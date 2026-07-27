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Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

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A-5 dirección Talavera de la Reina para acceder al sur de Ávila durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)
A-5 dirección Talavera de la Reina para acceder al sur de Ávila durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)

España arde. El mayor incendio de la historia del país, con 50.000 hectáreas arrasadas en la provincia de Ávila y miles de evacuados en toda la zona, ya cuenta con un perímetro de 160 kilómetros y ha confluido con el de la Comunidad de Madrid.

Al frente de los medios aéreos y terrestres, trabajan sin descanso cientos de efectivos que permanecen pendientes de la evolución del viento y de la situación de las temperaturas este lunes. Según ha explicado esta noche a los periodistas Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Ávila, “se han podido desarrollar muchísimos trabajos de los programados”. Después de días en los que parte de los esfuerzos se centraban en impedir que los incendios de Madrid y Ávila se juntaran. Sen ha confirmado que “ya han confluido estos dos incendios”, aunque ha indicado que “ya no es lo mismo que al principio, cuando venían con muchísima fortaleza”.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que a lo largo de esta jornada se va a reabrir el campin del El Escorial, que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios. También ha informado de que los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias que fueron trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial.

Al este del la península, el frente de Castellón se mantiene descontrolado. Por ahora, lleva más de 4.300 hectáreas quemadas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas de casi una veintena de municipios. Hasta la zona se desplazará este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A las 12:15 horas, llegará al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en La Vall d’Uixó, donde se reunirá con los equipos desplegados para la extinción del incendio. Desde allí realizará una nueva declaración institucional como la de las jornadas anteriores.

05:40 hsHoy

El incendio de Castellón afronta su tercer día activo con el reto de contener el avance

El incendio forestal que comenzó el pasado sábado en la Vall d’Uixó (Castellón) afronta este lunes su tercer día activo, con el objetivo de seguir conteniendo su avance, ya que durante la pasada jornada solo avanzó seis kilómetros. Al contrario que durante los días anteriores, el fuego está dentro de la capacidad de extinción.

Las llamas llevan devoradas 6.500 hectáreas en un perímetro de 48 kilómetros, según el último recuento oficial del domingo por la noche, y está previsto para este lunes un despliegue en la zona similar al de la jornada anterior, con 25 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

Hasta la medianoche se mantienen los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000 personas de los municipios de la Vall d’Uixó, Onda y Betxí, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y dejar libres las vías para el paso de los servicios de emergencia.

*Información elaborada por EFE.

05:18 hsHoy

Estado de las carreteras de la DGT: los incendios mantienen cortadas 43 vías secundarias en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

El organismo pide a los conductores que eviten circular por la sierra oeste de Madrid

A-5 dirección Talavera de la Reina para acceder al sur de Ávila durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)
A-5 dirección Talavera de la Reina para acceder al sur de Ávila durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes que 43 carreteras secundarias permanecen cerradas al tráfico a causa de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Ávila, Toledo y Castellón.

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