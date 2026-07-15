La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que cargaron con garrafas de gasolina una lancha que podría estar vinculada al narcotráfico en una playa a plena luz del día

La Guardia Civil busca a cuatro encapuchados que cargaron una lancha con garrafas de gasolina delante de decenas de bañistas en una playa de Cartagena (Europa Press / Montaje Infobae)

Lo que para los bañistas de la playa de El Portús, en Cartagena (Región de Murcia), parecía una jornada más de verano terminó convirtiéndose este lunes en una escena propia de una operación policial. Una lancha rápida llegó hasta la misma orilla, un grupo de personas descargó varias garrafas de gasolina y las subió a la embarcación en apenas unos minutos, todo ello a plena luz del día y ante decenas de testigos que no tardaron en sacar sus teléfonos móviles para grabar lo que estaba ocurriendo y avisar a la Guardia Civil.

La embarcación abandonó la playa a toda velocidad antes de que pudiera ser interceptada. El Instituto Armado mantiene abierta una investigación para identificar a los implicados y determinar cuál era el destino del combustible, una cuestión que por el momento sigue sin resolverse. Los investigadores trabajan con dos hipótesis principales: que la gasolina estuviera destinada a una narcolancha o que fuera para abastecer una embarcación utilizada por redes dedicadas al transporte irregular de inmigrantes.

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Las imágenes grabadas por los presentes muestran cómo al menos cuatro personas trasladan las garrafas desde un vehículo hasta la lancha mientras ocultan parcialmente sus rostros con capuchas. La operación se desarrolla con rapidez, aunque sin pasar desapercibida. “¡Pero que están con las petacas de gasolina!”, se escucha exclamar a uno de los testigos mientras otros bañistas alertan a los servicios de emergencia. Cuando las patrullas llegaron a la zona, los sospechosos ya habían emprendido la huida mar adentro.

La investigación apunta al denominado ‘petaqueo’

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se han practicado detenciones. Entre las primeras averiguaciones realizadas por la Guardia Civil figura el hallazgo de que el vehículo empleado para transportar los bidones de gasolina hasta la playa había sido robado previamente en El Algar, también en el municipio de Cartagena.

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Hace unas hora en el portus... Cartagena. Ha llegado una furgoneta blanca y le ha dado bidones de gasolina a la lancha pic.twitter.com/p5ez4PPbcn — Carmen Duss 🇪🇸 (@cafexpres) July 13, 2026

Tras el aviso de los bañistas, el Instituto Armado desplegó un dispositivo de búsqueda tanto por mar como por tierra a lo largo del litoral murciano para tratar de localizar la embarcación y a sus ocupantes, aunque sin éxito hasta ahora.

Los investigadores enmarcan este episodio dentro del fenómeno conocido como “petaqueo”, el abastecimiento de combustible a embarcaciones utilizadas por organizaciones criminales. En los últimos meses, la presencia de este tipo de embarcaciones semirrígidas ha aumentado en distintos puntos del litoral mediterráneo, lo que ha incrementado también la actividad de quienes se encargan de suministrarles combustible desde tierra.

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La AUGC reclama un plan específico contra estas redes

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa las dificultades para controlar un litoral tan amplio como el murciano. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, asegura a La Opinión de Murcia que lo sucedido en El Portús demuestra que “las mafias operan sin ningún reparo en nuestras costas”.

En su opinión, todo apunta a que los implicados abastecieron de combustible a una embarcación para que pudiera “continuar con su labor de tráfico de drogas o de personas”, una actividad que identifica precisamente con el denominado “petaqueo”.

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Montalbán explica que, aunque en ese momento había una patrullera de la Guardia Civil prestando servicio, resultó imposible interceptar la lancha debido a la rapidez con la que abandonó la playa tras completar la carga. A ello se suma, añade, la dificultad de vigilar de forma eficaz toda la costa murciana con los medios disponibles, ya que “una sola embarcación” no puede cubrir un litoral de estas dimensiones.

Por ese motivo, la AUGC vuelve a reclamar un plan nacional específico para combatir el narcotráfico y el abastecimiento ilegal de combustible tanto en las costas andaluzas como en las levantinas.

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Extractos del vídeo de los encapuchados cargando una lancha con bidones de gasolina (Montaje Infobae)

Desde la Delegación del Gobierno insisten, sin embargo, en que el trabajo preventivo desarrollado por la Guardia Civil y la Policía Nacional continúa dando resultados. Según los datos oficiales, en los últimos meses ambos cuerpos han desmantelado varios grupos criminales dedicados al suministro de combustible para embarcaciones empleadas por organizaciones delictivas.

Esas operaciones se han saldado con más de 40 detenidos y la intervención de más de 12.000 litros de gasolina destinados presuntamente a este tipo de actividades. La Delegación recuerda además que la costa de la Región de Murcia forma parte de una amplia franja del Mediterráneo sometida a una elevada presión migratoria y a la actividad de redes vinculadas tanto al tráfico de drogas como al de seres humanos, un escenario en el que Guardia Civil y Policía Nacional mantienen operativos permanentes contra el crimen organizado.

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