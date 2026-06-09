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Los sándwiches más icónicos del mundo, país por país: un mapa completo con bocadillos de jamón, arepas, sandos y chivitos

Cada gastronomía tiene su propia versión de este clásico entre dos panes; desde Japón hasta Uruguay, pasando por Francia, España o Dinamarca

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Infografía ilustrada que muestra un mapa mundial con 20 sándwiches icónicos de diferentes países, con sus nombres y descripciones.
Un mapa ilustrado detalla 20 sándwiches emblemáticos de diferentes países y regiones, destacando sus ingredientes únicos y su importancia cultural global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bocadillo puede ser uno de los mejores inventos de la historia de la gastronomía. Dentro de dos piezas de pan de tamaño similar podemos colocar o untar casi cualquier alimento que se nos ocurra, dando como resultado un plato facilísimo, rico y fácil de transportar que tiene sus propias versiones en casi todos los rincones del mundo.

Hoy hacemos un recorrido por algunos de los sándwiches más icónicos del planeta, desde sabores asiáticos como el sando japonés o el bánh mì de Vietnam hasta clásicos de la gastronomía mediterránea como el bocadillo de jamón español. También delicias de América Latina como el chivito uruguayo o la arepa. Estos son algunos de los sándwiches y bocadillos más icónicos del planeta.

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Tombik Döner - Turquía

Pan redondo relleno con finas láminas de carne de cordero o pollo, acompañadas de vegetales frescos y salsa de yogur o tahini. Su formato compacto lo convierte en una opción popular para comer en la calle.

Bánh mì - Vietnam

Baguette crujiente de inspiración francesa, rellena con carnes, encurtidos, cilantro, chiles y mayonesa. Es un emblema del mestizaje culinario derivado de la influencia colonial.

Shawarma - Líbano

Preparación de carne marinada asada en un asador vertical, servida en pan pita junto con verduras, salsa de ajo y, en ocasiones, encurtidos. Se consume ampliamente en Oriente Medio.

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Arepa reina pepiada - Venezuela

Arepa de maíz rellena con una mezcla de pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa. Su textura cremosa y sabor suave la han hecho un clásico venezolano.

Arepas de pollo (Freepik)
Arepas de pollo (Freepik)

Panino col polpo - Bari, Italia

Bocadillo de pan crujiente relleno de pulpo tierno, sazonado con aceite de oliva, limón y perejil. Es típico de la región de Apulia, en el sur de Italia.

Lobster Roll - Estados Unidos

Pan suave tipo brioche relleno con carne de langosta mezclada con mayonesa, apio y especias. Es tradicional en la costa noreste, especialmente en Nueva Inglaterra.

Pan con chicharrón - Perú

Sándwich de pan francés relleno con trozos de cerdo fritos, batatas y salsa criolla a base de cebolla, ají y limón. Se consume principalmente en desayunos limeños.

Choripán - Argentina

Baguette pequeña con chorizo asado y, habitualmente, salsa chimichurri. Es popular en parrillas y eventos deportivos.

Choripán

Sándwich de carne ahumada de Montreal - Canadá

Pan de centeno relleno con carne de ternera ahumada, cortada en finas lonchas y acompañada por mostaza. Es un ícono de la gastronomía de Montreal.

Jibarito - Puerto Rico

Sándwich puertorriqueño en el que el pan es reemplazado por plátanos verdes fritos, relleno de carne, lechuga, tomate y mayonesa.

Toast Skagen - Suecia

Tosta de pan de molde con una mezcla de camarones, mayonesa, eneldo y huevas de pescado. Es un favorito de la cocina sueca, sobre todo en celebraciones.

Bifana - Portugal

Bocadillo de pan blanco relleno con filetes finos de cerdo marinados y fritos. Se suele servir con mostaza o salsa picante.

Bifana, un clásico de la cocina portuguesa (Pexels)
Bifana, un clásico de la cocina portuguesa (Pexels)

Tortas - México

Pan telera o bolillo relleno con diversos ingredientes como carnes, quesos, aguacate y salsas. Es un clásico de la comida rápida mexicana.

Bocadillo de jamón - España

Baguette de pan crujiente con jamón serrano cortado en lonchas finas. Es un símbolo de la gastronomía española, apreciado por su sencillez.

Bocadillo de jamón (Freepik)
Bocadillo de jamón (Freepik)

Medianoche - Cuba

Pan dulce relleno de jamón, cerdo asado, queso y pepinillos, prensado y calentado al estilo de los sándwiches cubanos. Su nombre alude al horario habitual de consumo.

Rejemad - Dinamarca

Pan de centeno con mantequilla, arenque marinado, cebolla, huevo y cebollino. Es habitual en los almuerzos daneses.

Croque-monsieur - Francia

Sándwich caliente de pan de molde, jamón cocido y queso gruyère, gratinado al horno o en sartén con bechamel.

Sandwich-Croque-Monsieur
Croque Monsieur, Grilled Cheese Sandwich with Black Forest Ham, Gruyere and Bechamel Sauce. (Getty)

Chivito - Uruguay

Bocadillo de pan blanco con carne de res, jamón, queso, huevo, tomate, lechuga y mayonesa. Es un plato nacional uruguayo.

Tamago sando - Japón

Sándwich de pan blanco relleno con una mezcla esponjosa de huevo y mayonesa. Es popular en tiendas de conveniencia y cafeterías japonesas.

Receta de tamago sando, el sándwich de huevo viral en Japón (Freepik)
Receta de tamago sando, el sándwich de huevo viral en Japón (Freepik)

Vada pav - India

Panecillo relleno con una croqueta de puré de papa especiado, acompañado por chutneys y a veces pimientos fritos. Es típico de la comida callejera de Mumbai.

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