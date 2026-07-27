España

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Un análisis de Funcas revela que las parejas con hijos son los únicos hogares que retroceden sin excepción en su nivel de gasto relativo desde 2006, mientras los jubilados superan ya la media nacional

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Una madre y un padre enseñan a sus dos hijas. (Canva)
Una madre y un padre enseñan a sus dos hijas. (Canva)

Las familias con hijos llevan dos décadas perdiendo posición económica en España, según un análisis de Funcas. Las parejas con uno, dos o tres hijos o más retroceden sin excepción en su índice de gasto relativo entre 2006 y 2025, con caídas de entre seis y once puntos según el número de menores. Aunque las caídas no son especialmente pronunciadas, la tendencia no es coyuntural: se mantiene tanto en los años de crisis como en los de recuperación económica. Los más perjudicados son las parejas con tres o más hijos, que han perdido 11 puntos en dos décadas, la caída más pronunciada entre todos los tipos de hogar en España, además de que ya parten de una posición de gasto relativo más baja.

El análisis, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), mide el gasto por unidad de consumo, un indicador que tiene en cuenta el tamaño y la composición del hogar, y lo expresa en relación con la media de la muestra. Bajo ese criterio, las parejas con un hijo y las de dos hijos retroceden seis puntos cada una entre 2006 y 2025. Ninguna categoría de hogar con menores mejora su posición relativa en el periodo estudiado, aunque los hogares formados por mayores y las parejas sin hijos sí lo hacen.

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Los hogares encabezados por personas de 65 años o más, en cambio, pasaron de un índice de 80 sobre 100 en 2006 (un 20% por debajo de la media) a situarse en 105 en 2025, por encima de ella. Los jubilados y prejubilados ganan 21 puntos en ese índice a lo largo del mismo periodo en el que las familias con hijos retroceden de forma mucho más suave. Según el informe de Funcas, ese ascenso se produce en dos fases: la primera, durante la Gran Recesión de 2008 a 2013, cuando las pensiones quedaron protegidas mientras el empleo se desplomaba; la segunda, más moderada, en el último lustro, al calor de unas pensiones que han crecido más que los salarios.

Los salarios y las pensiones crecen a dos velocidades

Entre 2020 y 2025, la pensión media de jubilación creció un 27%, frente al 25% del salario bruto anual, según cifras del Ministerio de Trabajo y la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE recogidas por Funcas. La reforma de pensiones de 2021 blindó su revalorización al Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que provocó subidas históricas en 2023 y 2024 muy por encima de los incrementos salariales pactados en convenio colectivo esos mismos años. En 2025, la pensión media contributiva alcanza los 1.508 euros mensuales, frente a un salario mínimo de 1.184 euros.

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Gasto medio por unidad de consumo según el tipo de hogar España (2006-2025). En índice 100 = media de la muestra
Gasto medio por unidad de consumo según el tipo de hogar España (2006-2025). En índice 100 = media de la muestra

La mejora relativa de los jubilados no es solo un fenómeno estadístico de renta: se traduce en consumo efectivo. Los mayores no solo ingresan más en términos relativos, sino que también gastan más que la media. Los hogares que dependen de ingresos laborales, en cambio, y especialmente los que tienen hijos a cargo, han perdido posición relativa de forma sostenida.

El coste de la crianza sigue escalando

Ese deterioro se produce en un país donde criar un hijo resulta cada vez más costoso en términos absolutos. Según el informe El coste de la crianza 2024 de Save the Children, tener un hijo en España cuesta unos 758 euros al mes de media, lo que equivale a 9.096 euros anuales y a unos 154.000 euros hasta los 18 años. La plataforma financiera Raisin, que extiende el cálculo hasta la emancipación (fijada en los 31 años para los varones), eleva esa cifra hasta los 335.000 euros. El coste de los primeros cinco años de vida ha subido un 67% en dos décadas, según datos de la misma entidad.

Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, afirma que el sueldo que cobran los jóvenes es menor que las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario llevar a cabo medidas que reduzcan esa desigualdad.

El análisis de Funcas recuerda que los hogares monoparentales, pese a figurar entre los más vulnerables, apenas pierden posición relativa en el periodo (1,6 puntos), posiblemente por su menor tamaño. Las categorías que más retroceden entre todas son las parejas con hijos, en especial las más numerosas, que concentran los tipos de hogar más frecuentes entre la población en edad de trabajar.

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