Los mejores memes del triunfo de España sobre Francia en la semifinal del Mundial: de las burlas a Mbappé a la “venganza” de Paraguay

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0

La victoria de España ante Francia por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026, disputada este martes en el AT&T Stadium de Dallas, desató una marea de humor en las redes sociales. Mientras Kylian Mbappé y sus compañeros salían eliminados del campo de Texas, miles de usuarios convertían la derrota de los Bleus en el combustible perfecto para memes que se viralizaron en minutos.

El gran protagonista involuntario de la jornada fue Mbappé. El capitán francés tuvo una noche para el olvido: sus posiciones adelantadas le costaron al menos una acción de peligro anulada durante el partido, y las redes no tardaron en hacer leña del árbol caído. Los usuarios lo retrataron como un delantero incapaz de mantenerse en línea con la última defensa española, en una lluvia de imágenes y videos que acumularon decenas de miles de interacciones.

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El lateral izquierdo Lucas Digne también concentró buena parte de las burlas. El defensor cometió el penal sobre Lamine Yamal en el minuto 18 que abrió el partido: Mikel Oyarzabal tomó el balón, remató cruzado y Mike Maignan no pudo hacer nada. Las redes imaginaron distintos escenarios sobre cómo habrían reaccionado sus compañeros al verlo llegar al vestuario en el descanso con el marcador ya en contra.

La “venganza” más celebrada llegó desde Paraguay. La selección guaraní había quedado eliminada en octavos de final precisamente por Francia, en un partido cargado de polémicas: el único gol fue un penal de Mbappé en el minuto 70, en medio de fuertes reclamos de la Albirroja por las decisiones arbitrales. La tensión se profundizó cuando la Federación Francesa de Fútbol publicó en redes una imagen con los rivales superados en el torneo y omitió por completo a Paraguay en la ilustración. Con España eliminando a los galos, los hinchas paraguayos inundaron las redes con mensajes de festejo.

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El rendimiento colectivo de Francia también fue objeto de burla. El equipo de Didier Deschamps, que llegó a la semifinal como favorito según las casas de apuestas y con una racha de 386 minutos sin recibir un gol, no pudo convertir en todo el partido y desperdició su mayor ocasión cuando Désiré Doué quedó solo frente al arco vacío tras un error de Unai Simón y aun así falló la definición. Esa secuencia se convirtió en otro de los momentos más replicados de la noche.

Pedro Porro selló el 2-0 en el minuto 57 tras una pared con Dani Olmo, y España clasificó a la final del Mundial, donde aguarda al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra, que se disputa este miércoles en Atlanta.

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