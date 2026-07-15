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Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Las redes han vuelto a ser las protagonistas de un partido en el que los campeones se han clasificado de nuevo para la final

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Meme Inglaterra - Argentina
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Tras el duelo del pasado martes entre Francia y España llegaba el turno de poner punto y final a las semifinales del Mundial 2026 con el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina. La selección de Scaloni ha vuelto a realizar una épica remontada para llevarse la victoria en los minutos finales por 1-2. Gracias a este resultado se verá las caras con España este domingo en Nueva York.

El partido había sido declarado de alto riesgo por el historial entre ambos países, muy marcado por la conocida Guerra de las Malvinas. Además, en contexto futbolístico, ambos países tenían en su mente las eliminaciones y enfrentamientos en pasados mundiales, desde 1966 hasta 2002, pasando por la “Mano de Dios” en 1986 y el duelo de Francia 1998.

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Por ello el inicio del encuentro ha estado marcado por la falta de ritmo y ocasiones y una gran cantidad de faltas por parte de ambos equipos que llegaban fácilmente a las manos formando tanganas. Para las redes sociales no ha pasado desapercibido y lo han constatado con una gran cantidad de recursos.

Meme Inglaterra - Argentina
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Más allá de los deportes de contacto, los usuarios también han recordado otros episodios históricos en el fútbol como la batalla campal entre los jugadores de FC Barcelona y Athletic Club en la final de la Copa del Rey de 1984, en la que estuvo involucrado Maradona.

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Meme Inglaterra - Argentina
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Un episodio más reciente en el fútbol español fue el puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido en el derbi disputado en Segunda División entre Zaragoza y Huesca.

Meme Inglaterra - Argentina
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De las faltas al gol de Gordon

La ficción española ha vuelto a las redes, en esta ocasión recreando el mítico partido de la serie La que se avecina, donde primaron las faltas y el fútbol brilló por su ausencia.

Meme Inglaterra - Argentina
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ElXokas también ha sido un personaje controvertido y viral por sus comentarios y reacciones en los partidos de esta Copa del Mundo. De nuevo, sus clips han ganado visibilidad para, en este caso, representar los gestos de los jugadores al recibir una falta.

Meme Inglaterra - Argentina
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Otro gran protagonista del encuentro ha sido Nahuel Molina, ya que su error en el marcaje ha sido clave para que Anthony Gordon adelantara a Inglaterra en el marcador. Los usuarios lo han representado con la famosa caída de Negreira.

Meme Inglaterra - Argentina
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Otros memes

Los usuarios de redes sociales también han destacado la tranquilidad y expectación con la que afrontaban este segundo partido de semifinales mientras esperaban rival para la final de la Copa del Mundo.

Meme Inglaterra - Argentina
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Esa alta intensidad y constante intercambio de faltas a llevado a la creatividad de los usuarios a hacer comparaciones entre la pausa de hidratación y el descanso entre asaltos de un combate de boxeo.

Meme Inglaterra - Argentina
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El streamer IShowSpeed ha vuelto a hacer efectivo su “gafe”, pues en este Mundial todos los equipos a los que ha ido animando han caído eliminados del torneo. Lo mismo le ha ocurrido a Inglaterra y desde España ya temen que suceda lo mismo el domingo en la final.

Meme Inglaterra - Argentina
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Jude Bellingham ha sido otro de los destacados del encuentro, pero más por sus disputas con los jugadores argentinos que por su fútbol. Algunos usuarios han recordado sus memes de la temporada en Madrid para sacar a la luz de nuevo esa creatividad en relación a su comentado gusto por las fiestas.

Meme Inglaterra - Argentina
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Una vez finalizado el encuentro, los aficionados españoles ya han conocido que su rival será Argentina, y más allá de mostrarse atemorizados, han mostrado en las redes su confianza antes del partido contra los actuales campeones.

Meme Inglaterra - Argentina
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