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Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

El jugador marfileño parece cada vez más cerca de firmar por el Real Madrid

El jugador del RB Leipzig Yan Diomande (REUTERS/Annegret Hilse)
El jugador del RB Leipzig Yan Diomande (REUTERS/Annegret Hilse)
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Yan Diomande se ha convertido en el gran atractivo del mercado en las últimas semanas. El Real Madrid y el PSG se lanzaron a por el futbolista, en una carrera que parecer haber ganado el club blanco. Todavía no hay un anuncio oficial aunque parece cuestión de tiempo que el marfileño aterrice en Chamartín. Sus inicios en el deporte rey ya estuvieron vinculados a la capital española, a quien por entonces ya calificaban como “el futuro Messi”. El Mundial le ha situado en el mapa, debido a la trágica historia de su hermana, y en objetivo de varios clubes europeos.

El futbolista marfileño ha conseguido hacerse un nombre en el fútbol europeo tras un recorrido poco habitual para las jóvenes promesas africanas. Su historia empieza lejos de los grandes focos, en Estados Unidos, donde se formó en la DME Academy. Allí, en un entorno académico y deportivo, desarrolló sus primeras habilidades y dio los pasos iniciales de una carrera que le llevaría, pocos años después, a convertirse en una de las sensaciones de la Bundesliga.

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El salto de Diomande al fútbol profesional europeo se concretó a principios de 2025, cuando el Leganés cerró su fichaje. El acuerdo, firmado en noviembre de 2024, se demoró por cuestiones administrativas y no pudo hacerse efectivo hasta el 1 de enero del año siguiente. Su llegada al club madrileño supuso un cambio radical en su trayectoria. Venía de una etapa marcada por las pruebas frustradas en clubes europeos y estadounidenses, donde no logró convencer a los técnicos ni asegurar una plaza en los equipos filiales. Equipos como Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiakos y Crystal Palace le dieron la oportunidad de entrenar, pero no de quedarse. Incluso en la MLS, donde probó suerte tras su paso por Estados Unidos, ningún club apostó finalmente por él.

El futbolista Yan Diomande (REUTERS/Hannah Mckay)
El futbolista Yan Diomande (REUTERS/Hannah Mckay)

A pesar de estos reveses, Diomande no se detuvo. Tras la expiración de su visado en Estados Unidos, regresó a África con la sensación de haber perdido una oportunidad. En ese momento, solo el apoyo de su familia, especialmente de su hermana pequeña, mantuvo viva su motivación. Ella siempre creyó en su talento y lo animó a seguir adelante, incluso cuando la frustración amenazaba con apartarlo del fútbol.

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Del Leganés al RB Leipzig

Ya en el Leganés, Diomande se integró rápidamente al ritmo de la competición española. Su debut con el primer equipo no pudo ser más simbólico: el 29 de marzo de 2025, con 18 años recién cumplidos, saltó al césped del Santiago Bernabéu para disputar unos minutos frente al Real Madrid. Esa experiencia marcó el inicio de su etapa en LaLiga, en la que acumuló diez partidos, dos goles y una asistencia, sumando 542 minutos en el terreno de juego. El técnico Borja Jiménez, responsable de su llegada al primer equipo, ha contado en varias ocasiones cómo apostó por él tras verlo en acción y percibir su potencial.

El rendimiento de Diomande no pasó desapercibido. En el mercado de verano de 2025, el RB Leipzig se adelantó a otros clubes europeos y cerró su fichaje por 22 millones de euros. El delantero firmó un contrato hasta junio de 2030 y, desde su llegada a la Bundesliga, se ha consolidado como una de las revelaciones de la liga. Su desempeño en Alemania y su participación en la Copa África han despertado el interés de equipos de primer nivel, que siguen de cerca su evolución y contemplan la posibilidad de incorporarlo a sus filas en futuras ventanas de transferencias.

El futbolista Yan Diomandé (Jan Woitas/dpa via AP)
El futbolista Yan Diomandé (Jan Woitas/dpa via AP)

La muerte de su hermana

Sin embargo, la vida de Diomande no ha sido solo una sucesión de éxitos deportivos. El joven marfileño ha tenido que afrontar situaciones personales difíciles, como la muerte de su hermana pequeña a los 15 años, poco después de su debut con el Leganés. Este episodio dejó una huella profunda en el futbolista, que decidió compartir su dolor y su proceso de duelo en una carta publicada en The Players Tribune. En ese texto, Diomande repasa su infancia en Costa de Marfil, los sueños compartidos con su hermana y las dificultades superadas a lo largo de su carrera.

La carta revela una faceta íntima del delantero. Recuerda cómo su hermana fue su principal apoyo, la persona que más confió en su talento y la que le animó a no rendirse cuando las cosas no salían bien. Diomande evoca los regalos, las conversaciones sobre el futuro y los planes para mudarse a Francia y convertirse en futbolista profesional. También relata los rechazos sufridos en pruebas internacionales y el sentimiento de vacío tras la pérdida familiar. “Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock”, confiesa en la carta.

José Mourinho ha sido anunciado por Florentino Pérez como el nuevo entrenador del Real Madrid si sale elegido como presidente el 7 de junio (@Florentino2026_)

Ahora, todo lo que hace en el campo es un homenaje a su hermana. Su objetivo ya no es la fama ni la riqueza, sino honrar el recuerdo de quien siempre creyó en él, demostrando que su confianza no fue en vano. Su llegada a las filas blancas parece inminente, aunque todavía está por confirmar por el Real Madrid, quien habría realizado una elevada oferta por el jugador marfileño.

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