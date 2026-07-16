Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Pedro Sánchez habla con los medios de comunicación el día de la cumbre de la OTAN (REUTERS/Yves Herman)

La cumbre de la OTAN de este 2026 dejó imágenes importantes, como la “cordialidad y amabilidad” entre Pedro Sánchez y Donald Trump, y algunos efectos, como los más de 6.000 millones de euros destinados a defensa por España. Estados Unidos nunca había llegado a la reunión de los socios de la Alianza Atlántica con tantas dudas. Donald Trump no oculta su “decepción” con Europa, pues considera que sus aliados no le han apoyado en Oriente Medio. Además, defiende que EEUU ha asumido la defensa del viejo continente desde hace demasiado tiempo y que ahora Europa debe responder con inversión militar.

España ha sido el país que más ha chocado con EEUU, después de que en la cumbre de 2025 Pedro Sánchez asegurara que no aceptaban el objetivo de aumentar hasta un 5% el PIB dedicado a defensa. Un año después, tras consultar a fuentes del partido días antes del encuentro en Ankara, la postura del PSOE se basa en la necesidad de que la OTAN adopte un giro de 360 grados para responder a los desafíos actuales y futuros, estructurando su propuesta en torno a cuatro ejes fundamentales.

PUBLICIDAD

Durante un discurso, el entonces presidente Donald Trump recordó la victoria de los 'Rough Riders' en la guerra hispano-estadounidense para luego criticar a España por su papel en la OTAN. Además, hizo referencia a la soberanía sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico.

Flanco Sur como prioridad

El primer eje reivindica un papel central para el Flanco Sur, señalando que la seguridad de Europa está totalmente vinculada a la estabilidad del norte de África y el Sahel. El partido considera que la Alianza debe prestar atención a las amenazas procedentes del sur, como el terrorismo, el tráfico ilícito y la inestabilidad política. Desde hace años, España ha insistido en la importancia de esta región, aunque en 2024 suspendió su misión en Mali después de que el país africano apostara por otros apoyos.

Complementar, no competir en la UE

En segundo lugar, el PSOE defiende que la OTAN debe actuar de forma complementaria con la Unión Europea y no en competencia, y que los europeos deben invertir juntos y en la misma dirección. La coordinación entre ambas instituciones permitiría evitar duplicidades y maximizar la eficiencia en la respuesta ante crisis, conflictos o emergencias. Desde el partido insisten en que el futuro de la defensa pasa por la coordinación entre europeos, buscando, a su vez, reducir la dependencia de Estados Unidos. Sin embargo, proyectos como el FCAS, cancelado por las disputas empresariales, demuestran la dificultad de actuar de la mano.

PUBLICIDAD

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que no le sorprende la retirada progresiva de tropas estadounidenses de suelo europeo. (Fuente: OTAN)

Ampliar el concepto de amenaza

El tercer eje apuesta por ampliar el concepto de amenaza más allá del plano militar. El PSOE menciona la amenaza híbrida —como la instrumentalización de los flujos migratorios o la desinformación—, el impacto del cambio climático y los riesgos de la ciberseguridad. El partido considera que la Alianza debe dotarse de nuevas capacidades y actualizar su doctrina para afrontar estos desafíos. Rusia ha logrado interferir en procesos internos en países de la OTAN, como la desinformación racista durante los enfrentamientos que se produjeron en Torre Pacheco, Murcia, como reconoce el informe de Seguridad Nacional.

Defensa territorial y claridad en el artículo 5

El cuarto pilar se refiere a la “defensa territorial completa”, con énfasis en la protección de Ceuta y Melilla. Desde hace años, las ciudades autónomas exigen despejar cualquier ambigüedad sobre la aplicación del artículo 5 del Tratado Atlántico en estos enclaves, de modo que cualquier agresión a estas ciudades autónomas active automáticamente la defensa colectiva de la OTAN. Al encontrarse fuera del territorio europeo geográficamente, algunos expertos sostienen que el quinto artículo no exigiría cooperar en su defensa, pues indica que deberían hacerlo sobre terreno de Europa.

PUBLICIDAD