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La reflexión de Ralph Waldo Emerson sobre la libertad de pensamiento: “Nada es más sagrado que la integridad de tu propia mente”

El ensayista estadounidense defendió en ‘Autosuficiencia: Confiar en uno mismo’ que la libertad comienza por ser fiel al propio pensamiento

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Imagen de Ralph Waldo Emerson. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis)
Imagen de Ralph Waldo Emerson. (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis)

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche lo definió como “el más talentoso de los estadounidenses”. Siglo y medio después de su muerte, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, lo consideró uno de sus autores favoritos. No es casualidad. Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803-Concord, 1882) fue uno de los grandes pensadores de la historia del país. Ensayista, poeta, conferenciante y filósofo, se convirtió en la principal figura del trascendentalismo, un movimiento intelectual surgido en la década de 1830 que defendía la independencia del individuo, la conexión con la naturaleza y la confianza en uno mismo.

Sus escritos influyeron decisivamente en autores como Henry David Thoreau, Walt Whitman o el propio Nietzsche y, casi dos siglos después, muchas de sus reflexiones siguen citándose como referentes del pensamiento moderno. Una de ellas pertenece a uno de sus ensayos más conocidos, Autosuficiencia: Confiar en uno mismo), publicado en 1841: “Nada es, en última instancia, más sagrado que la integridad de tu propia mente”.

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En el ensayo describe a la sociedad como una especie de “sociedad anónima” (joint-stock company) que conspira constantemente contra la individualidad de sus miembros, empujándolos a sacrificar su libertad y su criterio propio a cambio de aceptación y seguridad. Frente a esa presión colectiva, reivindica la integridad de la propia conciencia como el valor más importante y sostiene que la auténtica grandeza nace de pensar y actuar con independencia, aunque ello suponga apartarse de la opinión mayoritaria.

El origen de la cita

Esa defensa de la autonomía individual estuvo profundamente ligada a su propia trayectoria. Nacido en Boston el 25 de mayo de 1803 en el seno de una familia de tradición religiosa, Emerson estudió en la Universidad de Harvard y, siguiendo los pasos de su padre, fue ordenado pastor de la Iglesia Unitaria. Sin embargo, abandonó el ministerio en 1832 tras discrepar con algunos de sus principios religiosos y después de atravesar una profunda crisis personal provocada por la muerte de su primera mujer, Ellen Tucker. Ese mismo año emprendió un viaje por Europa en el que conoció a intelectuales como Thomas Carlyle, Samuel Taylor Coleridge y William Wordsworth, experiencias que terminaron de consolidar una filosofía basada en la intuición, la observación de la naturaleza y la libertad de pensamiento por encima de cualquier autoridad o dogma.

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De regreso a Estados Unidos se estableció en Concord (Massachusetts), localidad desde la que desarrolló la mayor parte de su obra y se convirtió en la principal figura del trascendentalismo. Allí publicó algunos de sus textos más importantes, entre ellos Nature (1836), considerado el manifiesto fundacional del movimiento; Self-Reliance (1841), uno de los ensayos más influyentes de la literatura estadounidense, y The Conduct of Life (1860). Además de su labor como escritor y conferenciante, defendió públicamente la abolición de la esclavitud durante los años previos a la Guerra Civil. Falleció el 27 de abril de 1882 en Concord, a los 78 años tras sufrir una neumonía provocada por un fuerte resfriado que contrajo después de caminar bajo la lluvia.

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