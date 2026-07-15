España necesita 25.000 fontaneros y no los encuentra: el oficio con un 90% de empleo pone en jaque la renovación de miles de casas

Un fontanero trabajando. (Freepik)

La escasez de vivienda y el reto de la transición energética han situado a un oficio de fontanero en el centro de dos de los mayores desafíos económicos de España. Sin embargo, el sector de la fontanería y las instalaciones técnicas atraviesa una situación paradójica: nunca ha habido tanta demanda de profesionales y, al mismo tiempo, nunca ha sido tan difícil encontrarlos.

España arrastra un déficit de alrededor de 25.000 fontaneros, mientras la empleabilidad del sector ronda el 90%, según datos de Tecnio, Centro de Formación Técnica Avanzada. La falta de relevo generacional comienza a convertirse en un problema estructural que amenaza con ralentizar tanto la rehabilitación del parque inmobiliario como la implantación de nuevas tecnologías energéticas en los edificios.

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La falta de profesionales se suma el progresivo envejecimiento de los existentes. La edad media de los fontaneros e instaladores en España alcanza ya los 44,8 años y más de la mitad de los trabajadores supera los 45 años. Además, seis de cada diez profesionales tienen entre 40 y 60 años, mientras que apenas entre un 9% y un 12% tiene menos de 30 años.

A esta situación se suma prácticamente la desaparición de la figura del aprendiz. Según la Comisión de Agua de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif), el modelo tradicional de aprendizaje resulta hoy difícil de mantener debido a la estructura empresarial del sector.

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Alrededor del 40% de los profesionales trabaja como autónomo o al frente de pequeñas empresas sin capacidad suficiente para formar nuevos empleados, lo que reduce todavía más las posibilidades de incorporar jóvenes al oficio.

A ello se suma otro obstáculo señalado por la Confederación Nacional de Instaladores (CNI): la existencia de 17 normativas autonómicas diferentes, una fragmentación regulatoria que, según la organización, dificulta la movilidad de los profesionales y hace necesaria una regulación nacional más homogénea.

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Una oportunidad laboral con alta demanda

Pese a este escenario, el sector sigue ofreciendo unas perspectivas laborales poco habituales en otros ámbitos profesionales. “Existe una evidente brecha entre lo que las empresas demandan y los caminos profesionales que eligen los trabajadores”, explica Antón Adanero, CEO de Tecnio Formación.

Considera que la percepción social del oficio continúa muy alejada de la realidad del mercado laboral: “La fontanería actual ofrece un futuro laboral estable y seguro para cualquiera que decida dar el paso. En este sector, el factor determinante para acceder a una oportunidad no es la edad, sino una cualificación práctica e inmediata”, asegura.

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Desde Tecnio consideran que este perfil profesional representa una oportunidad especialmente interesante para trabajadores desempleados o procedentes de sectores en declive que buscan una rápida reconversión laboral, ya que el mercado prioriza las competencias técnicas frente a una titulación reglada específica.

Imagen de archivo de un fontanero. (Adobe Stock)

La rehabilitación y la eficiencia energética disparan la demanda

La necesidad de nuevos profesionales coincide con un momento especialmente delicado para el parque residencial español. Casi la mitad de los edificios existentes fueron construidos antes de 1980 y requieren importantes actuaciones de renovación para adaptarse a las nuevas exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad.

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Uno de los principales retos llegará en enero de 2028, cuando entre plenamente en vigor la nueva normativa europea que reducirá de 10 a 5 microgramos por litro el límite permitido de plomo en el agua de consumo.

Esta medida obligará a sustituir miles de antiguas tuberías de plomo todavía presentes en numerosos edificios. Solo en la Comunidad de Madrid se calcula que cerca del 10% de las viviendas conserva este tipo de instalaciones, cuya renovación deberá ser realizada por profesionales cualificados.

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A ello se suma otro frente de trabajo constante: las averías domésticas. Durante el último año se registraron 4,6 millones de intervenciones relacionadas con daños por agua en viviendas y edificios, unos siniestros que supusieron un coste superior a los 2.035 millones de euros para las aseguradoras.

La transición energética necesita miles de instaladores

El proceso de descarbonización impulsado por la Unión Europea añade una nueva presión sobre un sector ya tensionado por la falta de mano de obra. Bruselas se ha fijado como objetivo instalar 60 millones de bombas de calor antes de 2030, más del doble de las actualmente existentes en el continente. La expansión de sistemas como la aerotermia y otras soluciones de climatización eficiente dependerá, en gran medida, de la disponibilidad de instaladores especializados.

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Las estimaciones europeas apuntan a que serán necesarios alrededor de 1,2 millones de nuevos profesionales para cumplir los objetivos climáticos fijados para esta década.

Sólo un 10% de mujeres en el sector

España tiene otra asignatura pendiente respecto al sector de la fontanería: la incorporación de mujeres. Actualmente solo representan alrededor del 10% de los cerca de 500.000 trabajadores dedicados a la fontanería y las instalaciones técnicas.

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Para Tecnio, esta escasa presencia femenina constituye una de las mayores bolsas de talento aún por desarrollar en una profesión cada vez más tecnológica, vinculada a la digitalización, la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Con miles de vacantes sin cubrir, una demanda creciente y un parque inmobiliario que necesita renovarse con urgencia, la fontanería ha dejado de ser un oficio tradicional para convertirse en una de las profesiones estratégicas del mercado laboral español. El principal desafío ya no es encontrar trabajo, sino encontrar profesionales capaces de realizarlo.