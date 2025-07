Charlize Theron habla de su experiencia en ‘La Odisea’ y revela el personaje que interpretará: “Sabes que es algo épico con leer el guion”

Charlize Theron brindó varios detalles de su experiencia en las apps de citas Reuters/Mario Anzuoni

Tras unos años algo alejada de los grandes focos, parece que Charlize Theron por fin vuelve con cerca. La actriz apenas ha tenido apariciones en los últimos cinco años, destacando su papel como antagonista en las últimas entregas de Fast and Furious, en la intrascendente La escuela del bien y del mal o en la exitosa La vieja guardia. La intérprete ha vuelto a la escena precisamente con la secuela de esta última, que acaba de llegar a Netflix y con la que vuelve a ponerse en la piel de la mercenaria Andy. No obstante, no es el único papel que tiene entre manos dentro de su regreso, ni el que podría tener en caso de que el éxito le diese la oportunidad de una tercera entrega.

“Nunca confío. Una cosa que he aprendido en este negocio es que no hay garantías, y es muy amable por parte de Netflix no habernos empujado en otra dirección”, dice Theron a The Hollywood Reporter para apoyar el estreno de La vieja guardia 2 el 2 de julio. “Este fue siempre el lugar donde queríamos aterrizar la película, y también es muy reminiscente de la primera. Así que tratamos esta exactamente igual, pero estoy siendo completamente honesta cuando digo que no tenemos ni la más remota idea de cómo sería esa tercera película”

Además de La vieja guardia, Theron tiene otro gran proyecto entre manos del que por fin puede hablar tras meses de gran secretismo. Hablamos de La Odisea, la película que prepara Christopher Nolan y en la que la actriz participa junto a otros grandes actores como Matt Damon, Tom Holland, Jon Bernthal, Zendaya, Anne Hathaway y muchos más. El rodaje, que comenzó hace algunos meses en distintas localizaciones de Grecia e Italia, ha tenido en Theron a una de las actrices más involucradas, y ha permitido que por fin pueda revelar cuál es su misterioso personaje.

"La vieja guardia 2": Charlize Theron (Netflix)

Conociendo a Circe

Porque la actriz de 49 años dará vida nada menos que a Circe, la bella y peligrosa hechicera que se cruza en el camino de Ulises dentro de La Odisea, y que es famosa por acabar convirtiendo a la mitad de su tripulación en animales. Mediante sus encantos y lujos de su palacio, Circe consigue mantener a Ulises y sus soldados más de un año en su isla, Eea, e incluso llega a tener descendencia con el famoso guerrero de Ítaca, antes de que este partiera de nuevo en su viaje de regreso a casa. Hasta una isla remota tendrá que partir también Theron en las próximas semanas para ultimar el rodaje de la película junto a Nolan.

“Bueno, todavía no he estado allí. Como vosotros, lo oigo y lo veo todo desde lejos. Me voy en dos semanas o algo así, y me siento como si fuera el nuevo chico del barrio. Sé que es épico por haber leído el guion, pero en lo que a mí respecta, sólo estaré allí dos semanas, creo. Chris es el tipo de cineasta que sabe exactamente lo que tiene en la cabeza y conoce la película que está haciendo, así que voy a seguirle la corriente”, afirma la actriz, que se embarcará en una nueva aventura digna de cuando dio vida a Furiosa en la saga Mad Max.