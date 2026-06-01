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Crítica de ‘El Drama’: La película con Zendaya y Robert Pattinson más incómoda, provocadora y ‘anti-romántica’ del año

El último trabajo del noruego Kristoffer Borgli supone una disección de la hipocresía y los juicios morales dentro de la sociedad norteamericana reflejando el malestar latente

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A días de su boda, Emma y Charlie creen tenerlo todo bajo control… hasta que las verdades empiezan a salir a la luz. Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson (Diamond Distribution Film)

La película El drama parte de una premisa que podría perfectamente encuadrarse dentro del cine de terror. Dos parejas de amigos juegan a decirse las verdades antes de que una de ellas contraiga matrimonio: tienen que confesar lo peor que han hecho en sus vidas. Y eso, en algunas ocasiones, puede resultar pueril y, en otras, espeluznante.

La cuestión es que, en ocasiones, decir en alto ciertas cosas que habían permanecido ocultas durante mucho tiempo, pueden suponer un auténtico cambio de perspectiva en lo que se refiere a la imagen que los demás tienen sobre ti.

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Ese es el punto de partida de la película escrita y dirigida por uno de los nuevos ‘pequeños-grandes’ genios del cine independiente, el noruego Kristoffer Borgli, que tras películas tan iconoclastas y originalmente impredecibles como Sick of Myself o Dream Scenario, se consagra con esta obra incómoda, en muchos momentos perturbadora y que habla de nuestro tiempo a través de muchos niveles.

Pequeñas mentiras con importancia

La pareja protagonista está formada por Charlie (Robert Pattinson) y Emma (Zendaya) y parecen haber cimentado una relación alrededor de un cuento de hadas. Él se le acercó en una cafetería, se enamoraron y decidieron casarse.

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Desde el principio se ofrecen pequeños detalles de lo que ocurrirá a continuación, como que Charlie mentirá para acercarse a Emma sobre el libro que estaba leyendo en la cafetería pero, más tarde, en su primera cita, le dirá la verdad.

Robert Pattinson y Zendaya, ¿felices? en 'El drama' (A24)
Robert Pattinson y Zendaya, ¿felices? en 'El drama' (A24)

Sin embargo, ella no le contará por qué no tiene audición en uno de sus oídos. Algo que, más tarde, generará suspicacias. A través de esta pequeña red de minucias se irá construyendo una trama en el que el concepto de sinceridad se pondrá a prueba, aunque las tornas vayan girando poco a poco hasta dar la vuelta por completo y destapar toda la hipocresía social de nuestro tiempo.

Y es que hay muchas lecturas que se pueden hacer de El drama, de ahí la sorpresa que supone, ya que está abierta a interpretaciones, cada uno puede hacer la suya dependiendo de las circunstancias. En ese sentido, no se puede hacer ‘spoiler’, merece la pena acercarse a ella totalmente virgen para disfrutar de la experiencia.

Una película provocadora y subversiva

En cualquier caso, se trata de una película fresca, provocadora, tanto a nivel político al convertir el relato idílico de una pareja en un retrato perturbador en torno al juicio social dentro de la cultura estadounidense, como a nivel íntimo: ¿hasta qué punto una relación puede sobreponerse a ciertas cosas?

Y es que la revelación que hará uno de los protagonistas, se convertirá en el eje de la acción, dinamitando cualquier atisbo dentro de la comedia romántica para introducirnos en caminos de lo más oscuros. Al exponerse el secreto en público, más allá del ámbito privado de la relación, esta se verá sometida a un estrés adicional sobre qué pensarán los demás y cómo juzgarán sin piedad hechos que ocurrieron cuando esa persona tenía 15 años. A lo que se añade una capa más: ¿somos la misma persona ahora que cuando éramos niños o adolescentes?, ¿hasta qué punto nuestra identidad cambia con el tiempo?

Zendaya y Robert Pattinson en la película 'El drama', escrita y dirigida por Kristoffer Borgli (A24)
Zendaya y Robert Pattinson en la película 'El drama', escrita y dirigida por Kristoffer Borgli (A24)

Resulta de lo más poderoso que Borgli logre desarrollar toda una intriga de lo más absorbente alrededor de una sola idea que contiene, en el fondo, un enorme poder subversivo. En realidad, este concepto ya estaba presente en sus películas previas: qué ocurre cuando la perspectiva de los demás suplanta la experiencia directa.

En el plano formal, el director noruego se muestra tan preciso e imaginativo como siempre. La película se construye a través de un mosaico fragmentado en el que se alternan el presente, los ‘flashback’ y los pensamientos alternativos de los personajes, configurando un puzzle psicológico tan extraño como angustioso.

El drama es un ejemplo de las ficciones que muestran de manera subliminal el malestar latente en los Estados Unidos, un país donde hay acceso a las armas, donde reina la doble moral mezclada con la arrogancia y la cobardía. Una gran película sobre nuestro tiempo disfrazada de comedia romántica ‘jodida’.

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