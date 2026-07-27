El lado más íntimo de Torito: el significado de su mote, un matrimonio de 15 años con Raúl Jiménez y su hijo nacido por gestación subrogada

Torito con su marido Raúl Jiménez y su hijo Nathan (Instagram)

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Quique Jiménez, más conocido como Torito, llega esta noche a El Grand Prix como padrino con una trayectoria pública marcada por más de dos décadas en televisión y una vida privada asentada en sus dos pilares: su marido Raúl Jiménez, con quien lleva 15 años casado, y un hijo, Nathan, nacido por gestación subrogada en Estados Unidos. El público lo conoce bajo el mote de Torito, pero no todos saben el origen de este apodo tan particular.

El colaborador y reportero se casó con Raúl Jiménez el 31 de julio de 2011 en Isla Mágica, en Sevilla, después de varios años de relación, y ambos son padres de Nathan, nacido en noviembre de 2016 tras un proceso de gestación subrogada al que recurrieron después de estudiar antes la vía de la adopción. Detrás del personaje televisivo existe un perfil muy distinto al que suele verse en pantalla. Nacido en Menorca, cursó Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y completó un máster en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, con la intención inicial de desarrollar su carrera en el ámbito artístico.

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Durante sus primeros años profesionales trabajó como pintor y escenógrafo, con diseño de decorados para campañas publicitarias y producciones audiovisuales. No obstante, su salto a la televisión se produjo en 2002, de forma inesperada, cuando se presentó al casting de un programa de la televisión catalana mientras trabajaba en el montaje de un decorado. Aquel acceso accidental a los platós acabó abriéndole la puerta a algunos de los formatos más populares de la televisión nacional.

Torito, en imagen de archivo (Europa Press)

El significado de ‘Torito’

Fue también entonces cuando nació el sobrenombre con el que acabaría siendo conocido por el gran público. Según contó a El Confidencial, todo ocurrió en una prueba con Jordi González para el programa Vitamina N. “El primer día de casting, yo estaba muy nervioso. Jordi me hizo una broma y no la entendí, así que le dije ‘ey, toro bravo, no te pases conmigo’. No sé de dónde saqué esa frase, pero a la gente le hizo gracia que me metiese con el presentador. A partir de ahí empezaron a llamarme Torito”, explicó sobre la frase que lo marcó para siempre.

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Con el paso de los años, Torito se ha consolidado como uno de los reporteros más singulares del entretenimiento televisivo. Pese a esa exposición, siempre ha defendido una forma de vida sencilla y ha explicado que nunca se ha considerado una persona especialmente ambiciosa. Actualmente vive en Andalucía con su marido y su hijo, lejos del ajetreo de Madrid. Él mismo ha reconocido en distintas ocasiones que se considera una persona normal, volcada en los planes cotidianos, y que mantenerse en una profesión tan cambiante durante más de 20 años ya representa para él un éxito.

La familia de Torito

La historia entre Quique Jiménez y Raúl Jiménez comenzó hace casi 20 años en Sevilla, durante una estancia en la ciudad coincidiendo con la Feria de Abril. Ambos se alojaban en el mismo hotel y una confusión provocada por sus apellidos terminó facilitando un encuentro que después se convirtió en una relación duradera. Tras varios años de noviazgo, la pareja decidió casarse en 2011. La ceremonia se celebró en Isla Mágica, el parque temático sevillano que eligieron para reunir a familiares y amigos en una boda alejada de los escenarios convencionales.

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Durante todo este tiempo, Raúl ha sido su gran apoyo, con quien afronta sus diferentes etapas televisivas, desde Telecinco hasta Televisión Española, pasando también por Atresmedia. Las redes sociales de la pareja muestran con frecuencia imágenes familiares, aniversarios y escenas de su vida diaria. En uno de sus mensajes más emotivos, el televisivo recordaba que a lo largo de los años habían vivido momentos buenos y difíciles, pero que siempre habían luchado juntos por sacar adelante su proyecto familiar.

Torito con su marido Raúl Jiménez y su hijo Nathan (Instagram)

La pareja alcanzó su punto de inflexión con la llegada de Nathan, que nació en noviembre de 2016. Antes de convertirse en padres, ambos exploraron distintas alternativas y el colaborador explicó públicamente que su deseo de formar una familia venía de mucho antes. En una entrevista para TV3, Torito resumió así el origen de ese proceso: “Yo quería ser padre con 30 años”. Aunque barajó la adopción, optó por la gestación subrogada y viajó a Estados Unidos para iniciar el proceso.

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