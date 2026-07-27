El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real en Marivent: regresa a su refugio vacacional ocho años después

Los reyes Felipe y Letizia con el rey Juan Carlos en 2023 (Europa Press)

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El rey Juan Carlos I ha vuelto a Mallorca ocho años después de su última visita para asistir a una celebración privada: el 80º cumpleaños de su amigo Miguel Arias, según ha adelantado La Vanguardia. Se trata de un desplazamiento que rompe su ausencia de la isla desde la Semana Santa de 2018 y reabre su vínculo con el palacio de Marivent y con el verano mallorquín de la Corona.

Según el citado medio, el monarca llegó el domingo por la mañana en un vuelo privado procedente de Ginebra para participar esa misma noche en una cena íntima en Flanigan, el restaurante de Arias en Puerto Portals, y ya no se encuentra en la isla balear. Casi se cruza con su hijo, porque la visita coincidió con la salida de Felipe VI de Palma, que había llegado a Mallorca el jueves 23 de julio por la tarde, aterrizó en la base aérea de Son Sant Joan y comenzó al día siguiente su agenda oficial en la isla con las habituales audiencias de verano a las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina.

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El domingo por la mañana, el monarca regresó a Madrid ante la gravedad de la ola de incendios que afecta a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila. Después mantuvo una reunión informativa en el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias y horas más tarde se desplazó junto a la reina Letizia a Villamanta para visitar el polideportivo que acoge a vecinos desalojados. Sin embargo, esta misma semana Felipe VI volverá a Mallorca con la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, aunque, según ¡Hola!, el rey emérito ya se ha ido de Mallorca.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

El rey Juan Carlos en Mallorca

El motivo del viaje del rey emérito ha sido estrictamente personal. La publicación sitúa el origen del desplazamiento en su deseo de acompañar a Miguel Arias, uno de los amigos más próximos de su círculo, en una reunión reducida organizada por su 80º cumpleaños. La cena se celebró el domingo por la noche en Flanigan, un local de Puerto Portals propiedad del propio Arias y uno de los restaurantes preferidos de Juan Carlos I durante sus veranos en Palma, que ya echaba de menos. El establecimiento acogió a un grupo de allegados que quiso acompañar al empresario en su fecha especial.

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La amistad entre ambos se remonta a la década de los 50. El entonces príncipe acudía a la estación de esquí de Navacerrada y se alojaba en el hostal Arias, propiedad de los padres de Miguel, cuyo hermano Pepe le daba clases de esquí al que actualmente es el rey emérito. Miguel Arias compitió como esquiador antes de dedicarse a la hostelería. En la actualidad es propietario de varios establecimientos que han contado siempre con el rey Juan Carlos como cliente.

Mallorca fue durante más de 40 años la segunda residencia estival de Juan Carlos I y uno de los principales escenarios de la proyección pública de la monarquía española, lo que se mantiene a día de hoy. La presencia de la familia real, las regatas y la actividad institucional en el palacio de Marivent convirtieron la isla en un símbolo de la diplomacia de verano de la Corona. Fue en la Semana Santa de 2018 cuando se rompió hasta hoy el vínculo del emérito en Mallorca.

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El rey Juan Carlos en Sanxenxo (EFE)

La relación del rey emérito con Mallorca

Durante el domingo de Resurrección, después de no haber pisado la isla desde su abdicación en 2014, Juan Carlos I acudió a la misa en la catedral de Palma junto a los reyes, sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y su mujer, la reina Sofía. De hecho, fue en aquella ocasión cuando se produjo el encontronazo viral entre la reina Letizia y la reina Sofía por una fotografía con la princesa y la infanta, que eran todavía pequeñas.

Desde aquella imagen familiar no había vuelto a Mallorca, ni antes ni después de su traslado a Emiratos Árabes. Sus apariciones en España se habían concentrado en los últimos tiempos sobre todo en Galicia, con motivo de las regatas de Sanxenxo. Antes de viajar a Palma, Juan Carlos I había celebrado la victoria del Bribón, del que es patrón, campeón de Europa en la clase de 6 metros en unas regatas disputadas en aguas del lago Lemán, en Suiza. Tras su última estancia en Sanxenxo, hace algunas semanas, no había regresado a Abu Dabi por las altas temperaturas del verano emiratí.

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La familia real al completo en el palacio de Marivent (Europa Press)

La mayor parte de ese tiempo la ha pasado en Cascais, su base habitual cuando permanece en Europa, donde se aloja en residencias de amigos portugueses vinculados a la etapa del exilio de la Familia Real española en Portugal antes de su proclamación. También conserva amistades en Mallorca y, es más, se ha alojado en casa de una de ellas antes de abandonar la isla.

En el palacio de Marivent se encuentra ahora la reina Sofía, acompañada estos días por las infantas Elena y Cristina y por algunos de sus nietos. Se trata de su primer verano sin su hermana, la princesa Irene de Grecia, y sin su prima, la princesa Tatiana Radziwill, los dos pilares con los que antes disfrutaba de Mallorca. Se desconoce si durante los días que han coincidido en la isla han tenido algún encuentro familiar, ya que la pareja lleva sin verse desde el 22 de noviembre de 2025.

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