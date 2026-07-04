Lupita Nyong’o habla de su elección como Helena de Troya en ‘La Odisea’ y alaba a Nolan: “Ha puesto más atención en las mujeres que en ninguna otra adaptación”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Lupita Nyong’o asume un doble reto en la esperada adaptación cinematográfica de The Odyssey dirigida por Christopher Nolan. En esta versión, la actriz interpreta tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra, dos figuras clave de la mitología griega cuya representación se ha limitado tradicionalmente a roles secundarios en historias dominadas por puntos de vista masculinos. Nyong’o, reconocida por su versatilidad y profundidad en la pantalla, revela que su participación en el proyecto no solo supuso un desafío actoral, sino también un privilegio inesperado que la llevó a reflexionar sobre la mirada que el cine suele ofrecer sobre los mitos clásicos.

“La Odisea dedica muy poco tiempo a la perspectiva de las mujeres. Se narra desde un punto de vista muy masculino. Sin embargo, esta película se toma el tiempo para considerar las cosas desde una perspectiva femenina. En los personajes de Helena y Clitemnestra, podemos ver cómo la guerra las ha afectado a ambas. Cada una responde de manera diferente porque su experiencia es distinta. Para mí, eso fue muy enriquecedor, poder humanizarlas y pensar cómo pudo haber sido ese momento para ellas”, expresa Nyong’o. Su declaración subraya el núcleo temático de la producción: el esfuerzo deliberado de Nolan por explorar la interioridad femenina en un relato donde tradicionalmente las mujeres permanecen al margen.

PUBLICIDAD

La actriz, ganadora del Oscar, confiesa que recibió el encargo de interpretar ambos personajes con sorpresa. “Me quedé atónita cuando Chris me dijo que quería que interpretara a estas dos figuras icónicas”, afirma. Es la primera vez que una actriz asume el doble papel de Helena y Clitemnestra en una adaptación cinematográfica de la epopeya atribuida a Homero. Este enfoque, además de suponer un reto interpretativo, responde a una intención clara del director: profundizar en la psicología de las protagonistas y mostrar cómo la guerra las transforma desde dentro.

La película, que se estrena el 17 de julio, destaca por la visión de Nolan, quien ha reunido un elenco de primer nivel para dar vida a los mitos griegos en la gran pantalla. El cineasta, conocido por su estilo visual y narrativo, apuesta en esta ocasión por “poner más atención en las mujeres que en ninguna otra adaptación anterior”, según subraya Nyong’o. La actriz explica que Nolan le pidió crear distinciones internas entre ambos personajes, trabajando desde la experiencia emocional y la introspección. El interés del director por la “interioridad” de Helena y Clitemnestra se traduce en una construcción de personajes compleja, alejada de los estereotipos que suelen acompañar a las figuras míticas femeninas. En declaraciones recogidas durante la promoción del filme, Nyong’o resalta que el objetivo fue “intentar crear distinciones que fueran internas”, mostrando cómo el dolor y la ira de ambas hermanas surgen de vivencias particulares y no de una motivación generalizada o simplista.

PUBLICIDAD

Lupita Nyong’o dará vida a dos personajes en 'La Odisea' de Christopher Nolan

Redefiniendo a Helena y Clitemnestra

A diferencia de adaptaciones anteriores, donde Helena de Troya ha sido representada como la causa romántica de la Guerra de Troya y Clitemnestra apenas ha tenido presencia, esta versión ofrece nuevos matices. Helena, casada con Menelao de Esparta (interpretado por Jon Bernthal), es presentada desde una etapa de su vida poco explorada en el cine, mientras que Clitemnestra, que aparece junto a Agamenón (Benny Safdie), muestra la complejidad de una mujer marcada por el conflicto y la pérdida.

La decisión de Nolan de abordar la historia desde el punto de vista de las hermanas permite observar el impacto de la guerra en quienes la sufren desde la retaguardia, y no solo en los líderes y guerreros. La película, basada en el poema épico que ha sido enseñado durante siglos, se distancia así de la tradición de mostrar a Helena como un mero objeto de deseo alrededor del cual gira el destino de naciones.

PUBLICIDAD

El estreno de La Odisea está previsto para el 17 de julio, y marca un hito al situar a dos mujeres en el centro de la narrativa mítica. Nyong’o subraya la confianza que Nolan depositó en el elenco, permitiendo que cada actor aportara una visión única a sus personajes. “Creo que esta película trata mucho sobre el costo de la guerra para todos: quienes van al combate, quienes quedan atrás y quienes la provocan”, comenta la actriz. La participación de Nyong’o y el enfoque de Nolan generan expectativas en torno a una reinterpretación más plural de los clásicos griegos, donde el dolor, la rabia y la humanidad de las mujeres ocupan un lugar central en la epopeya.