La desafiante crónica de un medio español tras la clasificación a la final del Mundial 2026: “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”

España derrotó a Francia y clasificó a su segunda final mundialista de la historia, pero la cobertura de Marca reservó sus párrafos más entusiastas para el cruce del miércoles entre Argentina e Inglaterra, del que el medio español esperaba una respuesta concreta

El medio español Marca celebró en su edición digital el pase a la final del Mundial 2026 con una crónica que, en medio de la euforia por la victoria ante Francia, dejó en segundo plano el resultado deportivo para poner el foco en el rival para la definición: Argentina. El texto, publicado tras el 2-0 en el Dallas Stadium, abrió con una pregunta que parece subestimar a la Scaloneta: “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”.

La selección española derrotó a Francia este martes en las semifinales del Mundial 2026 con goles de Mikel Oyarzabal —de penal, al minuto 21— y Pedro Porro al 57′, y accedió así a su segunda final mundialista de la historia. El partido mostró a los dirigidos por Luis de la Fuente dominando la posesión y anulando a los cuatro atacantes franceses sin fisuras.

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Aun así, la cobertura de Marca no se detuvo demasiado en el mérito propio: la atención del medio se trasladó de inmediato hacia el cruce del miércoles entre Argentina e Inglaterra en Atlanta, con la esperanza de que sean los albicelestes quienes esperen en la final del 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey.

“¿Nos pedimos a Argentina, verdad? Aunque sea más difícil. Porque mola más. Porque a Inglaterra ya la vimos en la Eurocopa. Contra Messi. Contra la hinchada más loca del mundo. La Finalissima que no se pudo jugar en marzo", reza el artículo firmado por el periodista Juan Ignacio García-Ochoa, con una declaración de preferencia que no dejó margen a la interpretación.

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El medio español elogió a Pedro Porro, a quien lo compararon con Cafú (Reuters/Maria Lysaker)

La crónica del medio español repasó el partido con esa misma ligereza. El texto destacó que Kylian Mbappé quedó “enjaulado”, que Michael Olise terminó “a 60 metros de la portería” y que Bradley Barcola y Ousmane Dembélé fueron “devorados” por Porro y Marc Cucurella, quienes convirtieron sus bandas en lo que llamó “una reserva natural”.

El protagonismo de Pedro Porro ocupó un lugar destacado en la crónica. El lateral del Tottenham, nacido en Don Benito, llegó a la concentración “de tapado, sin hacer ruido, a la sombra de Marcos Llorente”, según describe el texto, pero terminó el torneo como una de las figuras del equipo. El medio recordó que Porro lleva dos goles en el Mundial 2026 —y que el brasileño Cafú nunca marcó en una Copa del Mundo— y mencionó que en su pueblo natal instalaron una pantalla para seguir sus actuaciones.

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Marca también reivindicó al mediocampista Fabián Ruiz, a quien consideró “un espectáculo” y “uno de los mejores centrocampistas del mundo”, en contraste con el debate que generó la suplencia de Pedri en el torneo. “¡Qué drama se hizo por la suplencia de Pedri! Y mientras Fabián a lo suyo", apuntó el medio español, que destacó tanto su control del juego como su trabajo defensivo sin balón.

El texto de Marca también se detuvo en Unai Simón. El arquero de la selección española intervino en dos acciones ante Mbappé: una salida al minuto 42 para cortar un pase en profundidad y otra al 81 en la que, tras un error en el despeje, regresó a tiempo para contener el remate de Désiré Doué. “Quedará en el olvido entre las celebraciones y la repetición de los goles”, advirtió.

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España espera por el ganador del duelo de este miércoles entre Argentina e Inglaterra (Reuters/Maria Lysaker)

Sobre el penal que abrió el marcador, el medio español fue directo: “Un penal indigno de unas semifinales de un Mundial”. La falta de Lucas Digne sobre Lamine Yamal fue, para el periodista, “el penalti más claro del mundo”, aunque cuestionó que sin revisión de VAR se tardara más de tres minutos en ejecutarlo. El medio comparó la táctica francesa de retrasar el lanzamiento con lo que Francia misma había criticado en el pasado al combinado de Paraguay.

También hubo espacio para la polémica en torno a la entrada de Olise sobre Rodri, que el árbitro Barton sancionó como falta sin tarjeta. El texto de Marca la comparó con una acción similar de Messi ante Argelia por la que también se reclamó roja, y apuntó que “los cracks juegan con red”.

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El DT de España, Luis de la Fuente, recibió el crédito central en la crónica del medio español, que lo describió como el artífice de “un partido perfecto” y de un equipo “sin una fisura”. La confianza del plantel antes del partido —escribió que a los jugadores “les faltaba echarse a piedra, papel o tijera”— se trasladó al campo y terminó en la segunda final mundialista de la historia de España.

La definición se disputará este domingo 19 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra.

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