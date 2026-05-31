Pastel de calabacín y atún gratinado: una receta con un contraste de texturas que sorprenderá a tus invitados y que puedes preparar en menos de 1 hora

Pastel de calabacín y atún gratinado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recetas al horno suelen ser una apuesta segura para compartir, ya que permiten preparar varias raciones de forma sencilla y con poco esfuerzo. Si quieres cocinar algo saludable y fácil de hacer, este pastel de calabacín y atún gratinado es una excelente opción.

Esta preparación alterna capas de calabacín con una mezcla jugosa de atún, huevos y queso, todo rematado con una capa crujiente y dorada. La técnica principal es el horneado y el gratinado final, que aporta esa textura irresistible.

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Ingredientes

2 calabacines grandes 3 latas de atún en aceite de oliva (aprox. 180 g escurrido) 1 cebolla mediana 3 huevos 200 ml de nata para cocinar 150 g de queso rallado (mezcla de mozzarella y emmental o gouda) 2 cucharadas de pan rallado Aceite de oliva virgen extra Sal y pimienta negra molida Perejil fresco picado (opcional)

Cómo hacer pastel de calabacín y atún gratinado, paso a paso

Lava y corta los calabacines en rodajas finas. Salpimenta las rodajas y saltéalas en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernas, sin que se deshagan. Reserva aparte. Pela y pica la cebolla muy fina. Sofríela a fuego medio con un chorrito de aceite hasta que esté transparente. Escurre el atún y desmenúzalo para poder repartirlo mejor. En un bol, bate los huevos con la nata, añade sal y pimienta al gusto. Añade la cebolla pochada y el atún al bol. Mezcla bien para que todo se integre. Precalienta el horno a 200 ºC. Unta una fuente de horno con un poco de aceite y espolvorea el pan rallado para que no se pegue. Monta el pastel en este orden: pon una primera capa de calabacín, reparte parte de la mezcla de atún y huevo, espolvorea un poco de queso rallado. Repite las capas hasta terminar con calabacín y cubre con el resto de queso. Hornea durante 25 minutos. Gratina durante otros 5 o 10 minutos hasta que el queso esté dorado y burbujeante (vigila el gratinado para que no se queme). Saca del horno y, si quieres, espolvorea perejil fresco picado justo antes de servir.

Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación da para 6 raciones contundentes. Sin embargo, esto dependerá del tamaño de las porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 290 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 10 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puede mantenerse en la nevera durante un máximo de 3 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético o bien cubierto con film transparente para evitar que absorba olores y conserve mejor su humedad.

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A la hora de consumirlo de nuevo, puede recalentarse tanto en el horno como en el microondas. No es recomendable congelarlo, ya que el calabacín contiene una gran cantidad de agua y, tras la descongelación, suele perder firmeza.