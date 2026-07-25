Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego en Madrid

La crisis de incendios en la Comunidad de Madrid y zonas de Castilla y León ha afectado ya más de 60.000 personas y ha destruido cerca de 15.000 hectáreas de terreno. La situación sigue siendo crítica, con el fuego todavía sin control y la amenaza de que los distintos frentes activos se unan, complicando las tareas de extinción y el regreso de los afectados. Sin embargo, la drástica bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego.
Las autoridades han explicado que la evolución del incendio depende principalmente de las condiciones del viento. Un portavoz del servicio de emergencias de Madrid ha señalado que “el fuego sigue activo” y que la próxima fase estará marcada por lo que ocurra con el viento durante las siguientes horas. En la última evaluación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, recalcó que tras una jornada especialmente difícil, “ahora se abre una verdadera oportunidad para hacer frente a este incendio con garantías de éxito”.
35 carreteras cortadas por los incendios en España
Los múltiples incendios activos en España han provocado el cierre de 35 carreteras (todas autonómicas y locales) en las primeras horas de este sábado, catorce de ellas en Guadalajara, nueve en Ávila, ocho en la Comunidad de Madrid, tres en Teruel y una en Huelva.
Los cortes en Castilla-La Mancha afectan a las vías de Guadalajara que comunican localidades como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce o Arbancón.
En la Comunidad de Madrid permanecen restringidas al tráfico y se autoriza únicamente la circulación de los servicios de emergencia en la M-501, M-507, M-512 y M-533.
También en Ávila, donde hay más de 13.000 personas evacuadas, hay cortes en las carreteras entre Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo o Burgohondo, entre otros.
En Teruel, tres carreteras se encuentran cerradas, las de Ejulve y las que unen Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y con Castellote.
En Huelva, la vía afectada es la A-475 en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Tharsis. EFE
*Nota informativa de EFE
14 puntos de acogida en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida para atender a las miles de personas desplazadas por el incendio. Estas zonas habilitadas se encuentran en Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Villamanta, Alcalá de Henares, Alcobendas, Brunete, Leganés, Getafe, Alcorcón, Villanueva de la Cañada, Villamantilla, Navalcarnero y Villanueva de Perales.
Además, han pedido a la ciudadanía que este fin de semana evite desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, así como a los embalses y zonas de recreo cercanas a los espacios afectados. También han recordado la importancia de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y de seguir siempre las indicaciones de los cuerpos de seguridad.
10 localidades desalojadas y 3 confinadas
Este sábado, debido al avance del incendio de la Sierra Oeste, diez localidades de la Comunidad de Madrid permanecen desalojadas: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Además, se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
*Con información de EFE
En vídeo: La UME trabaja en el incendio de Ejulve (Teruel)
Previsión “compleja” para este sábado
Los incendios durante la noche en la región de Madrid han avanzado “poco y han bajado mucho la intensidad”, según ha informado este sábado la Delegación del Gobierno de Madrid, debido a un cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura), aunque la previsión para este sábado se prevé “compleja” por el incremento del viento.
A partir de las 10:00 horas, han explicado desde la Delegación, se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
*Nota informativa de EFE
En lo que va de año, en España se han calcinado ya aproximadamente 120.000 hectáreas, una cifra que es más del triple del terreno afectado en el mismo periodo de 2025. Con estos preocupantes números, el nuestro se convierte en el país de la Unión Europea con más superficie quemada en este 2026, según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).
España solicitó este viernes la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea (UE) frente al incremento de los incendios forestales. La Comunidad de Madrid y Ávila se han llevado la peor parte en los últimos días, en lo que, según la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, está siendo el “peor incendio de la historia” de la comunidad. Por ello, tras desplegarse unidades de bomberos o la UME, el Gobierno central optó por pedir ayuda a los socios europeos.
Protección Civil prevé una evolución más favorable por el cambio de viento
Tras una noche con viento de componente oeste, la previsión para este sábado de la zona del incendio de Madrid es “más favorable”, ya que el viento cambiará a componente noroeste a partir de las 10:00, lo que hará que la pluma de humo de la sierra oeste se desplace hacia la zona sur de la Comunidad de Madrid, según ha informado SAMUR-Protección Civil.
Así, han añadido a través de un mensaje en las redes sociales, el pronóstico para la zona del incendio en la jornada de este sábado es que habrá rachas máximas de viento en torno a los 39 km/h y una temperatura máxima de 28°C, de 15:00 a 19:00. Por el momento, se recomienda que se mantenga el uso de la mascarilla FFP2 en exteriores y que la población vulnerable y con patología respiratoria limite la exposición.
*Con información de EFE