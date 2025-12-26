Los mayores errores históricos y demás críticas tras el primer tráiler de ‘La Odisea’: de la armadura de Agamenón al aspecto del Mediterráneo

Imagen de la armadura de Agamenón en 'La Odisea'

No ha llegado el 2026, aun faltan meses para su estreno pero Christopher Nolan ya está enfrentándose a numerosas críticas. El director británico está viviendo su particular odisea desde que saliese el primer vistazo de La Odisea, la película que prepara para ver la luz el próximo 17 de julio de 2026, y ahora las críticas se han hecho más grandes con el lanzamiento del primer tráiler oficial de la película. Un adelanto en el que se puede ver al Odiseo de Matt Damon en acción, pero que también ha traído consigo una cantidad de inexactitudes históricas que muchos no han dudado en señalar.

En este primer tráiler de la película, lo primero que llama la atención es la figura de Agamenón, quien estará interpretado por Benny Safdie. Su silueta ya se había dejado ver en el prólogo de la película que se ha podido ver en algunos cines seleccionados las últimas semanas, pero con este adelanto se ha mostrado el look final del personaje, y ha sido precisamente lo que ha levantado más polémica. No solo por el casco que lleva, con una especie de piezas de oro que imitan una columna, sino por la armadura en general que presenta el gobernante griego. Una armadura negra con capa que recuerda más a la de un romano que a la que podría llevar un griego, mucho menos en la Edad de Bronce, que es la época en la que se ambienta La Odisea.

Mucha gente ha empleado la apariencia de Agamenón para mofarse de Nolan, comparando el casco con el de la armadura del Batman que dirigió durante toda la trilogía de El Caballero Oscuro, o comparándolo con el vestuario de otras adaptaciones anteriores, como la de Brian Cox en Troya de Wolfgang Petersen (2004). Otros, por el contrario, han defendido que se trata de una armadura intimidante y que luce mucho más estilizada que ninguna otra, dando la razón a Nolan. Sea como fuere, los problemas de La Odisea con las apreciaciones históricas van más allá del casco, que ya levantó polémica con la primera imagen de Matt Damon como Odisea, y para la que explicamos cómo debería verse el héroe de ser retratado de forma más fiel.

Con la ropa siguen las acusaciones, ya que en el tráiler también se ve por primera vez Ítaca, hogar de Odiseo al que aspira regresar de Troya, y que en la obra original atribuida a Homero juega un papel fundamental, ya que ahí se desarrolla la trama de la esposa e hijo de Odiseo, Penélope y Telémaco, frente a los pretendientes que ansían usurpar el lugar del héroe. Vemos por primera vez a Anne Hathaway y Tom Holland en estos roles, pero llama especialmente la atención ver al personaje de Holland embutido en unos pantalones, una prenda imposible de ver en la Antigua Grecia y comúnmente atribuida a los pueblos bárbaros o a los persas. Los pantalones pueblan el tráiler y seguramente estén muy presentes en la versión final de la película, lo que lleva al otro asunto más criticado: cómo luce el Mediterráneo.

Imagen de 'La Odisea'

A la espera de los dioses

“Pensaba que lo peor era el vestuario, pero lo peor es que hayan rodado la película en el Mar del Norte. El Mediterráneo un personaje más de la Odisea. Es una historia mediterránea, y no saldrán Ítaca, ni el estrecho de Messina. Es colonialismo anglosajón” es uno de los muchos mensajes que se pueden leer en redes sociales durante estos días, y que reflejan el sentir de muchos espectadores al encontrarse con que la mayor inexactitud histórica del filme de Nolan es precisamente su aspecto visual. El director de películas como Interstellar u Origen siempre se ha caracterizado por una paleta visual que tiende a colores oscuros e iluminación tenue, dos elementos muy alejados de cómo luce realmente el Mar Mediterráneo, principal escenario donde se desarrolla la aventura de Odiseo.

Lo cierto es que Nolan ha viajado por el Mediterráneo y ha realizado parada en distintas islas de Grecia e Italia, aunque también ha ubicado el rodaje en localizaciones de Escocia e Islandia, aunque se rumorea con que esta última podría obedecer a la visita de Odiseo al Hades. Sea como fuere, y por más que el viaje del héroe pueda estar lleno de peligros lúgubres, la sensación que da es que en manos de un director mediterráneo el aspecto visual de la película hubiera sido bien distinto, a la vista está con El regreso de Ulises de Uberto Pasolini, director italiano que este mismo año ha adaptado la obra de Homero.

El tráiler no deja entrever mucho más, con escenas entremezcladas del viaje de Odiseo, la Guerra de Troya o lo que sucede en Ítaca, pero en esa ausencia también hay una conclusión: los dioses. Nolan ya declaró que quería hacer una película lo más realista posible, pero no descartó la aparición de los dioses griegos y es más que probable que Zendaya de vida a uno de ellos, a Atenea para más señas. El principal reto del director de Tenet y Dunkerque está en conseguir que, más allá de las inexactitudes históricas, la película pueda encontrar la forma de representar lo extraordinario de la obra de Homero, que pasa por los dioses pero también por el famoso cíclope Polifemo -para el que encontraron la cueva ideal en Italia- o monstruos marinos como Escila y Caribdis. Habrá que esperar hasta julio del año que viene para ver si todas las críticas son infundadas o Nolan merece el beneficio de la duda.