España
GoogleAgregar Infobae en Google

El juez del ‘caso Koldo’ incorpora a la causa por corrupción en obra pública la adjudicación de los túneles de Belate (Navarra) en la que participó la empresa de Santos Cerdán

El magistrado Ismael Moreno da entrada formal al contrato adjudicado por el Gobierno de María Chivite para desdoblar los túneles de Belate tras un nuevo oficio de la UCO que sitúa el foco en el procedimiento de contratación

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Ricardo Rubio - Europa Press)
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Ricardo Rubio - Europa Press)
Guardar

El contrato de 62,8 millones de euros para el desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra), adjudicado por el Gobierno de María Chivite a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Servinabar, sociedad de la que el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán era propietario del 45%, ya forma parte oficialmente de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre las presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública.

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha acordado incorporar el expediente a la pieza separada abierta dentro de esta causa mediante una providencia dictada este 27 de julio, a la que ha tenido acceso Infobae, después de recibir un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que comunica que está analizando esta licitación y que elaborará un informe ampliatorio sobre el procedimiento seguido para su adjudicación.

PUBLICIDAD

La resolución supone un nuevo avance en unas diligencias que investigan posibles comisiones e irregularidades en distintos contratos de obra pública. Aunque esta adjudicación ya había aparecido mencionada en anteriores informes de la Guardia Civil remitidos al Tribunal Supremo, es ahora cuando el expediente queda incorporado de forma oficial a la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil analiza una adjudicación de 62,8 millones

El oficio policial explica que la UCO actúa en cumplimiento del requerimiento realizado por el juez el pasado 17 de julio, en el que se solicitaba información sobre la obra del desdoblamiento de los túneles de Belate para determinar si debía incorporarse al conjunto de contratos de obra pública investigados en esta pieza separada.

PUBLICIDAD

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Eduardo Sanz - Europa Press)
El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán (Eduardo Sanz - Europa Press)

Los agentes recuerdan que esta adjudicación ya figuraba en otro informe remitido al Tribunal Supremo dentro de la causa especial abierta en ese órgano judicial. En ese documento se hacía referencia a la adjudicación realizada el 26 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.

El contrato fue concedido por 62,8 millones de euros a la unión temporal de empresas integrada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar, con motivo del desdoblamiento de los túneles de Belate, en la carretera N-121-A. Según la documentación incorporada a la investigación, Servinabar estaba participada en un 45% por Santos Cerdán.

La UCO añade en su escrito que los primeros indicios relacionados con la gestión de este proyecto se remontan a 2019, cuando José Luis Ábalos ocupaba la cartera del entonces Ministerio de Fomento. Esa referencia, según explica el oficio, ya había sido recogida en los informes anteriores elaborados por los investigadores sobre esta infraestructura.

La denuncia de UPN

El documento remitido por la Guardia Civil también recuerda que la investigación sobre esta adjudicación dio un nuevo impulso en septiembre de 2024, cuando Unión del Pueblo Navarro (UPN) presentó una denuncia ante la Guardia Civil de Navarra al considerar que podían existir irregularidades en el procedimiento seguido para adjudicar las obras de los túneles de Belate.

Con esos antecedentes, la UCO planteó al magistrado la conveniencia de incorporar este expediente al conjunto de contratos de obra pública investigados en la Audiencia Nacional, al entender que debía analizarse junto al resto de adjudicaciones incluidas en esta pieza separada.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él. (Fuente: Parlamento de Navarra)

El juez ha aceptado esa petición y ha ordenado integrar toda la documentación relativa a esta licitación en la causa. No obstante, la providencia no entra a valorar el fondo de la adjudicación ni realiza ninguna consideración sobre la posible existencia de irregularidades, sino que se limita a incorporar el expediente y a dejar pendiente cualquier nueva decisión hasta recibir el informe ampliatorio que prepara la Guardia Civil.

Ese informe deberá profundizar en la tramitación del contrato, reconstruir el procedimiento seguido para su adjudicación y analizar los elementos que, a juicio de los investigadores, justifican que esta obra forme parte de la investigación sobre las presuntas comisiones e irregularidades en contratos públicos.

Temas Relacionados

Santos CerdánCaso KoldoAudiencia NacionalTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

La superficie quemada asciende a 172.400 hectáreas este lunes, 20.000 más que el domingo

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: los vecinos de Valdemaqueda reciben un Es-Alert para que desalojen el municipio ante el avance del fuego

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real en Marivent: regresa a su refugio vacacional ocho años después

El rey emérito estuvo a punto de cruzarse con su hijo Felipe VI, que abandonó la isla días antes

El rey Juan Carlos I irrumpe en Mallorca días antes de las vacaciones de la familia real en Marivent: regresa a su refugio vacacional ocho años después

Avance de ‘La Promesa’ del martes 28 de julio: Carlo se hunde tras ver el beso de María y Samuel, Ciro acelera su traición y Petra recibe un bofetón que lo cambia todo

La semana arranca con el acercamiento entre Manuel y Julieta, el plan oculto de Ciro y la tensión creciente en el servicio

Avance de ‘La Promesa’ del martes 28 de julio: Carlo se hunde tras ver el beso de María y Samuel, Ciro acelera su traición y Petra recibe un bofetón que lo cambia todo

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura y organizan un homenaje a Adriana

La ficción de La 1 entra en un momento de tensión después del regreso de Pura y Petra al valle junto al hijo de Adriana

Avance de ‘Valle Salvaje’ del martes 28 de julio: Dámaso amenaza de muerte a Pura y organizan un homenaje a Adriana

Para qué sirve el agujero del imperdible: es la clave de un mecanismo que se inventó en el siglo XIX

La mayoría de las personas desconoce la función de este pequeño detalle

Para qué sirve el agujero del imperdible: es la clave de un mecanismo que se inventó en el siglo XIX
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

Ayuso anuncia un plan de ayudas de 30 millones de euros para los afectados por los incendios: la Comunidad de Madrid pagará hasta un año de alquiler

El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con los grupos después del verano

Condenan a seis meses de prisión a un soldado del Ejército de Tierra por insultar a su superior tras pedirle que se sometiese a un control de orina

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

ECONOMÍA

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Qué hacer si has perdido la casa, el coche o el negocio en los incendios de Madrid, Toledo, Ávila o Castellón

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

DEPORTES

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz