Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

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El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de un emocionante espectáculo, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes competidores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Los 3 mejores pilotos del Campeonato

Fernando Alonso buscará sumar un campeonato a su carrera después de que el ex ingeniero de Red Bull, Adrian Newey, se sumó a las filas de Aston Martin (REUTERS/Andrew Boyers)

El actual rey de la Fórmula 1 es Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes. El italiano suma 219 puntos tras la última carrera.

No muy lejos se encuentra Lewis Hamilton. Abanderado con la escudería de Ferrari, el piloto británico cuenta con 169 puntos.

Mientras que el podio lo cierra George Russell, en el tercer lugar. El piloto británico de Mercedes tiene 160 puntos en lo que va de la temporada.

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La clasificación completa de la Fórmula 1

Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 219

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 169

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 160

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 138

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 128

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 109

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 92

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 68

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 43

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 23

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 2

19.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

20.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

21.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

22.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

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