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Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura y organizan un homenaje a Adriana

La ficción de La 1 entra en un momento de tensión después del regreso de Pura y Petra al valle junto al hijo de Adriana

'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)
'Valle Salvaje': José Luis reta a Dámaso a un duelo. (RTVE)
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Valle Salvaje continúa recuperando su ritmo habitual de emisión y, tras varias semanas marcadas por los cambios de programación, la serie de La 1 encara una nueva entrega cargada de emociones y giros inesperados. El capítulo 453, que se emitirá este martes 28 de julio, pondrá el foco en dos tramas muy diferentes, pero igual de intensas: el emotivo recuerdo de Adriana y el peligroso movimiento de Dámaso para impedir que salgan a la luz secretos que podrían cambiarlo todo.

Uno de los momentos más destacados llegará con la proximidad del cumpleaños de Adriana. La fecha, especialmente dolorosa para Rafael, reabre una herida que nunca ha conseguido cerrar desde la muerte de su esposa. El recuerdo de su pérdida vuelve a hacerse presente y deja al protagonista sumido en un profundo estado de tristeza.

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Precisamente ese escenario será aprovechado por Rosalía, aunque no únicamente por motivos sentimentales. La joven continúa convencida de que todavía quedan muchas incógnitas por resolver alrededor de la desaparición de su hija y sospecha que Rafael podría tener algún tipo de relación con lo sucedido. Sin embargo, lejos de actuar de forma impulsiva como en otras ocasiones, esta vez decide cambiar completamente de estrategia.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Rosalía opta por mantenerse cerca de Rafael con un objetivo muy concreto: observar cada uno de sus movimientos y comprobar si realmente es inocente, tal y como sostiene Leonor, o si, por el contrario, oculta alguna implicación en todo lo ocurrido. Está convencida de que solo con paciencia y prudencia podrá obtener las respuestas que lleva tanto tiempo buscando.

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En ese contexto, la joven sorprende a Rafael con una propuesta completamente inesperada. Aprovechando la cercanía del aniversario del nacimiento de Adriana, le plantea realizar un gesto para rendir homenaje a su memoria. La iniciativa logra romper, al menos por unos instantes, la distancia que siempre ha existido entre ambos.

La reacción del duque resulta inesperada. Lejos de rechazar la idea, Rafael acepta participar en ese homenaje, una decisión que deja sorprendidos a quienes lo rodean, acostumbrados a verlo levantar un muro cada vez que alguien intenta acercarse a sus sentimientos. El dolor por la ausencia de Adriana sigue muy presente, pero por primera vez parece dispuesto a compartir parte de ese duelo.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Mientras tanto, otra investigación continúa avanzando. Luisa sigue decidida a descubrir toda la verdad sobre lo sucedido en torno al nacimiento del hijo de Adriana y sospecha que las parteras siguen ocultando información fundamental. Cada vez está más convencida de que Petra puede ser la pieza clave para reconstruir todo lo ocurrido y no piensa abandonar sus pesquisas.

Sin embargo, quien también permanece muy atento a cada movimiento es Dámaso. El personaje comprende que el regreso de Pura y Petra al valle junto al hijo de Adriana puede poner en peligro todos sus planes. Si ambas deciden hablar, secretos cuidadosamente ocultos durante mucho tiempo podrían salir finalmente a la luz.

Dámaso llega al límite

Consciente del riesgo que corre, Dámaso toma una decisión extrema. Se presenta en la cabaña donde se encuentra Pura y protagoniza una de las escenas de mayor tensión de las últimas semanas. Sin ningún tipo de escrúpulo, acorrala a la partera y le coloca un cuchillo en el cuello mientras la amenaza de muerte, dejando claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que la verdad salga a la luz.

Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'Valle Salvaje’ del 27 al 31 de julio (RTVE)

Al mismo tiempo, Mercedes atraviesa uno de los momentos más complicados desde el inicio de esta historia. La traición de Dámaso y todo el peso emocional acumulado terminan pasándole factura. Incapaz de soportar la presión, acaba desplomándose, provocando una enorme preocupación entre quienes permanecen a su lado.

Su delicado estado de salud añade un nuevo frente de preocupación dentro del valle, donde las tensiones familiares, las traiciones y los secretos parecen multiplicarse con el paso de los días.

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