Robert Pattinson, de Batman a dar vida a los dos grandes villanos del año en ‘La Odisea’ y ‘Dune: Parte 3′: “Ahí es donde me siento más a gusto”

Robert Pattinson da vida a Antinoo y a Scytale en 'La Odisea' y en 'Dune: Parte Tres'

El actor Robert Pattinson atraviesa una etapa de transformación en su carrera. Tras encarnar a Batman, este año se enfrenta a dos de los papeles antagónicos más destacados del cine: Antinous en La Odisea y Scytale en Dune: Parte 3. Ambos personajes lo sitúan en el centro de las miradas y revelan su inclinación por habitar el lado oscuro de la ficción. “Me gusta bajar las expectativas de la gente; eso siempre ha sido mi lugar favorito. Subestimar y superar, ese es mi lema.” Con estas palabras, pronunciadas en el estreno mundial de La Odisea el pasado 6 de julio en Londres, Pattinson resumió su disfrute al explorar los matices de los villanos. El intérprete de cuarenta años admitió sentirse especialmente cómodo en estos registros, alejados de las convenciones del héroe clásico.

Pattinson explicó que interpretar a personajes con claroscuros le permite experimentar una libertad creativa distinta a la de los héroes. “Ahí es donde me siento más a gusto”, confesó sobre su predilección por los antagonistas. Esta preferencia se refleja en su elección de proyectos recientes, donde ha buscado roles que le permitan desafiar tanto al público como a sí mismo. El actor sostuvo que disfruta “bajar las expectativas” y sorprender a los espectadores. Según Pattinson, esta estrategia le otorga un margen de maniobra para construir personajes complejos y evitar encasillamientos. De esta manera, logra que sus interpretaciones resulten imprevisibles y, en muchos casos, memorables.

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En La Odisea, dirigida por Universal Pictures y con estreno previsto para el 17 de julio, Pattinson interpreta a Antinoo, el principal antagonista de la historia. El personaje compite por la mano de Penélope (Anne Hathaway) durante la ausencia de Odiseo (Matt Damon) tras la Guerra de Troya. Antinous intenta consolidar su poder en Ítaca y eliminar al hijo de la pareja, Telémaco (Tom Holland). Durante la presentación de la película, Pattinson matizó la visión tradicional de su personaje: “No creo que sea realmente el malo. Es una historia de amor, es una historia de amor. Penélope está esperando que Antinous madure”. Estas declaraciones reflejan la intención del actor de dotar al villano de matices y complejidad, alejándolo del arquetipo plano.

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Explicando los trucos

En Dune: Parte 3, que llegará a los cines el 18 de diciembre, Pattinson encarna a Scytale, un personaje con habilidades de cambio de forma y pieza central en la conspiración para derrocar al emperador Paul Atreides (Timothée Chalamet). El actor vuelve a coincidir en pantalla con Zendaya, con quien también compartió reparto en The Drama. Scytale representa una amenaza estratégica y camaleónica dentro de la saga. La elección de Pattinson para este papel refuerza su perfil como intérprete capaz de asumir desafíos dramáticos en grandes producciones.

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El actor reveló que en cada proyecto busca un “pequeño truco” o característica distintiva para sumergirse en el personaje. “Siempre encuentro algún tipo de peculiaridad. Recuerdo que hacía algo en esta película que muchos consideraban extraño, pero no puedo recordar exactamente qué era”, explicó a la prensa en la alfombra roja de La Odisea. Esta metodología, según Pattinson, le permite acceder a las motivaciones internas de sus personajes y distanciarse de interpretaciones superficiales. El intérprete subrayó que la construcción de un villano requiere observar sus motivaciones más allá del antagonismo evidente. En palabras del propio Pattinson, interpretar a figuras controvertidas requiere encontrar el matiz humano que las hace creíbles: “Nunca se trata solo de ser malo. Hay que entender por qué hacen lo que hacen”.

El calendario cinematográfico del actor británico se encuentra marcado por lanzamientos destacados. Además de La Odisea y Dune: Parte 3, Pattinson tiene previsto estrenar Primetime, donde interpreta al presentador Chris Hansen, y la película de atracos Here Comes the Flood de Netflix, junto a Denzel Washington, Daisy Edgar-Jones y Danai Gurira. Ambas producciones aún no tienen fecha confirmada. Este año, Pattinson consolida su carrera al asumir dos de los villanos más relevantes del cine contemporáneo. Su tránsito de héroe a antagonista lo confirma como uno de los actores más versátiles de su generación.

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