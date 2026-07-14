La filosa autocrítica de Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial: “Hubo demasiados errores”

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

Francia quedó eliminada del Mundial 2026 y ofreció una imagen pobre, sin respuestas ante un rival muy superior. La derrota ante España por 2-0 en Dallas dejó al equipo dirigido por Didier Deschamps fuera de la tercera final consecutiva y expuso falencias que su capitán, Kylian Mbappé, no esquivó frente a los micrófonos.

“El partido que jugamos no fue el que queríamos ni el que habíamos preparado. Ni táctica, ni técnica ni en el nivel general estuvimos donde debíamos. Y cuando no haces lo que se supone que tienes que hacer en una semifinal de la Copa del Mundo, no ganas”, reconoció el goleador francés.

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Durante una entrevista con M6, Kiki analizó el desarrollo del juego: “España respetó su plan, es un equipo que busca controlar el balón y el ritmo del partido. En eso son mejores que nosotros. Nuestro objetivo era presionarlos arriba para no dejarles hacer su juego, pero no lo logramos. Hubo demasiados errores técnicos y no supimos hacerles daño cuando tocaba”.

EL DESCONSUELO DE MBAPPÉ



El capitán francés saludó a los hinchas y se fue directo al vestuario tras la eliminación de Francia en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2UbVc2KheK — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

El delantero galo profundizó sobre el desbalance táctico: “Dejamos que España marcara el ritmo. Era nuestra responsabilidad cambiar el equilibrio de poder, y fallamos. Desde el principio, en la presión, siempre nos encontramos en un tres contra dos en el medio, y contra España eso complica todo. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar, faltó comunicación en la presión. Contra ellos había que jugar uno contra uno, obligarlos a correr detrás de la pelota porque no les gusta hacerlo”.

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En esa línea, apuntó también a las falencias en la ejecución: “Incluso cuando logramos recuperar la pelota alto, los primeros pases y controles no estuvieron a la altura de una semifinal. Cuando sumas todo eso, termina en una derrota”.

Para finalizar, Mbappé ahondó en el golpe anímico: “Como todos, tengo mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esa posibilidad de seguir soñando y hacer historia. Ahora, es algo que hay que afrontar con la cabeza alta”.

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“No encuentro palabras para describir lo decepcionados que estamos con el grupo. Pero como cualquier jugador de alto nivel, aunque suene un poco robótico, habrá que levantar la cabeza, irse de vacaciones y volver a empezar. El fútbol no espera a nadie”, completó.

Mbappé tras el pitazo final que decretó la eliminación de Francia (Reuters)

El atacante del Real Madrid tuvo un partido discreto. La primera de sus aproximaciones al arco rival llegó recién a los 66 minutos, cuando disparó con destino de gol, aunque el balón salió rebotado en un rival hacia el córner. A los 88, se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área, pero mandó la pelota por encima del travesaño. Ninguna de las dos llegó a comprometer a Unai Simón.

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Tras el pitazo final que decretó el 2-0 definitivo, la transmisión oficial mostró a Mbappé por última vez durante apenas cinco segundos. Ya fuera del terreno de juego, de espaldas a la cámara, el capitán caminaba a paso lento y pesado en dirección a los vestuarios, con los brazos caídos y los hombros bajos, pasando por delante del banco de suplentes de Francia, donde varios compañeros permanecían sentados.

Antes de salir del plano, giró levemente el rostro hacia la derecha, miró de reojo hacia las gradas, y volvió a orientar la cabeza al frente. Sin gestos, sin reclamos. Luego continuó su marcha hasta desaparecer de la imagen.

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