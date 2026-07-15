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El vínculo de Matt Damon con el deporte español: de un cuñado jugador de rugby nacido en España a su admiración por el Barça

El actor ha coincidido con Tom Holland al elegir al FC Barcelona como el mejor club del mundo: “Hay una mística que ningún otro equipo tiene”

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El actor Matt Damon asiste al estreno mundial de 'La Odisea' en Londres, Gran Bretaña, el 6 de julio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)
El actor Matt Damon asiste al estreno mundial de 'La Odisea' en Londres, Gran Bretaña, el 6 de julio de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Matt Damon es solo una estrella de Hollywood más que vive enamorado de España. El actor estadounidense, que se encuentra en plena promoción de La Odisea, la gran epopeya sobre Ulises —u Odiseo— dirigida por Christopher Nolan, ha pasado numerosas etapas de su vida en nuestro país. ¿El motivo? Su cuñado, Xuan Bozán, es español. Exjugador de rugby y actual presidente del equipo Dénia Barbarians Marina Alta, nació y creció aquí.

Ya en 2016 el actor visitó Jávea, junto a su mujer, la argentina Luciana Barroso, para asistir a la boda de Xuan. Esta conexión la ha vuelto a recordar Damon durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon este martes, donde el presentador le preguntó por cómo estaba viviendo el Mundial con la vista puesta en el partido que se celebrará este noche entre Argentina e Inglaterra.

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“Tu mujer es de Argentina”, le comentó Fallon antes de recordar que su familia también mantiene un estrecho vínculo con España. “Su hermano es español. Nació y creció en España”, respondió el actor sobre Xuan Bozán, explicando que esa mezcla de nacionalidades hace que el campeonato se viva con especial intensidad en su casa. “Es una locura en nuestra familia. Todos tenemos la fiebre del Mundial”, aseguró. Precisamente, el equipo que gane esta noche tendrá que vérselas contra España el domingo en la final de la Copa del Mundo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, se muestra confiado en el nivel de su equipo, asegurando que están en un "momento fantástico" y que el objetivo principal es luchar por ganar el Mundial.

Damon reconoció además que el fútbol se ha convertido en una de sus grandes aficiones gracias precisamente a la familia de su esposa. “Me encanta”, respondió cuando Fallon le preguntó por su pasión por este deporte, antes de recordar una de las experiencias más impactantes que ha vivido como espectador: un partido de Boca Juniors durante una visita a Argentina.

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Esa cercanía con España también ha tenido reflejo en el fútbol. Más allá de la rivalidad familiar que se vive cada Mundial, Damon ha protagonizado varios gestos de simpatía hacia varios clubes españoles, entre ellos el F.C Barcelona, el Atlético de Madrid y el CD Tenerife.

El Barça, el “mejor equipo de fútbol del mundo, según Damon y Tom Holland

En una entrevista para Complex publicada este miércoles, el actor y su hijo en la ficción de Nolan, Tom Holland, quien da vida a Telémaco, participaron en un juego donde debatieron sobre “lo mejor y lo peor de todo”, entre ellos, quien es mejor equipo del mundo de fútbol. Mientras su compañero se decantó por el FC Barcelona por “la mística” que rodea a la entidad azulgrana, el intérprete no dudó en darle la razón.

Tengo que estar de acuerdo contigo. Sobre todo por aquella etapa que vivieron y por la forma en que habían desarrollado a todos sus jugadores”, afirmó Damon, en referencia al equipo que dominó el fútbol europeo bajo las órdenes de Pep Guardiola. El actor destacó especialmente el modelo de cantera azulgrana y recordó que muchos de aquellos futbolistas “habían jugado juntos desde niños” antes de ascender por todas las categorías del club. “Eran imparables”, resumió.

Matt Damon recibió en 2016 una camiseta del Atlético de Madrid de la mano de Enrique Cerezo y el jugador Filipe Luis. (Atlético de Madrid)
Matt Damon recibió en 2016 una camiseta del Atlético de Madrid de la mano de Enrique Cerezo y el jugador Filipe Luis. (Atlético de Madrid)

No fueron los únicos equipos españoles con los que dejó alguna imagen. En 2015, durante el rodaje de Jason Bourne en Canarias, Damon posó con una camiseta del CD Tenerife y firmó otra elástica del conjunto blanquiazul. Un año después, en Madrid, Enrique Cerezo y Filipe Luis le entregaron una camiseta personalizada del Atlético de Madrid. El actor comparó entonces al conjunto rojiblanco con los Boston Red Sox, su equipo de béisbol favorito, y se despidió con un “Aúpa Atleti”. “Conocía al Atlético, son fantásticos”, dijo.

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