La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

Álex Baena y Kang-In Lee (Montaje Infobae España)

El Atlético de Madrid oficializó la incorporación del centrocampista surcoreano Kang-In Lee, quien llega procedente del Paris Saint-Germain después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo el pasado sábado 25 de julio. El futbolista surcoreano firmará un contrato con el club madrileño hasta junio de 2031, según informó la entidad. Además, el precio que el club rojiblanco ha pagado por jugador oscilaría entre 35 y 40 millones de euros.

Kang-In Lee, de 25 años, aterriza en el Atlético tras su paso por el conjunto parisino, donde acumuló una experiencia significativa en la élite europea. Durante su etapa en el PSG, el futbolista surcoreano llegó a disputar un total de 124 partidos y firmó 16 goles. Su rendimiento en Francia le permitió consolidar su nombre en el fútbol internacional, tanto a nivel de clubes como de selecciones. En el último Mundial, Kang-In Lee fue titular en los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos con la selección de Corea del Sur, aunque el equipo dirigido por el seleccionador asiático no logró superar la primera ronda tras dos derrotas.

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La llegada del centrocampista supone el inicio de su tercera etapa en el fútbol español, una liga que conoce bien desde su juventud. Kang-In Lee nació en Incheon y se trasladó a España cuando tenía tan solo 10 años, incorporándose a las categorías inferiores del Valencia. En ese club, el jugador asiático disputó 62 partidos oficiales, lo que le permitió desarrollar una base sólida en su formación futbolística. Posteriormente, pasó por el Mallorca antes de recalar en el Paris Saint-Germain en 2023.

El futbolista Kang-In Lee (REUTERS/Denis Balibouse)

Ahora, el Atlético de Madrid suma a su plantilla a un futbolista con experiencia en la liga española y recorrido internacional. El club colchonero, que acabó la pasada temporada en la cuarta posición de LaLiga y llegó a la final de la Copa del Rey, busca reforzar su mediocampo tras la salida de Antoine Griezmann, quien emigró a la Major League Soccer tras convertirse en el máximo goleador histórico del club madrileño. La dirección deportiva del Atlético considera que Kang-In Lee puede ayudar a cubrir el vacío creativo dejado por el delantero francés, aportando visión de juego y llegada al área rival.

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Antes de presentarse oficialmente como jugador del Atlético de Madrid, Kang-In Lee quiso dirigirse a la afición rojiblanca con un mensaje de agradecimiento y expectación ante el nuevo desafío. El mediocampista surcoreano expresó su ilusión por volver a competir en España y su deseo de contribuir al éxito del equipo en las próximas temporadas.

La relación de Kang-In Lee y Álex Baena

La noticia del fichaje también generó reacciones en el entorno del club. Uno de los primeros en saludar públicamente la llegada de Kang-In Lee fue Álex Baena. A través de sus redes sociales, Baena compartió un mensaje de bienvenida en el que evocó la etapa en la que ambos coincidieron en la selección de la Comunitat Valenciana Sub-16 y Sub-15. “Bienvenido, amigo, con ganas de volver a jugar juntos”, escribió Baena, recordando el vínculo que los une desde categorías formativas, aunque nunca hayan compartido equipo a nivel de clubes.

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El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, habla en rueda de prensa sobre la máxima ambición del equipo: ganar la Champions League. Señala que sería una despedida ideal para Antoine Griezmann, pero que la motivación es de todo el equipo.

La operación se enmarca en la estrategia del Atlético de Madrid de reforzar su plantel tras la salida de Antoine Griezmann del equipo y la rebelión de Julián Álvarez. La situación del delantero argentino es compleja. El futbolista quiere salir del club rojiblanco, mientras el equipo ha dejado claro que el jugador no está en venta. Parece que hay varios equipos interesados en Julián aunque de momento sigue vistiendo la camiseta rojiblanca.