Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Agentina 2 - Inglaterra 1 - ES

Argentina ha remontado a Inglaterra con dos goles entre el minuto 85 y el 96 y jugará contra España la final del Mundial el próximo domingo, un duelo que medirá a la vigente campeona del mundo con la actual campeona de Europa por la cuarta estrella de la Albiceleste y la segunda Copa del Mundo en la carrera de Leo Messi.

El conjunto de Lionel Scaloni levantó un 0-1 en contra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, después de que Anthony Gordon adelantara a Inglaterra y cuando el equipo argentino estaba a un paso de la eliminación.

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Messi dio en el minuto 96 la asistencia del 1-2 con la derecha para Lautaro, una acción decisiva en un partido en el que no marcó, pero volvió a conducir la reacción de su selección. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección argentina alcanzará así su segunda final consecutiva. El partido por el título enfrentará a los dobles campeones de América con La Roja, vigente campeona de Europa, en una Finalissima que no llegó a disputarse en primavera y que ahora tendrá escenario en Estados Unidos.

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Duelo físico y ventaja inicial para Inglaterra

El encuentro arrancó con tensión desde los primeros compases. A los dos minutos ya hubo un choque duro de Enzo Fernández sobre Anderson, anticipo de un duelo muy físico, con protestas constantes y más fricción que continuidad en el juego durante buena parte de la primera mitad.

Tangana entre ambos equipos (IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine)

La selección argentina intentó encontrar ventajas con Messi, que en el minuto 37 dejó una jugada entre tres rivales que obligó a Anderson a frenarle con amarilla. Aun así, el descanso llegó con el marcador intacto y con la sensación de que ninguno de los dos equipos había logrado imponer del todo su plan.

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Tras la reanudación, Argentina empezó mejor, pero el gol cayó del lado inglés cuando la Albiceleste adelantó líneas. Jude Bellingham inició la acción con un pase largo y la jugada terminó con un centro de Morgan Rogers que Anthony Gordon remató en el segundo palo tras ganarle la posición a Nahuel Molina.

Anthony Gordon celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine)

Ese 0-1 dejó al equipo de Scaloni contra las cuerdas. La respuesta pasó entonces por concentrar el juego ofensivo en la zurda de Messi, mientras Inglaterra se replegaba en su campo, justo en el tipo de partido en el que más cómoda se siente.

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Pickford resiste, pero Argentina remonta sobre el final

Argentina rozó el empate en el 68 con un cabezazo de Nico González tras un centro de Messi, pero Jordan Pickford evitó el gol con una gran intervención. Poco después, el portero inglés volvió a sostener a su equipo cuando un remate de Alexis Mac Allister, tras centro de Rodrigo de Paul, acabó en un doble poste.

Enzo Fernandez celebra su gol ante Inglaterra (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cuando el escenario ya parecía acercar a Inglaterra a la final, Argentina volvió a responder como había hecho en anteriores cruces de eliminación directa. Esta vez lo hizo sin un gol de Messi y ante un rival de máximo nivel.

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Con Thomas Tuchel reforzando la defensa inglesa frente a la sucesión de centros, Enzo Fernández encontró el empate con un disparo desde 22 metros que batió a Pickford. El 1-1 alteró el partido y castigó a una Inglaterra que ya había perdido presencia ofensiva.

Lautaro Martinez celebra su gol (IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine)

A partir de ahí, Argentina fue a por el encuentro en un estadio que sonó casi como uno argentino. El desenlace llegó con el cabezazo de Lautaro Martínez, que convirtió el centro de Messi para firmar en el minuto 96 el gol que deja a la Albiceleste a una victoria contra España de revalidar el título.

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