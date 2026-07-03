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La actriz de ‘La Odisea’ que puso en pie a todo el equipo: la única que lo ha conseguido en una película de Christopher Nolan tras Heath Ledger

Samantha Morton se ha convertido en la presencia más esperada dentro de un reparto lleno de estrellas por la que parece que será una mítica interpretación de Circe

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Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Comienzan a desvelarse algunos de los secretos mejor guardados alrededor de la que sin duda será la gran producción épica de la temporada, la adaptación del poema homérico La Odisea, por parte de Christopher Nolan, que se estrenará el próximo 17 de julio.

El reparto de la película es espectacular y está encabezado por Matt Damon junto a Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y un gran puñado de estrellas de Hollywood más.

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Sin embargo, hay una presencia que, al parecer, será de lo más representativa, aunque tenga una mínima participación. Se trata de Samantha Morton, que encarnará a la hechicera Circe.

Un aplauso histórico

La productora Emma Thomas, ha asegurado que la reacción del equipo cuando la actriz terminó de rodar sus escenas, recordó mucho a las que provocó Heath Ledger en El caballero oscuro, poniendo a todo el equipo en pie.

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Estas declaraciones las ha recogido Empire Magazine, que se ha encargado de ofrecer las mejores exclusivas alrededor de la película. Así, la productora ha recordado que, al terminar una escena, Morton recibió un aplauso del reparto y del equipo técnico: “Eso es algo que no habíamos visto desde Heath Ledger en El caballero oscuro”.

Heath Ledger, como Joker
Heath Ledger, como Joker

Circe ocupa en el poema atribuido a Homero uno de los episodios más recordados del viaje de Odiseo. Es la hechicera que gobierna la isla de Eea y transforma en cerdos a los compañeros del héroe antes de convertirse, finalmente, en una aliada parcial de su regreso.

Ese peso simbólico contrasta con la dimensión del papel, ya que podría ser una aparición breve, lo que deja en el aire todavía más expectación, ya que, no sería la primera vez en la historia del cine que una presencia de unos minutos, deja una huella imborrable en una película.

Más peso de los personajes femeninos

La revista Time ya había destacado que iba a tratarse de una “actualización humanizadora” del personaje. La publicación subrayó que sería una interpretación “inquietante pero también compasiva”, alejada de una lectura plana de la bruja mitológica reducida a seducción, castigo o amenaza.

Ese enfoque encaja con otra pista sobre la adaptación de Nolan, que ampliaría el espacio de personajes femeninos como Penélope y Helena de Troya, a través de unas palabras de Anne Hathaway a Empire en las que define a Penélope como “una compañera increíble, activa y leal hasta el final”.

La Odisea
Anne Hathaway como Penelope en 'La Odisea' (Universal Pictures)

La mención a Heath Ledger no es menor. Cuando Nolan anunció su fichaje como Joker para El caballero oscuro, la decisión provocó rechazo inicial, pero el actor acabó firmando una de las interpretaciones más celebradas del cine reciente y recibió un Oscar póstumo al mejor actor de reparto.

Una ovación interna no garantiza por sí sola el mismo reconocimiento crítico cuando la película llegue a los cines, pero la comparación ha bastado para convertir a la Circe de Morton en uno de los grandes puntos de interés de la campaña.

La carrera de Samantha Morton

La actriz ya había construido una trayectoria de prestigio mucho antes de este proyecto. Fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por Acordes y desacuerdos, de Woody Allen, donde interpretó a Hattie, una trabajadora de lavandería muda, y volvió a ser candidata, esta vez como mejor actriz, por En America.

Su carrera incluye además títulos como Minority Report, Morvern Callar y She Said. En televisión, destacan sus trabajos en La reina Serpiente y su papel de Alpha en The Walking Dead.

Samantha Morton en 'Morvern Callar'
Samantha Morton en 'Morvern Callar'

Nolan ha explicado en Empire Magazine que llevaba mucho tiempo queriendo trabajar con ella. “Samantha Morton es alguien con quien había querido trabajar desde hace muchísimo tiempo. Y fue absolutamente la persona en la que pensé en cuanto terminé el guion de Circe y en la forma en que estábamos abordando a ese personaje. Me encantó que dijera que sí”.

La película ha sido escrita y dirigida por Christopher Nolan, con Emma Thomas en la producción a través de Syncopy. La fotografía corre a cargo de Hoyte van Hoytema, el montaje es de Jennifer Lame y la música de Ludwig Göransson. Universal la presenta como una experiencia rodada íntegramente con cámaras IMAX.

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