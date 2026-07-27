España Deportes

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

El centrocampista surcoreano jugó hace años en España y coincidió con el futbolista del Atlético de Madrid

Guardar
Álex Baena y Kang-in Lee (Montaje Infobae España)
Álex Baena y Kang-In Lee (Montaje Infobae España)

El Atlético de Madrid oficializó la incorporación del centrocampista surcoreano Kang-In Lee, quien llega procedente del Paris Saint-Germain después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo el pasado sábado 25 de julio. El futbolista surcoreano firmará un contrato con el club madrileño hasta junio de 2031, según informó la entidad. Además, el precio que el club rojiblanco ha pagado por jugador oscilaría entre 35 y 40 millones de euros.

Kang-In Lee, de 25 años, aterriza en el Atlético tras su paso por el conjunto parisino, donde acumuló una experiencia significativa en la élite europea. Durante su etapa en el PSG, el futbolista surcoreano llegó a disputar un total de 124 partidos y firmó 16 goles. Su rendimiento en Francia le permitió consolidar su nombre en el fútbol internacional, tanto a nivel de clubes como de selecciones. En el último Mundial, Kang-In Lee fue titular en los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos con la selección de Corea del Sur, aunque el equipo dirigido por el seleccionador asiático no logró superar la primera ronda tras dos derrotas.

PUBLICIDAD

La llegada del centrocampista supone el inicio de su tercera etapa en el fútbol español, una liga que conoce bien desde su juventud. Kang-In Lee nació en Incheon y se trasladó a España cuando tenía tan solo 10 años, incorporándose a las categorías inferiores del Valencia. En ese club, el jugador asiático disputó 62 partidos oficiales, lo que le permitió desarrollar una base sólida en su formación futbolística. Posteriormente, pasó por el Mallorca antes de recalar en el Paris Saint-Germain en 2023.

El futbolista Kang-In Lee (REUTERS/Denis Balibouse)
El futbolista Kang-In Lee (REUTERS/Denis Balibouse)

Ahora, el Atlético de Madrid suma a su plantilla a un futbolista con experiencia en la liga española y recorrido internacional. El club colchonero, que acabó la pasada temporada en la cuarta posición de LaLiga y llegó a la final de la Copa del Rey, busca reforzar su mediocampo tras la salida de Antoine Griezmann, quien emigró a la Major League Soccer tras convertirse en el máximo goleador histórico del club madrileño. La dirección deportiva del Atlético considera que Kang-In Lee puede ayudar a cubrir el vacío creativo dejado por el delantero francés, aportando visión de juego y llegada al área rival.

PUBLICIDAD

Antes de presentarse oficialmente como jugador del Atlético de Madrid, Kang-In Lee quiso dirigirse a la afición rojiblanca con un mensaje de agradecimiento y expectación ante el nuevo desafío. El mediocampista surcoreano expresó su ilusión por volver a competir en España y su deseo de contribuir al éxito del equipo en las próximas temporadas.

La relación de Kang-In Lee y Álex Baena

La noticia del fichaje también generó reacciones en el entorno del club. Uno de los primeros en saludar públicamente la llegada de Kang-In Lee fue Álex Baena. A través de sus redes sociales, Baena compartió un mensaje de bienvenida en el que evocó la etapa en la que ambos coincidieron en la selección de la Comunitat Valenciana Sub-16 y Sub-15. “Bienvenido, amigo, con ganas de volver a jugar juntos”, escribió Baena, recordando el vínculo que los une desde categorías formativas, aunque nunca hayan compartido equipo a nivel de clubes.

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

La operación se enmarca en la estrategia del Atlético de Madrid de reforzar su plantel tras la salida de Antoine Griezmann del equipo y la rebelión de Julián Álvarez. La situación del delantero argentino es compleja. El futbolista quiere salir del club rojiblanco, mientras el equipo ha dejado claro que el jugador no está en venta. Parece que hay varios equipos interesados en Julián aunque de momento sigue vistiendo la camiseta rojiblanca.

Temas Relacionados

Atlético de MadridÁlex BaenaLaLigaFútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

El delantero francés compartió una carta a través de sus redes sociales donde expresó el agradecimiento a todos los aficionados que apoyaron al equipo durante la cita mundialista

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Sigue el minuto a minuto de todo lo que rodea al evento en La Cartuja

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

El fichaje del Atlético de Madrid quiere verse las caras con el nuevo fichaje del Real Madrid

Alejandro Grimaldo y Pedro Porro, campeones del mundo, están en La Velada del Año VI: “Me pegaría con Cucurella”

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

El creador de contenido tuvo que bajar hasta diez kilos para cumplir el peso pactado

IlloJuan, el debutante en La Velada del Año que quiere destronar a TheGrefg tras la mayor transformación de su vida

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”

El creador de contenido se ve como favorito ya que tiene más experiencia

TheGrefg, el campeón que vuelve al ring de La Velada del Año para defender el podio: “Va a ser un combate muy épico”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah