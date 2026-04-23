Cómo hacer la receta viral de sándwich de huevo japonés: un snack original y riquísimo con pocos ingredientes

Receta de tamago sando, el sándwich de huevo viral en Japón (Freepik)

El tamago sando se reconoce antes por su imagen que por su nombre. Este bocadillo o sándwich japonés, con su esponjoso pan brioche y su cremoso relleno a base de huevo duro picado y salsa, ha acaparado miles de vídeos e imágenes en redes sociales. Y no es de extrañar; la sencillez en su elaboración y su breve lista de ingredientes económicos se suman a su riquísimo sabor para crear uno de los snacks más populares de las konbinis, las tiendas de alimentación niponas.

Para su elaboración, solo tendremos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la esponjosidad del pan, innegociable para un sándwich perfecto. Podemos utilizar pan de molde normal, al que quitaremos la corteza, pero queda de campeonato si lo sustituimos por un pan brioche. Por otro lado, es importante conseguir una buena relación entre huevo y salsa, una mezcla que debe ser muy cremosa pero que debe mantener su textura.

Receta de Tamago Sando

El tamago sando es un sándwich japonés de huevo cocido, mezclado con mayonesa y mostaza, servido entre dos rebanadas de pan shokupan o pan de molde sin corteza. El secreto del éxito está en la textura cremosa del relleno y en la suavidad del pan.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 10 minutos



Ingredientes

4 huevos grandes

4 rebanadas de pan de molde tipo shokupan o pan brioche, sin corteza

2 cucharadas de mayonesa japonesa (tipo Kewpie)

1/2 cucharadita de mostaza suave

1 cucharada de leche

1 cucharada de mantequilla (a temperatura ambiente)

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cómo hacer tamago sando, paso a paso

Cuece los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfría en agua con hielo y pélalos. Separa las yemas de las claras. Pica las claras en dados pequeños y tritura las yemas con un tenedor. En un bol, mezcla las yemas, las claras, la mayonesa, la mostaza, la leche, la sal y la pimienta. Remueve hasta obtener una mezcla cremosa pero con textura. Unta las rebanadas de pan con mantequilla blanda. Esto evita que el pan se humedezca demasiado. Distribuye el relleno generosamente entre dos rebanadas de pan. Cubre con las otras dos rebanadas. Coloca un plato encima para prensar ligeramente el sándwich y deja reposar 5 minutos en la nevera. Corta los bordes del pan para un acabado más auténtico y divide cada sándwich en dos, en diagonal. Sirve frío, recién sacado de la nevera. No aplastes en exceso el pan para mantener su esponjosidad.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 2 sándwiches grandes (4 mitades), ideal para 2 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310-350 kcal

Proteínas: 13 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 24 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El tamago sando debe conservarse en la nevera, bien envuelto en film transparente. Consumir en menos de 24 horas para mantener la textura cremosa y evitar que el pan se humedezca en exceso. No se recomienda congelar.