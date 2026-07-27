Avance de ‘La Promesa’ del martes 28 de julio: Carlo se hunde tras ver el beso de María y Samuel, Ciro acelera su traición y Petra recibe un bofetón que lo cambia todo

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

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La Promesa retoma su emisión con una semana cargada de conflictos que se extienden del 27 al 31 de julio, tras las pausas del Mundial 2026 y La Vuelta. Los episodios 873 a 877 se articulan alrededor de cinco frentes principales: el plan secreto de Ciro para ganarse la confianza de Manuel y Julieta, la guerra doméstica en el servicio, el beso entre Samuel y María, la relación clandestina entre Martina y Adriano y la batalla emocional que estalla cuando Ángela descubre que Máximo es su padre.

La semana arranca el lunes con un clima en apariencia tranquilo, pero lleno de señales que anticipan el caos. Ciro sorprende con una actitud amable y propone a Manuel y Julieta elaborar un manual de averías, un proyecto que ambos aceptan y que permite al capitán acercarse a ellos con una falsa cordialidad. En paralelo, Ciro y Lorenzo celebran que su plan “ha empezado a la perfección”, dejando claro que la maniobra es mucho más oscura de lo que parece.

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Alonso teme que Máximo consiga llevarse a los chicos y Leocadia intenta advertir a Ángela de las manipulaciones del duque, pero la joven se muestra defensora de él. En el servicio, la tensión explota: Tomasa impone una autoridad tiránica, las cocineras responden con trampas y Petra lamenta la traición de su hermana. En medio de ese clima, Samuel besa a María y ella le corresponde… sin saber que Carlo ha visto la escena.

Carlo se derrumba, Ciro se acerca a Manuel y Julieta y Petra recibe un bofetón

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El martes es el día clave de la semana. Carlo queda conmocionado por el beso entre María y Samuel. No dice nada, pero su mundo se tambalea y su silencio anticipa un conflicto emocional que irá a más.

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En la biblioteca, Ciro finge trabajar con dedicación para ganarse la confianza de Manuel y Julieta, que pasan el día volcados en el manual sin sospechar que él sigue preparando su traición. El acercamiento profesional entre ellos se intensifica, mientras Ciro observa cada gesto para manipularlos mejor.

Alonso da un paso más y recrimina a Máximo que parece haber ido a La Promesa a por Curro y no a verle a él. Después comparte con Leocadia y Lorenzo su inquietud por las verdaderas intenciones del duque respecto a su hijo. Máximo, por su parte, insiste en acercarse a Ángela pese al rechazo constante de la joven, que cada vez se muestra más incómoda con él.

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La jornada deja dos golpes personales decisivos. María anuncia que su hija se llamará Jana, una noticia que más adelante será celebrada por todos. Y Petra encara a Tomasa por la trampa del día anterior, pero recibe un bofetón que la deja humillada y marca un antes y un después en su relación. La agresión sacude el servicio y anticipa una guerra aún más dura entre las hermanas.

Ángela desaparece, Martina y Adriano se entregan y Ciro muestra su verdadera cara

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El miércoles, Petra acepta en silencio la agresión de Tomasa, que asegura haberse convertido en lo que es por culpa de ella. Carlo sigue pendiente del beso entre María y Samuel, mientras las cocineras continúan su guerra contra Julio. La relación entre Martina y Adriano se intensifica hasta culminar en una noche de pasión. El gran giro llega cuando Ángela escucha a escondidas la confesión de Máximo: quiere llevársela lejos de Leocadia. Así descubre, de la peor forma, que él es su padre.

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El jueves, la desaparición de Ángela se convierte en el centro de todo. Manuel asegura que no notó nada extraño en la joven, Leocadia acusa a Lorenzo y Curro vuelve del cuartel sin noticias. Ciro deja ver su verdadero tono: reprende a Julieta, exige cobrar por el manual y choca frontalmente con Manuel. La crisis del bautizo de Jana se agrava cuando María pide a Samuel que la bautice y Carlo intenta aplazar la ceremonia.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

El viernes, Ciro pierde los papeles y está a punto de golpear a Julieta. Manuel mantiene su negativa a pagarle y ella se alía con él. Carlo confiesa a María que no quiere que Samuel bautice a la niña y se inventa que lo hará un familiar suyo. La búsqueda de Ángela continúa sin resultado y el servicio sigue en guerra. Petra, además, revela a Martina que vio su beso con Adriano.

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