Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: la bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego en Madrid

Vista de la humareda causada por el incendio forestal en Cenicientos, Madrid, este viernes. (EFE/Daniel González)

La crisis de incendios en la Comunidad de Madrid y zonas de Castilla y León ha afectado ya más de 60.000 personas y ha destruido cerca de 15.000 hectáreas de terreno. La situación sigue siendo crítica, con el fuego todavía sin control y la amenaza de que los distintos frentes activos se unan, complicando las tareas de extinción y el regreso de los afectados. Sin embargo, la drástica bajada de las temperaturas y el cambio de viento pueden ayudar este sábado a controlar el fuego.

Las autoridades han explicado que la evolución del incendio depende principalmente de las condiciones del viento. Un portavoz del servicio de emergencias de Madrid ha señalado que “el fuego sigue activo” y que la próxima fase estará marcada por lo que ocurra con el viento durante las siguientes horas. En la última evaluación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, recalcó que tras una jornada especialmente difícil, “ahora se abre una verdadera oportunidad para hacer frente a este incendio con garantías de éxito”.