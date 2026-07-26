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El chiringuito de la Región de Murcia que triunfa con música en directo frente al mar: “Tiene uno de los atardeceres más bonitos de la costa de Cartagena”

Este chiringuito en la playa de La Azohía ha sido uno de los espacios premiados con un Solete Repsol este verano, gracias a la recomendación de la banda de música Arde Bogotá

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El chiringuito Rockola Summer Club La Azohía ha sido uno de los premiados con un Solete Repsol este verano (Facebook)
El chiringuito Rockola Summer Club La Azohía ha sido uno de los premiados con un Solete Repsol este verano. (Facebook)

Mojitos, buena música de fondo, los pies en la arena y la vista hacia el mar. Los chiringuitos se convierten cada verano en auténticos oasis a pie de playa, espacios repartidos por toda la costa española donde comer y beber con las olas como telón de fondo. A ellos ha querido premiar este verano la Guía Repsol, entregando muchos de sus preciados Soletes a estos merenderos clavados en la arena.

Uno de los afortunados es el Rockola Summer Club, un chiringuito único en La Azohía, en pleno litoral de Cartagena. Un rincón mágico donde la comida y la bebida se unen a una muy especial programación de música en directo. Es este detalle el que ha hecho que el Rockola se haya convertido en uno de los rincones favoritos de los chicos de Arde Bogotá para dejarse caer cuando el verano trae las tardes largas y los atardeceres infinitos.

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“Tiene uno de los atardeceres más bonitos de la costa oeste de Cartagena, con vistas a la bahía de Mazarrón y a la Torre de Santa Elena, y siempre ofrece buena música”, dicen sobre este rincón los artistas cartageneros, que han colaborado con la Guía Repsol junto a otras más de 60 personalidades de la música, el cine y la cultura para elegir los Soletes de este verano.

Este chiringuito apuesta por los DJs para amenizar las noches de verano (Facebook)
Este chiringuito apuesta por los DJs para amenizar las noches de verano. (Facebook)

Situado en plena arena de la playa El Cuartel, uno de los espacios naturales más especiales de la Región de Murcia, Rockola Summer Club es un chiringuito atípico que lleva desde el año 2006 apostándolo todo por la música en directo. Cada verano ofrece una excelente programación de conciertos de artistas independientes y de DJs que amenizan la tarde hasta que el sol se esconde tras el horizonte.

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En sus mesas, con vistas privilegiadas hacia el Mediterráneo, se puede disfrutar de una oferta de cócteles como mojitos, granizados y otras bebidas pensadas para disfrutar de la noche veraniega. Además, desde hace un año cuentan con cocina, para acompañar las bebidas con un picoteo a base de hamburguesas, nachos, tapas y ensaladas a cualquier hora del día. Durante el verano, abren todos los días, con un horario que los lunes comienza desde las 17:00 h y que, de martes a domingo, comienza a las 12:00 h.

Desde San Lorenzo de El Escorial, el chef madrileño Dani Ochoa firma una cocina profundamente arraigada en la Sierra de Guadarrama, premiada con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

El mejor café asiático de Cartagena

Este chiringuito no es el único sitio de cabecera que Antonio, Dani, Pepe y José Ángel, los miembros del grupo murciano de moda,​ suelen visitar cuando pasean por su tierra natal. La Boutique de Pérez Campos (C. Prta de Murcia, 16) es otro de sus lugares imprescindibles, un kiosco especializado en café que lleva abierto nada menos que desde 1914 y que “sirve el mejor café asiático de la ciudad”, una bebida típica a base de leche condensada y brandy.

Grandes amantes del café, los artistas han alabado la gran variedad que sirven y el servicio que ofrece este mítico local cartagenero: ”Tienen café de especialidad, molido, en grano y de distintos orígenes. Cata, la barista que lo atiende, siempre tiene buenas recomendaciones”.

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