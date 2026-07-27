España

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Fernando Grande-Marlaska informó en el Congreso de una inversión de ocho millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, para elevar tres barreras fluviales en el Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda

Guardar
Grupo de personas, agentes de la Guardia Civil y obreros en una zona de construcción junto a un curso de agua con edificios al fondo
Personal de seguridad y trabajadores de la construcción supervisan el avance de la barrera antinarcos en San Roque, Cádiz. (Ayuntamiento de San Roque)

Hace varias semanas, Fernando Grande-Marlaska tuvo que responder en el Congreso sobre la labor de su Ministerio contra el narcotráfico. En su defensa incluyó varios anuncios. Uno de ellos fue una inversión de ocho millones de euros que se destinarán, entre otras cosas, para elevar tres barreras fluviales en el Guadalquivir y Sanlúcar de Barrameda. Se trata de unas construcciones de hormigón que tienen como único objetivo cerrar el paso a las narcolanchas que penetran en la península a través del río.

No es una completa novedad. Hace 10 años, el Ministerio del Interior, entonces bajo el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, impulsó una ‘barrera antinarcos’ en el río Guadarranque, en San Roque, Cádiz, que costó en torno a 280.000 euros. Desde entonces, la eficacia del invento se ha puesto en duda en muchas ocasiones, aunque sí permitió reducir la presencia de embarcaciones que transportan hachís.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado en la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, Jaén.

En esta ocasión, el objetivo es que estén disponibles en 2027. Interior no ha querido dar más detalles del proyecto, limitándose a lo que adelantó Marlaska en el Congreso. Por tanto, se puede intuir que será similar a la creada hace una década, pues tendrá la misma función, pero no se pueden abordar sus características con certeza. Desde asociaciones como AUGC, no han rechazado la medida, pero la ven “insuficiente” ante el problema del narcotráfico.

Fernando Grande-Marlaska destacó especialmente las inversiones dirigidas a reforzar la seguridad en este enclave narco. Aquí fue cuando dio la noticia de las barreras: declaró la contratación de emergencia, junto a su suministro e instalación, de un sistema de tres barreras fluviales flotantes de alta resistencia. Esta categoría de proyecto debería acelerar su construcción, lo que le hizo asegurar que estará listo el año que viene. Las barreras estarán ubicadas en el estuario del Guadalquivir y en dos caños de Sanlúcar de Barrameda. Se prevé que estén operativas en la primera mitad de 2027.

PUBLICIDAD

El video muestra una operación marítima con dos embarcaciones. Una lancha rápida oscura con varias personas a bordo se desplaza por el agua. Posteriormente, una patrullera de la Guardia Civil, identificable por sus colores y emblemas, navega a alta velocidad. Ambas embarcaciones crean una estela visible en el mar. Las imágenes incluyen los logos oficiales del Ministerio del Interior y la Guardia Civil.

Beneficios frente a los sabotajes de la barrera

En mayo de 2017, menos de un año después de su construcción, la Agencia Aduanera denunció los sabotajes que sufría la barrera ‘antinarcos’ instalada en la desembocadura del río Guadarranque. Según explicaron las autoridades, la estructura había sido objeto de tres ataques desde su instalación en noviembre del año anterior. Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga Alternativas, advertía entonces que los narcotraficantes aprovechaban la “menor resistencia de las piezas provisionales”, y reclamaba a Interior la mejora de la construcción.

El delegado del Gobierno en Andalucía en ese momento, Antonio Sanz, consideró que la reiteración de los sabotajes sufridos evidenciaba la “eficacia” de la barrera. “Si los narcotraficantes se empeñan en sabotearlo es porque hemos dado en el clavo”. El Gobierno anunció entonces la instalación de cámaras de seguridad para reforzar el control en la zona. Aquella barrera limitó, en parte, la presencia de narcolanchas, pero evidenció que necesita ser acompañada de patrullaje constante y que los traficantes siempre buscan y encuentran otra vía de acceso.

Además, en 2021, la organización Ecologistas en Acción denunció que la barrera ‘antinarcos’ instalada en el río provocaba inundaciones en la zona. “La lucha contra el narcotráfico no puede perjudicar a la sociedad civil o a sus bienes”. Los ecologistas aseguraron que la acumulación de escombros y restos de obra agravaba el riesgo cuando llueve. “Esta barrera no respeta la dinámica hídrica. Los ríos están diseñados naturalmente para que salga el agua sin obstáculo; aquí la acumulación de cañizo y ramas provoca el efecto presa castor”, señalaron, añadiendo que también había impedido la navegación de un río que se usaba para otras actividades totalmente lícitas.

Temas Relacionados

NarcotráficoDrogasGuardia CivilMinisterio del InteriorFernando Grande-MarlaskaEspaña-NacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 27 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 27 de julio

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de julio

El cáncer laboral, la enfermedad invisible: 8.000 españoles lo sufren, pero solo se detectan 100 casos

La oncóloga Laura Mezquita analiza las causas del infradiagnóstico del cáncer con origen profesional

El cáncer laboral, la enfermedad invisible: 8.000 españoles lo sufren, pero solo se detectan 100 casos

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Un análisis de Funcas revela que las parejas con hijos son los únicos hogares que retroceden sin excepción en su nivel de gasto relativo desde 2006, mientras los jubilados superan ya la media nacional

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

La desconocida historia de amor entre Carlos III y la hermana de Lady Di: así fue el romance del rey de Inglaterra antes de su boda con Diana de Gales

El vínculo surgió a finales de los años 70 en el círculo aristocrático británico, pero se acabó tras unas declaraciones en una entrevista de 1978

La desconocida historia de amor entre Carlos III y la hermana de Lady Di: así fue el romance del rey de Inglaterra antes de su boda con Diana de Gales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

La Justicia deniega a un menor ucraniano el permiso de residencia extraordinario para los extranjeros afectados por la DANA: no estaba empadronado

ECONOMÍA

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

Una empresa denuncia a una empleada por cobrar el sueldo mientras trabajaba en un restaurante durante la baja y le pide 18.000 euros: la Justicia la absuelve

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo