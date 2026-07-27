El Gobierno vuelve a paralizar el decreto de alquileres para negociar con Junts y Podemos después del verano

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, y el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago. (Marta Fernández/Europa Press)

El Gobierno no aprobará este martes el real decreto ley de Vivienda, que recoge medidas para contener los alquileres y aumentar la vivienda asequible, ante la falta de apoyos para su convalidación en el Congreso. Según han confirmado fuentes del Ministerio a EFE, el Ejecutivo volverá a intentarlo en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria.

Desde Sumar han mantenido las últimas semanas que todavía había margen para un acuerdo antes del parón veraniego. Pero el obstáculo vuelve a ser Junts per Catalunya, que ha insistido en que el decreto debía incorporar sus propuestas para ser aceptado, entre ellas, incorporar bonificaciones fiscales a los caseros o medidas antiokupación. Por otro lado, Podemos ha amenazado con tumbarlo si se aceptan las medidas del partido de Carles Puigdemont. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comparecerá a las 12:30 para dar explicaciones sobre la decisión.

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