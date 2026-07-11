España Cultura

Robert Pattinson, de Batman a dar vida a los dos grandes villanos del año en ‘La Odisea’ y ‘Dune: Parte 3′: “Ahí es donde me siento más a gusto”

El británico da vida al malvado pretendiente Antinoo y al misterioso Scytale en la tercera entrega de la saga espacial

Guardar
Google icon
Robert Pattinson da vida a Antinoo y a Scytale en 'La Odisea' y en 'Dune: Parte Tres'
Robert Pattinson da vida a Antinoo y a Scytale en 'La Odisea' y en 'Dune: Parte Tres'

El actor Robert Pattinson atraviesa una etapa de transformación en su carrera. Tras encarnar a Batman, este año se enfrenta a dos de los papeles antagónicos más destacados del cine: Antinous en La Odisea y Scytale en Dune: Parte 3. Ambos personajes lo sitúan en el centro de las miradas y revelan su inclinación por habitar el lado oscuro de la ficción. “Me gusta bajar las expectativas de la gente; eso siempre ha sido mi lugar favorito. Subestimar y superar, ese es mi lema.” Con estas palabras, pronunciadas en el estreno mundial de La Odisea el pasado 6 de julio en Londres, Pattinson resumió su disfrute al explorar los matices de los villanos. El intérprete de cuarenta años admitió sentirse especialmente cómodo en estos registros, alejados de las convenciones del héroe clásico.

Pattinson explicó que interpretar a personajes con claroscuros le permite experimentar una libertad creativa distinta a la de los héroes. “Ahí es donde me siento más a gusto”, confesó sobre su predilección por los antagonistas. Esta preferencia se refleja en su elección de proyectos recientes, donde ha buscado roles que le permitan desafiar tanto al público como a sí mismo. El actor sostuvo que disfruta “bajar las expectativas” y sorprender a los espectadores. Según Pattinson, esta estrategia le otorga un margen de maniobra para construir personajes complejos y evitar encasillamientos. De esta manera, logra que sus interpretaciones resulten imprevisibles y, en muchos casos, memorables.

PUBLICIDAD

En La Odisea, dirigida por Universal Pictures y con estreno previsto para el 17 de julio, Pattinson interpreta a Antinoo, el principal antagonista de la historia. El personaje compite por la mano de Penélope (Anne Hathaway) durante la ausencia de Odiseo (Matt Damon) tras la Guerra de Troya. Antinous intenta consolidar su poder en Ítaca y eliminar al hijo de la pareja, Telémaco (Tom Holland). Durante la presentación de la película, Pattinson matizó la visión tradicional de su personaje: “No creo que sea realmente el malo. Es una historia de amor, es una historia de amor. Penélope está esperando que Antinous madure”. Estas declaraciones reflejan la intención del actor de dotar al villano de matices y complejidad, alejándolo del arquetipo plano.

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Explicando los trucos

En Dune: Parte 3, que llegará a los cines el 18 de diciembre, Pattinson encarna a Scytale, un personaje con habilidades de cambio de forma y pieza central en la conspiración para derrocar al emperador Paul Atreides (Timothée Chalamet). El actor vuelve a coincidir en pantalla con Zendaya, con quien también compartió reparto en The Drama. Scytale representa una amenaza estratégica y camaleónica dentro de la saga. La elección de Pattinson para este papel refuerza su perfil como intérprete capaz de asumir desafíos dramáticos en grandes producciones.

PUBLICIDAD

El actor reveló que en cada proyecto busca un “pequeño truco” o característica distintiva para sumergirse en el personaje. “Siempre encuentro algún tipo de peculiaridad. Recuerdo que hacía algo en esta película que muchos consideraban extraño, pero no puedo recordar exactamente qué era”, explicó a la prensa en la alfombra roja de La Odisea. Esta metodología, según Pattinson, le permite acceder a las motivaciones internas de sus personajes y distanciarse de interpretaciones superficiales. El intérprete subrayó que la construcción de un villano requiere observar sus motivaciones más allá del antagonismo evidente. En palabras del propio Pattinson, interpretar a figuras controvertidas requiere encontrar el matiz humano que las hace creíbles: “Nunca se trata solo de ser malo. Hay que entender por qué hacen lo que hacen”.

