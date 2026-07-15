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La insólita reacción de una figura de Francia ante una pregunta que lo incomodó tras la derrota ante España en el Mundial

El futbolista fue muy autocrítico y se diferenció de los dichos de su entrenador, Didier Deschamps

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El volante Rayan Cherki protagonizó una de las autocríticas más duras tras la derrota de Francia 2-0 ante España en las semifinales del Mundial 2026 en el partido disputado en AT&T Stadium de Dallas. Además, tuvo una sorprendente reacción ante los periodistas.

Todos los equipos nos temían y el único equipo que nos derrotó fuimos nosotros mismos”, afirmó ante los micrófonos de M6 y beIN Sport. “No fue ni por el arbitraje, ni por España, nos vencieron técnica y tácticamente”. Una frase que resume el estado de ánimo del vestuario francés tras ver truncas sus aspiraciones de llegar a la final, que se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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En zona mixta, el centrocampista amplió su diagnóstico con una reflexión que combinó reconocimiento al rival y autocuestionamiento. "España fue mejor en todas las facetas del juego. Lo querían más que nosotros“, declaró. A pesar de ello, Cherki insistió en que Francia es un equipo superior sobre el papel: “Estoy convencido de que somos un equipo mejor, pero esta tarde ellos fueron superiores. Quizá no supimos gestionar bien nuestras emociones”.

El análisis táctico del jugador fue preciso. Señaló que los españoles ejecutaron su plan con una claridad que los franceses no lograron igualar: “Su principal virtud era jugar a un ritmo engañoso, pausando el partido. En algunos momentos, nosotros deberíamos haber hecho lo mismo”.

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Cherki reconoció que el equipo dirigido por Luis de la Fuente supo dónde hacer daño y lo aprovechó con una solidez que Les Bleus no tuvieron capacidad de contrarrestar. El descanso fue un momento de esperanza que no se materializó. “El entrenador nos dijo que todavía quedaban 45 minutos y que tendríamos ocasiones. Dijimos que el segundo gol sería importante. Si lo marcábamos nosotros, les resultaría complicado resistir. Pero no fue eso lo que ocurrió“, relató el volante, que resumió así el fracaso de un plan que quedó en intención. El tanto de Pedro Porro en la segunda mitad, tras el penal convertido por Mikel Oyarzabal en el primer tiempo, cerró toda posibilidad de remontada.

El mediocampista del Manchester City también apuntó a la falta de intensidad en la presión como uno de los factores determinantes. “Si hubiéramos recuperado más pelotas, podríamos haberles hecho más daño”, señaló, antes de reconocer que los franceses no mostraron la versión de sí mismos que habían proyectado durante el torneo. “Los españoles jugaron como les gusta, y nosotros no, y ahora estamos pagando las consecuencias”, subrayó.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

La reflexión de Cherki encontró eco en sus compañeros. Maxence Lacroix, quien entró al terreno de juego en el minuto 30 para sustituir a William Saliba tras su lesión, compartió un diagnóstico similar ante los medios: “Plantearon una táctica muy buena contra nosotros. Sabían dónde hacernos daño. Han sido mejores y hay que aceptarlo. Aprenderemos de nuestros errores”.

El propio Cherki entró al campo en el minuto 72 en sustitución de Michael Olise, cuando el marcador ya reflejaba el 0-2 definitivo. Fue precisamente en ese punto donde la rueda de prensa tomó un giro incómodo. Un periodista le preguntó si hubiera preferido ingresar antes al partido. El jugador devolvió la pregunta al periodista con un escueto “¿y a ti te hubiera gustado?”. Ante la respuesta afirmativa del comunicador, Cherki mostró su fastidio, levantó su brazo derecho y abandonó la sala sin añadir ninguna palabra más.

La imagen del jugador del saliendo de la sala de prensa se sumó así al retrato de una noche de frustración colectiva para Francia, eliminada del Mundial 2026 en semifinales por una España que avanzó a la final con autoridad táctica y una solidez defensiva.

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