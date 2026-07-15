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La novela de fantasía perfecta para leer este verano si esperas ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: el ‘best seller’ que reinventa la historia de la hechicera que desafió a Ulises

Publicada en 2018, se alzó con el Goodreads Choice Award a la mejor novela fantástica del año

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Samantha Morton encarnará a la hechicera Circe en 'La Odisea'
Samantha Morton encarnará a la hechicera Circe en 'La Odisea'

La Odisea, el poema épico atribuido a Homero y compuesto hacia el siglo VIII a. C., narra el largo y accidentado regreso de Ulises —u Odiseo, según la traducción— a Ítaca tras la guerra de Troya. Considerada una de las obras fundacionales de la literatura occidental, su influencia ha moldeado durante siglos el imaginario de la mitología griega. Ese 17 de julio la historia volverá a los cines con la esperada adaptación de Christopher Nolan, protagonizada por Matt Damon como el héroe griego, Anne Hathaway como su mujer Penélope y Tom Holland como su hijo Telémaco.

El interés por la cinta está sirviendo a muchos como puerta de entrada al universo de la mitología griega. Y, entre las lecturas más recomendables para seguir explorándolo, destaca Circe, la novela de Madeline Miller que reimagina la historia de esta diosa y hechicera, que en la película de Nolan es interpretado por Samantha Norton, conocida por sus papeles en La ballena y The Walking Dead.

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Sin embargo, la novela de Miller plantea una vuelta de tuerca a este personaje, convirtiéndola en la protagonista de su propia historia y explorando su vida mucho antes de aquel célebre encuentro narrado por Homero.

La hechicera de Eea

Publicada en 2018, la novela se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional. La autora estadounidense, filóloga especializada en lenguas clásicas, ya había conquistado a la crítica con La canción de Aquiles (2011), pero fue con Circe (2018) cuando terminó de consolidarse como una de las grandes renovadoras de los mitos griegos para el público contemporáneo.

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En la obra de Homero, Circe aparece como una poderosa diosa y hechicera que vive en la isla de Eea. Hija de Helios, el dios del Sol, y de la ninfa Perséis, domina el arte de la magia y las plantas. Su episodio más célebre llega cuando la tripulación de Ulises desembarca en su isla y ella transforma a sus hombres en cerdos mediante un hechizo.

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

Gracias a la ayuda del dios Hermes, Ulises consigue resistir la magia de Circe y obliga a la hechicera a devolver la forma humana a sus compañeros. Lejos de continuar como enemigos, ambos terminan convirtiéndose en aliados. Circe acoge al héroe y a sus hombres durante un año y le proporciona las instrucciones necesarias para continuar su viaje hacia Ítaca, incluido el descenso al inframundo que marcará una de las etapas más decisivas de su aventura.

"Circe", de Madeline Miller
"Circe", de Madeline Miller

La propuesta convenció tanto a los lectores como a la crítica. Publicada en 2018, Circe se convirtió en un número uno en la lista de The New York Times y se alzó con el Goodreads Choice Award a la mejor novela fantástica del año. En la plataforma Goodreads mantiene además una valoración media de 4,21 sobre 5 tras superar 1,4 millones de puntuaciones y las 143.000 reseñas, unas cifras que la sitúan entre las novelas de fantasía mejor valoradas de la última década.

La acogida entre la prensa especializada fue igualmente entusiasta. En su reseña para The New York Times, la escritora Claire Messud destacó que Madeline Miller “da voz a Circe como un personaje multifacético y en evolución” y que la novela combina los episodios más conocidos de la mitología griega con “un relato altamente psicologizado, redentor y, en última instancia, exculpatorio de la propia protagonista”. Pese a señalar algunas reservas sobre el tono de la obra, concluyó que Circe “seguramente deleitará tanto a los lectores que descubran por primera vez la historia de la hechicera como a quienes la recuerdan de los mitos griegos de su infancia”.

Con poco más 400 páginas, Circe es una lectura ideal para el verano. Su combinación de aventura, mitología, intriga y personajes clásicos permite disfrutarla tanto a quienes ya conocen La Odisea como a quienes se acercan por primera vez al universo creado por Homero.

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