La gripe aviar provocó el sacrificio de 2,7 millones de aves en España y ha disparado el precio del huevo: sube más de un 14%

Consumo de huevo

El sector avícola español ha atravesado una dura etapa marcada por la gripe aviar, un fenómeno que ha forzado el sacrificio de 2,7 millones de aves ponedoras y ha reducido drásticamente la disponibilidad de huevos. El precio del huevo se ha disparado como resultado de este desequilibrio entre oferta y demanda, según han confirmado expertos y representantes del sector.

En el último año, la producción nacional de huevos ha descendido en 32,5 millones de docenas, una caída que, sumada al incremento del consumo y la reconversión de granjas para eliminar las jaulas, compone “la tormenta perfecta” para la inflación, explica a EFE Mar Fernández, directora de la Asociación Española de Productores de Huevos (Aseprhu). “Hay que seguir trabajando para intentar reducir los riesgos en el futuro” y “es fundamental elevar la bioseguridad”, añade.

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El impacto de la gripe aviar se ha reflejado en una subida del 14,7% anual en el precio del huevo en abril. Este ascenso ha hecho que, desde 2021, el coste prácticamente se haya duplicado. La situación se agravó por la necesidad de sacrificar millones de animales en respuesta a 16 brotes desde septiembre de 2025, de los cuales la mitad se produjeron en gallinas ponedoras. El parque actual de ponedoras se sitúa en 47,2 millones, tras perder casi el 6% del censo nacional. El proceso de recuperación es lento, ya que el ciclo entre la detección de un brote y la reapertura de una granja supera el medio año.

A pesar de estas dificultades, el suministro nacional se mantiene. El sector ha recurrido a la importación de huevos de países como Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina y Ucrania, incrementando las compras en más del 80% respecto al año anterior. Esta medida ha atenuado el alza del precio, aunque no ha impedido que siga siendo un producto caro para el consumidor español.

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Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.

Un alimento indispensable

El huevo sigue siendo un alimento básico en la dieta de los hogares españoles, con un consumo que creció un 17% en los últimos cinco años y alcanzó los 420 millones de kilos, casi un huevo diario por hogar. A pesar de la subida de precio, su perfil nutricional y su relación calidad-precio lo mantienen como un producto insustituible para la mayoría de los consumidores.

El consumo de huevo en España sigue creciendo y se prevé que mantenga esa tendencia debido a su aporte proteico y su precio relativo frente a otros alimentos. Siete de cada diez consumidores prefieren aumentar el consumo de huevo antes que recurrir a suplementos sintéticos, según un informe del Instituto de Estudios del Huevo.

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Tras la detección de numerosos focos de gripe aviar en regiones como Badajoz, Toledo, Huelva, Guadalajara, Valladolid y Lleida, España perdió su estatus de país libre de gripe aviar en julio de 2025. Sin embargo, el pasado 10 de febrero, el Ministerio de Agricultura comunicó el cierre de los últimos focos y la recuperación del estatus en todo el territorio nacional.

Además, el modelo productivo español está en plena transformación. El 76% de las granjas de gallinas ponedoras emplea ya sistemas alternativos a las jaulas, un cambio impulsado por la Comisión Europea que, según los productores, incrementa los costes y puede provocar reducciones puntuales en el abastecimiento.

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*Con información de EFE