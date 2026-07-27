Rollos de calabacín rellenos de carne: una receta saludable, saciante y elegante que puedes preparar en menos de 1 hora

Rollos de calabacín rellenos de carne picada. (Magnific)

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Las recetas gourmet son una gran opción cuando queremos darle un toque profesional a nuestra comida. Sin embargo, a menudo se asocia este tipo de platos con largas horas en la cocina o elaboraciones muy complejas.

Aunque en algunos casos sea así, no siempre tiene por qué serlo. Si estás buscando una receta elegante, saciante y que pueda servirse como entrante o plato principal, los rollos de calabacín rellenos de carne son una gran opción.

Tiempo de preparación

Preparación: 30 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

2 calabacines grandes 300 g de carne picada 1 cebolla pequeña 2 dientes de ajo 250 g de tomate triturado 80 g de queso rallado (es opcional, los de la foto son sin queso) 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto 1 pizca de orégano seco

Cómo hacer calabacín relleno enrollado, paso a paso

Lava los calabacines y córtalos en láminas finas, usando una mandolina o cuchillo afilado. Cocina las láminas de calabacín en agua hirviendo con sal durante 2 minutos. Escúrrelas y colócalas sobre papel absorbente. Pica la cebolla y el ajo. Sofríe ambos en aceite de oliva hasta que estén blandos y transparentes. Añade la carne picada y saltea hasta que cambie de color. Desmenuza bien la carne para que el relleno esté jugoso. Incorpora el tomate triturado, orégano, sal y pimienta. Cocina a fuego medio unos 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Cuando la mezcla haya perdido el exceso de líquido, retira del fuego y deja templar. Coloca una cucharada de relleno sobre cada lámina de calabacín y enrolla formando cilindros. Dispón los rollitos de forma vertical en una bandeja circular, ajustándolos bien para que mantengan la forma. Cubre con el resto del tomate y reparte el queso rallado por encima (en caso de querer echarle). No añadas mucho queso para que predomine el sabor del calabacín. Hornea a 200 °C durante 15 minutos, hasta que el queso se funda y se dore ligeramente. Vigila que el calabacín no se reseque.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta ración rinde para 4 personas como plato principal. Si vas a servirlo como entrante, pueden comer de 6 a 8 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal

Proteína: 15 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Si te sobra parte de la receta, puedes conservar los rollos de calabacín rellenos en un recipiente hermético o bien tapados con film transparente dentro de la nevera durante un máximo de dos días. Para recalentarlos, basta con introducirlos unos minutos en el horno o en el microondas hasta que estén bien calientes.

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Si prefieres congelarlos, lo más recomendable es hacerlo antes de añadir el queso. De este modo, cuando quieras consumirlos solo tendrás que llevarlos directamente al horno, sin necesidad de descongelarlos previamente.