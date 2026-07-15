España, una selección que brilla con el trabajo en equipo y da lecciones a las grandes estrellas del Mundial

Los jugadores de la selección española celebrando el pase a la final del Mundial (Reuters/Jerome Miron)

España ha demostrado a lo largo del Mundial que no hace falta tener un equipo con nombres destacados como Kylian Mbappé, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane o Erling Haaland. No hace falta tener estrellas acaparando el foco, solo jugadores dispuestos a trabajar por su equipo. No se trata de individualidades, ni estrategias basadas en un solo jugador. No va de eso la selección española. La Roja se mueve bajo otros acordes, con una armonía que apunta a la colectividad. Una melodía que les situó con la etiqueta de favorita antes de que el Mundial 2026 diera el pistoletazo de salida y que durante el duelo ante Francia evidenció el motivo.

La cita mundialista arrancó bajo la premisa de que sería el último gran torneo de Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar y, posiblemente, de Thibaut Courtois. Unos jugadores que lo dieron todo por el fútbol y querían vestir la camiseta con su selección una vez más para intentar coser una estrella más en su pecho, en algunos casos la primera. A ellos se unían las estrellas del momento, como Mbappé, Olise, Kane o Haaland, que ilusionaron no solo a sus respectivos países, sino al mundo entero con sus actuaciones y sus goles.

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Ver al delantero noruego solventar un partido ante Brasil en apenas unos minutos o amenazar a una Inglaterra obligada a remontar el duelo en la prórroga. Precisamente en ese partido, Bellingham, con la corona en la cabeza, levantó a su equipo de la lona para dar la vuelta al resultado. Antes lo hizo también su compatriota Harry, quien firmó dos tantos en el debut mundialista para doblegar a Croacia. Todos ellos han acaparado los focos durante el torneo, pero hay una selección que nunca quiso estar delante de las cámaras, ni llamar la atención. Solo trabajó por llegar a la final y tratar de cumplir el sueño de toda una nación: España.

Las estrellas del Mundial 2026 (montaje Infobae)

España no entiende de estrellas

La selección española aterrizó en la cita mundialista con la etiqueta de favorita, dada su condición de vigente campeona de la Eurocopa, pero en mitad de tabla en las apuestas. Era la tapada por una todopoderosa Francia, una Argentina liderada por Messi que quería revalidar el título y una Inglaterra que luchaba por volver a levantar uno. Cualquier atisbo de esperanza en la selección española se esfumó cuando empató el primer partido ante Cabo Verde.

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Sin embargo, ellos siguieron trabajando. Luis de la Fuente fue ajustando al equipo hasta dar con la combinación ideal. La tuvo ante Arabia durante la primera mitad, aunque entonces no supo verlo, ya que cambió para afrontar el duelo ante Uruguay. Con Austria recuperó el mismo once. Supuso un antes y un después en el juego español. El último ajuste llegó contra Bélgica, donde quitó a Pedri para poner a Fabián, para sorpresa de todos. El seleccionador lo tuvo claro. El azulgrana no estaba jugando su mejor torneo y el del PSG podía aportar en el centro del campo. Y lo hizo.

Repitió esa jugada para afrontar la semifinal ante Francia y, de nuevo, no se equivocó. La selección española lució su mejor versión para domar y humanizar a la bestia francesa. La idea de lo que podían hacer Les Bleus amenazó desde antes de que el balón rodara por el césped, como había hecho durante todo el torneo. Los destacados nombres de los jugadores de su delantera atemorizaron. Pero en cuanto comenzó a rodar el balón, España dejó claro que su equipo estaba por encima de nombres individuales. No hubo un solo nombre en la selección española que no mereciera una mención especial. La actuación fue impecable. ¿Y el resultado? Merecido.

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Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

La Roja no tiene estrellas, tampoco las necesita. Ha demostrado que trabajando en equipo es capaz de doblegar a cualquier equipo, ya se llame Portugal, Bélgica o Francia. Nadie conecta los pases como lo hacen Rodri, Fabián y Dani Olmo. Nadie defiende la zaga como Cucurella, Pedro Porro, Cubarsí y Laporte. Nadie defiende la portería como Unai Simón. Y nadie lidera el ataque como Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal. Son un equipo, trabajan como tal y este domingo esperan coser su segunda estrella al pecho.