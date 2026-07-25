Consulta en directo la evolución de los incendios forestales en Madrid y Castilla y León: seguimiento minuto a minuto en un mapa en tiempo real

El mapa de IncendiosEspaña.es permite hacer un seguimiento en tiempo real de la evolución de los incendios (IncendiosEspaña.es)

La última ola de incendios en la Comunidad de Madrid y varias zonas de Castilla y León ha dejado más de 60.000 personas afectadas y cerca de 15.000 hectáreas calcinadas hasta el momento. El fuego sigue sin control y los distintos frentes activos generan preocupación entre los equipos de emergencia por la posibilidad de que se unan, lo que dificultaría las labores de extinción y el regreso de quienes han tenido que abandonar sus hogares. La previsión meteorológica para este sábado, con una bajada significativa de las temperaturas y cambios en el viento, podría favorecer el avance de los trabajos para frenar el fuego.

Las autoridades han puesto el foco en el viento como factor determinante en la evolución de los incendios. Desde el servicio de emergencias de Madrid informan de que el fuego sigue activo y explican que la siguiente fase dependerá de cómo actúe el viento en las próximas horas.

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Durante la noche, la UME ha realizado ataques directos al fuego en el incendio de Ejulve, en Teruel. (UME)

Un seguimiento en tiempo real de los focos activos

La evolución de los diferentes incendios puede consultarse en tiempo real a través de IncendiosEspaña.es (xn--incendiosespaa-2nb.es), una plataforma independiente de monitorización que recopila datos de los servicios oficiales de emergencias de las comunidades autónomas y los combina con información satelital de NASA FIRMS, EUMETSAT SEVIRI y Copernicus/EFFIS.

El sistema se actualiza automáticamente cada cinco minutos y cubre toda España, ofreciendo una visión global y precisa de los focos activos, incluso en lugares en los que no existen datos oficiales. Los satélites VIIRS y MODIS realizan varias pasadas diarias sobre la Península Ibérica y los datos más recientes pueden tener una antigüedad de hasta una o dos horas si no ha habido una pasada reciente. El satélite Meteosat (SEVIRI/EUMETSAT) complementa la cobertura con actualizaciones cada quince minutos.

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El proyecto utiliza datos de la Junta de Castilla y León, de los Bombers de Catalunya, de INFOCA Andalucía, INFOCAM/FIDIAS, 112 Comunitat Valenciana, APRS-IS, Packet Broker Mapper, Meshtastic España, open-meteo.com y EFFIS/Copernicus. Toda la información se muestra sin modificaciones ni interpolaciones y la geocodificación inversa se realiza con Nominatim.

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

Cortes de carreteras y desalojos

El impacto de los incendios se observa en la red de carreteras, donde se han producido 35 cortes en vías autonómicas y locales durante las primeras horas del sábado. En Guadalajara se han registrado catorce cortes que afectan a municipios como Tordelloso, Alpedroches, La Huerce y Arbancón. En Ávila, nueve carreteras permanecen cerradas y más de 13.000 personas han sido evacuadas de localidades como Cebreros, La Atalaya, El Tiemblo y Burgohondo. En la Comunidad de Madrid, ocho carreteras solo permiten el paso de servicios de emergencia, entre ellas la M-501, M-507, M-512 y M-533. En Teruel, tres carreteras continúan cerradas, incluidas las de Ejulve y las que enlazan Dos Torres de Mercader con Casas de la Umbría y Castellote. En Huelva, la vía afectada es la A-475 entre Villanueva de las Cruces y Tharsis.

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Para atender a la población desplazada, la Comunidad de Madrid mantiene habilitados 14 puntos de acogida repartidos en Las Rozas, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Villamanta, Alcalá de Henares, Alcobendas, Brunete, Leganés, Getafe, Alcorcón, Villanueva de la Cañada, Villamantilla, Navalcarnero y Villanueva de Perales. Las autoridades han solicitado evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas y a los embalses y áreas de recreo próximas, así como seguir siempre las indicaciones de los cuerpos de seguridad para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

La situación en la Sierra Oeste mantiene desalojadas diez localidades de la Comunidad de Madrid: Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Además, persisten los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. El avance de los incendios sigue condicionado por la evolución del viento y las previsiones meteorológicas para las próximas horas.

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