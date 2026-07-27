Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Fotografía de la capilla del pazo en venta. (Fuente: Idealista)

Un pazo de la localidad coruñesa de Brión, construido a finales del siglo XVI y vinculado a la misma familia desde 1599, ha salido a la venta por 850.000 euros. La propiedad, ubicada en Salaño Pequeno, se presenta como una de las residencias señoriales más representativas de la arquitectura tradicional gallega, con 748 metros cuadrados construidos, seis dormitorios y una capilla de piedra privada.

Brión es un municipio situado a unos 20 kilómetros de Santiago de Compostela y a aproximadamente 25 minutos de las playas de Noia. Además, la localidad de Negreira, donde se concentran los principales servicios de la zona, está situada a pocos kilómetros. Cuenta con una población de 8.192 habitantes según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se caracteriza por su entorno rural, paisajes verdes y numerosos ejemplos de arquitectura tradicional de Galicia, como pazos y casas señoriales.

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Su proximidad a la capital gallega y las buenas comunicaciones han favorecido su desarrollo residencial en las últimas décadas. De esta manera, la oferta de este pazo refleja la tendencia regional de revalorizar edificaciones singulares, que combinan historia, arquitectura y posibilidades de uso residencial o turístico en un municipio que equilibra modernidad y raíces gallegas.

Qué ofrece el pazo

A pesar de su longevidad, la finca ha llegado hasta nuestros días en buen estado de conservación y mantiene la estructura y los materiales originales, donde predominan los muros de piedra, vigas vistas y carpinterías de madera, integrando comodidades actuales como calefacción y agua caliente. El recinto está protegido por un muro perimetral de piedra, lo que refuerza tanto la privacidad como el carácter señorial de la finca.

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Fotografía interior del pazo en venta. (Fuente: Idealista)

La vivienda principal dispone de un amplio salón con comedor, cocina equipada, seis dormitorios y cuatro baños, tres de ellos completos. El estilo interior apuesta por la estética rústica, con suelos cerámicos, muebles de madera, chimeneas y paredes de piedra a la vista. Además, el garaje se incluye en el precio, una característica poco frecuente en este tipo de inmuebles históricos.

La capilla privada como gran atractivo

Al lado de la vivienda principal se establece el elemento más singular del conjunto: la capilla privada. Situada dentro del recinto amurallado, presenta una fachada sobria de piedra, una pequeña espadaña con campana y un acceso elevado mediante escalones. Su presencia recuerda el pasado noble de la propiedad y convierte al inmueble en una pieza poco habitual dentro del mercado residencial.

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Fotografía exterior del pazo en venta. (Fuente: Idealista)

El conjunto arquitectónico se completa, en el exterior, con los jardines rodeados de grandes castaños y diferentes zonas de piedra. Las construcciones anexas ofrecen distintas posibilidades de uso y podrían destinarse a alojamiento, espacios de ocio, almacenaje o algún proyecto personal vinculado a la finca.

El mercado inmobiliario gallego ha visto en los últimos meses la aparición de otras propiedades históricas, como el Pazo de la Merced en Neda, a la venta por 3,7 millones de euros, o el de A Pontenova (Lugo), por más de 2 millones, lo que confirma el interés por las construcciones patrimoniales en la región. La oferta del pazo de Brión se suma a este fenómeno, presentando una oportunidad poco habitual por su precio y características arquitectónicas.

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