La historia desconocida detrás del famoso video del consejo de Maradona a Harry Kane: “Lo que pasó nadie lo va a borrar”

Ocurrió en una visita de Diego al vestuario de Tottenham en 2017

“Harry, fijate. Todas allá no (gesticula marcando el primer palo de un arco imaginario); alguna acá (cruza el remate con la palma de la mano). ¿Sabés por qué? Porque los arqueros están mirando televisión permantemente. La próxima vez, hacés así, ¡tac! (vuelve a cruzar el disparo hipotético, pero desviando la vista, para desorientar al arquero fantasma. Y sonríe como solo Maradona podía hacerlo)“.

“OK, OK”, le respondió Harry Kane, quien tuvo a Osvaldo Ardiles como traductor en aquel vestuario del Tottenham de 2017. La escena, aquel diálogo viral entre Diego y el delantero, se hizo todavía más viral en las últimas horas, por el inminente choque entre Argentina e Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. El cuento se cuenta completo: tras el consejo del Diez, HurryKane anotó dos goles en el triunfo de los Spurs ante el Liverpool. “¡Qué goleador!”, lo había elogiado Pelusa cuando Mauricio Pochettino, entonces entrenador, los presentó.

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“Maradona fue genial cuando lo conocí. Solo hablamos brevemente. Hay un clip de él hablando sobre mi forma de definir y de cómo engaño al portero con la mirada. Es un clip bastante bonito, la verdad”, supo declarar el punta del Bayern Múnich sobre aquel cónclave en el que sobrevoló el carisma del astro.

“Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo. Es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol. Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que traté de tomar y usarlo en mi juego", añadió años después. Desde su generosidad, Maradona mejoró al arma mortal del adversario en la pelea por otra final Mundialista. Pero detrás de la escena, de la burbujeante indicación del ex enganche, hay una historia de redención.

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El detrás de escena del histórico consejo de Maradona a Harry Kane

Es que Diego fue el símbolo de la más icónica victoria de Argentina en el camino hacia la gloria en México 86. Inglaterra sufrió “la Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, dos acciones que marcaron para siempre a las Copas del Mundo. La oda a la picardía, al regate a la ley y a los ojos del mundo. Y la jugada más virtuosa jamás vista. Esa marca quedó en el corazón de los fanáticos albicelestes y también agigantó la rivalidad. Ese clima hostil que intuía en el estadio de Wembley casi le impide vivir un momento maravilloso.

Stefano Ceci fue amigo de Maradona, al que se acercó como admirador. Seguidor del Napoli, atesoraba una foto de cuando era un niño junto a Diego, pero quiso conocerlo en profundidad. Por eso, viajó hasta Cuba cuando el astro se recuperaba allí de sus adicciones y, cual indigente, decidió hacer base en la puerta del complejo La Pradera. Allí durmió una, dos, tres noches, hasta que Guillermo Coppola, entonces representante del ex capitán de la selección argentina, se apiadó del Tanito, tal como lo apodó Diego, e intercedió para el encuentro. Desde ahí, se acopló al entorno del campeón del mundo. Y fue quien lo acompañó esa tarde del cara a cara con Kane.

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“Yo estaba ese día, fuimos invitados a ver el partido Tottenham-Liverpool, nos llevó el Narigón Ardiles. En la charla con Kane, está el video, Diego le explica que no tiene que patear siempre a la izquierda, también lo debe hacer a la derecha, porque los arqueros siempre te miran dónde vos pateás. ‘Cuando vos encarás, pegale al otro lado también’, le comentó. Y, por supuesto, Kane, hizo un gol como le había dicho ese día. Pero hubo una imagen más grande que pasó ese día”, le inyectó suspenso a la narración.

Maradona y Stefano Ceci, en aquella visita al Tottenham

“Ardiles le pidió a Diego que bajara a la cancha. Y Diego le respondió: ‘¿Cómo voy a bajar? Si estamos en Inglaterra, estos me van a putear, no no’“, continuó el Tano. Ossie, leyenda tanto en Argentina -fue campeón del mundo en el 78- como en Gran Bretaña, le dio el empujón necesario, casi como una arenga.

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“‘Vos sos el fútbol mundial’, le dijo Ardiles. Diego bajó, y hubo una ovación de todo el estadio, de la cancha de Wembley. Todos aplaudieron a Diego Armando Maradona. Lo que se diga de la guerra, lo que se diga de los ingleses en contra de los argentinos... Te puedo decir que, cuando Maradona entró a la cancha, se levantaron todos y lo aplaudieron. Eso nadie lo va a borrar. A Maradona nadie se lo va a olvidar. Maradona era el más grande y será siempre el más grande. Que lo aplaudieran todos después de lo que pasó entre Argentina e Inglaterra... Diego bajó con la camiseta del Tottenham que le dio el Narigón Ardiles. Esa ovación fue una de las cosas más lindas que recibió”, concluyó Ceci sobre una jornada en la que pasó mucho más que la lección a Kane. Habrá que ver si el delantero la repasó justo para la semifinal ante Argentina...