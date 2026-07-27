Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional pondrá a disposición de los afectados por los incendios asesoramiento jurídico gratuito y ha avanzado la aprobación de una línea de avales para empresas y autónomos afectados y un plan de ayuda a la vivienda.

Así lo ha afirmado en una comparecencia desde el puesto de mando de Navalcarnero, donde ha explicado que el paquete contará con una dotación de 30 millones de euros. La dirigente regional ha avanzado la adjudicación de viviendas temporales propiedad de la agencia de vivienda social “para aquellas personas que hayan perdido su hogar”, así como ayudas directas de hasta el 100% del alquiler y apoyo económico para la reparación y reconstrucción de las propiedades dañadas.

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Ayuso ha vuelto a comparecer este lunes para evaluar la situación del peor incendio en la historia del territorio, que ha calcinado ya 34.000 hectáreas y mantiene confinados tres núcleos poblacionales.

La regidora madrileña ha avanzado que los pronósticos son negativos y “adversos” y se ha remitido a la información proporcionada por las autoridades encargadas de la extinción, que han apuntado a la dificultad de controlar el fuego debido a las fuertes rachas de viento y la subida de temperaturas, que se espera que se consoliden en los próximos días. Ayuso ha fijado su preocupación una vez más en el foco en el entorno del pantano de San Juan. Un poco más al sur, en San Martín de Valdeiglesias, preocupa la “situación endemoniada”, ha dicho.

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Intensa labor de los bomberos y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid para controlar y extinguir un virulento incendio en la zona de la Sierra Oeste. Las imágenes muestran la dureza del trabajo en primera línea, tanto de día como de noche.

En la zona hay desplegados unos 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, con 50 vehículos como medios terrestres y otros cinco helicópteros que actúan desde el aire.

Confinamientos y desalojos

Los municipios actualmente desalojados son los de Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Zarzalejo y Valdemaqueda. Los confinamientos siguen vigentes en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, donde han reabierto los centros de salud.

También regresarán a la residencia López Rumayor de San Martín de Valdeiglesias las personas mayores evacuadas hace unos días, así como el cámping de El Escorial, donde fueron evacuadas unas 5.000 personas. Está previsto habilitar una franja horaria para que los ganaderos puedan acceder a sus explotaciones y alimentar a los animales.

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