El calendario cinematográfico del actor británico se encuentra marcado por lanzamientos destacados. Además de La Odisea y Dune: Parte 3, Pattinson tiene previsto estrenar Primetime, donde interpreta al presentador Chris Hansen, y la película de atracos Here Comes the Flood de Netflix, junto a Denzel Washington, Daisy Edgar-Jones y Danai Gurira. Ambas producciones aún no tienen fecha confirmada. Este año, Pattinson consolida su carrera al asumir dos de los villanos más relevantes del cine contemporáneo. Su tránsito de héroe a antagonista lo confirma como uno de los actores más versátiles de su generación.

Temas Relacionados

Robert PattinsonActoresLa OdiseaDuneCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aitana, Ana Mena, Antonio Orozco y hasta Bruno Mars: ningún artista quiso perderse la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026

Varios de los cantantes que tenían concierto a la misma hora que el partido colocaron pantallas o directamente avisaron a su público del triunfo

Aitana, Ana Mena, Antonio Orozco y hasta Bruno Mars: ningún artista quiso perderse la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”

La Selección encontró un inesperado apoyo en el icónico actor, quien presenció el partido en compañía de Penélope Cruz, Javier Bardem y su pareja Inés de Ramón, de origen español

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”

El libro que inspira a Luis de la Fuente para hacer a España campeona del mundo: “La calma es poder” y otras ‘Meditaciones’ íntimas de Marco Aurelio

El entrenador lee las anotaciones del emperador mientras dirigía campañas militares, inspirado por el estoicismo

El libro que inspira a Luis de la Fuente para hacer a España campeona del mundo: “La calma es poder” y otras ‘Meditaciones’ íntimas de Marco Aurelio

Bacilos, de triunfar en la radio con ‘Mi primer millón’ en los 2000 a volver gracias al streaming: “Se generó un interés muy grande en la industria para que volviéramos”

‘Infobae’ entrevista André Lópes, el bajista del grupo formado a finales de los 90 en Miami con motivo de una gira europea de cinco conciertos con dos en Barcelona y Madrid y otros dos en las Islas Canarias

Bacilos, de triunfar en la radio con ‘Mi primer millón’ en los 2000 a volver gracias al streaming: “Se generó un interés muy grande en la industria para que volviéramos”

La novela que aborda la homosexualidad y la militancia antes de la dictadura de Pinochet: “La historia queer siempre es borrada”

Alfredo Andonie publica su debut literario, ‘Serpiente’, una obra que remite al espíritu combativo de Pedro Lemebel

La novela que aborda la homosexualidad y la militancia antes de la dictadura de Pinochet: “La historia queer siempre es borrada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

“Cada juez tiene su librillo”: qué hay detrás de la espera de las hijas y la secretaria de Zapatero para declarar en la Audiencia Nacional como investigadas

El PP sigue siendo el principal obstáculo para el fichaje digital, la gran herramienta de las empresas para actuar contra el absentismo laboral

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

ECONOMÍA

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

Larga duración, edad avanzada y baja formación: el perfil de los parados que frena el crecimiento de empleo en España

La banca española es inmune a la incertidumbre global y alcanza máximos en rentabilidad, solvencia y calidad de activos

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 11 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Es oficial: Morten Hjulmand, nuevo jugador del Atlético de Madrid hasta 2031

Brad Pitt, invitado de honor en la victoria de España ante Bélgica en el Mundial 2026: “Es más español que Pedro Sánchez”

La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

Así te hemos contado la victoria de España sobre Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial