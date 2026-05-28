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Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

Este miércoles, la UCO pasó unas 13 horas en la sede central del PSOE con un requerimiento de información en el marco del ‘caso Leire Díez’. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está citado a declarar el 17 y 18 de junio por el ‘caso Plus Ultra’.

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Este miércoles 27 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde permaneció durante unas 12 horas tras acudir con un requerimiento de información por orden del juez Santiago Pedraz en una causa que investiga presuntos pagos irregulares relacionados con el ‘caso Leire Díez’. También se realizaron registros en el domicilio del empresario Pérez Dolset; del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarría; y del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra), de donde los agentes salieron con seis mochilas, dos maletas y dos cajas de cartón.

Cerdán y Zarrías han sido imputados, así como Ana María Fuentes, gerente socialista sobre quien Pedraz observa indicios de posible complicidad en la operación presuntamente orquestada desde Ferraz para obstaculizar las investigaciones judiciales abiertas contra cargos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Pedraz también ha ordenado a la UCO que recopile información sobre los movimientos internos y la actividad registrada en la sede central del PSOE, además de ampliar el acceso a las comunicaciones electrónicas y los documentos contables vinculados a la investigación.

También hoy comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Junto a él, se juzga a otros diez investigados, entre ellos el exsecretario del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Hace poco más de una semana, la UDEF llevó a cabo un registro, ordenado por el juez José Luis Calama, del despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’. El magistrado le atribuye el papel de presunto líder de una estructura estable y jerarquizada destinada a obtener beneficios mediante gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 accedió a una ayuda estatal de 53 millones de euros. Zapatero deberá comparecer ante el juez los días 17 y 18 de junio.

06:35 hsHoy

La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

El informe policial señala una falta de transparencia en el ingreso que realiza Miguel Palomero a las titulares de Whathefav S.L, Laura y Alba Rodríguez Espinosa

Conversación entre implicados en la trama (Montaje Infobae)
Conversación entre implicados en la trama (Montaje Infobae)

Un informe policial destapa una transferencia de 20.000 euros realizada en 2020 a Whathefav S.L., la empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El pago, ejecutado por orden de Danilo Díazgranados, el financiero venezolano que aparece como una de las piezas clave, se ha desvelado a través una conversación del propio Díazgranados con el abogado Miguel Palomero. En esta, el empresario le pide que ejecute la transferencia y le dice que ya “en persona te digo quien es”, dejando entrever que se trataba de una figura conocida, relevante o, en este caso, emparentadas con un expresidente.

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06:13 hsHoy

Comienza el juicio a David Sánchez, el “hermanito” músico de Pedro Sánchez: las acusaciones piden cárcel y la Fiscalía no ve nada

La Audiencia de Badajoz celebra la vista, que reúne a doce acusados y se prolongará hasta el 4 de junio

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale tras declarar como imputado del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. (Andrés Rodríguez/ Europa Press)
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, sale tras declarar como imputado del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. (Andrés Rodríguez/ Europa Press)

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sienta este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para afrontar un juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal vinculados a su contratación como alto cargo de la Diputación. La vista, que se prolongará hasta el 4 de junio, reúne a doce acusados y acumula peticiones de condena de hasta tres años de prisión.

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06:11 hsHoy

El registro de la casa en Mallorca de Simón Verhoeven, el empresario implicado en la trama Plus Ultra: dos lingotes de oro, relojes o joyas

También se entregaron discos duros y tarjetas de memoria hallados en registros vinculados a otras personas investigadas

Registro de la vivienda de Simón Verhoeven por la trama Plus Ultra (Montaje Infobae)
Registro de la vivienda de Simón Verhoeven por la trama Plus Ultra (Montaje Infobae)

Las investigaciones sobre el caso Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero han situado a Simón Leendert Verhoeven, un empresario neerlandés residente en Mallorca, como pieza central de una supuesta red internacional de blanqueo de capitales con conexiones en España, Suiza y Venezuela. Verhoeven es, presuntamente, un gestor de sociedades pantalla utilizadas para conceder préstamos a la aerolínea Plus Ultra, actualmente bajo investigación desde 2021.

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06:09 hsHoy

El papel de Miguel Palomero dentro de la presunta trama internacional de Plus Ultra que realizaba operaciones con petróleo y oro venezolano

El letrado madrileño supuestamente cumplía “funciones operativas” y de intermediación dentro de la organización

El abogado Miguel Palomero.
El abogado Miguel Palomero.

El abogado Miguel Palomero aparece como una figura clave en el sumario judicial de la causa Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional y que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de una trama organizada de tráfico de influencias. Entre los 4.000 folios del juez Calama, a los que ha tenido acceso Infobae, aparece su nombre en varios momentos. Por un lado, supone un nexo entre el rescate público de la aerolínea y el caso Koldo; por otro, se le ha identificado como una parte intermediaria dentro de la estructura internacional que presuntamente negociaba de forma ilícita con petróleo y oro venezolano.

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06:07 hsHoy

El comisario que acompañó a Koldo y Ábalos en el ‘Delcygate’ aparece ahora vinculado por la UDEF a una red de favores y negocios ilícitos del entorno de Zapatero

La investigación sostiene que Jesús María Gómez Martín habría intermediado para facilitar negocios de “procedencia ilícita” y mantenía contacto con miembros de la red investigada en el ‘caso Plus Ultra’

Jesús María Gómez Martín, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Delcy Rodríguez y Koldo García (Montaje Infobae)
Jesús María Gómez Martín, José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Delcy Rodríguez y Koldo García (Montaje Infobae)

El nombre de Jesús María Gómez Martín, el comisario de Barajas que estuvo a pie de pista durante la llegada de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020, ha emergido ahora en el sumario del ‘caso Plus Ultra’ vinculado a una supuesta cadena de favores, gratificaciones y gestiones relacionadas con “negocios con procedencia ilícita” en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Así consta en varios autos judiciales incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso Infobae, donde la investigación sitúa al actual jefe superior de Policía de Canarias dentro del círculo de relaciones que orbitaba alrededor del empresario venezolano Danilo Diazgranados y del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

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06:05 hsHoy

La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

Los socios y la oposición critican que la norma deja fuera a partidos y sindicatos, además de depender de un organismo vinculado al Gobierno

Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. (Montaje Infobae)
Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. (Montaje Infobae)

La investigación al expresidente José Luis Zapatero por su presunta gestión en el rescate de Plus Ultra ha vuelto a poner el foco en el negocio de los grupos de presión. Y sobre todo, en la línea que separa su actividad de la corrupción y el tráfico de influencias. Los lobbies son organizaciones que se dedican de forma profesional a influir en la Administración Pública en representación de los intereses sectoriales. Generalmente, se les asocia con el mundo empresarial y las grandes corporaciones. Pero también se les vincula con las puertas giratorias, como se conocen los traspasos entre el sector público y privado.

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06:03 hsHoy

Video: Las claves de la investigación a Zapatero por el rescate a Plus Ultra

Se ha revelado el sumario completo de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organizar una trama de tráfico de influencias para mediar en el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
06:00 hsHoy

El sumario de 4.000 folios del caso Plus Ultra por el que se imputa a Zapatero: ningún mensaje directo suyo pero muchas conversaciones que apuntan a su liderazgo en la trama

El juez Calama indaga en el rastro del dinero que se pierde en una maraña de empresas, algunas de ellas propiedad de personas del entorno de Zapatero que podrían estar dirigidas realmente por el expresidente

En la imagen, José Luis Rodríguez Zapatero. De fondo, uno de los 4.000 folios del sumario del juez Calama. (Montaje Infobae)
En la imagen, José Luis Rodríguez Zapatero. De fondo, uno de los 4.000 folios del sumario del juez Calama. (Montaje Infobae)

A las 12.30 de este lunes los españoles estaban pendientes de la lista de convocados de la Selección española para el mundial. Pero ese no iba a ser el único acontecimiento del día. Los periodistas esperábamos el sumario completo de la investigación del juez José Luis Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Se hizo de rogar y a media tarde llegó: ocho tomos y cerca de 4.000 páginas que el magistrado de la Audiencia Nacional ha entregado a las partes implicadas en el caso Plus Ultra por el que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se le acusa de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

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05:57 hsHoy

El juez concluye que la imputación de Begoña Gómez fue el detonante para que el entorno de Leire Díez accediera al núcleo duro del PSOE

El auto sostiene que el grupo llevaba años intentando conectar con el PSOE y que no fue hasta la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez cuando Ferraz empezó a escuchar y dar cobertura a las actuaciones coordinadas por Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez (Montaje Infobae)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez (Montaje Infobae)

La frase aparece perdida entre decenas de páginas de conversaciones, pagos, reuniones y supuestas maniobras para intervenir en causas judiciales sensibles. Pero el juez Santiago Pedraz la rescata y la convierte en una de las claves del caso. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”. La anotación manuscrita atribuida a Leire Díez resume, para el magistrado, el momento exacto en el que la presunta estructura investigada encontró una puerta abierta dentro del PSOE.

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05:56 hsHoy

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El auto fija un plazo de ejecución “con carácter inmediato” y abarca información desde 2021 hasta la actualidad

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la UCO que acceda a los buzones de correo electrónico corporativos del PSOE de varios de sus dirigentes y exdirigentes. (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la UCO que acceda a los buzones de correo electrónico corporativos del PSOE de varios de sus dirigentes y exdirigentes. (Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que acceda a los buzones de correo electrónico corporativos del PSOE de varios de sus dirigentes y exdirigentes, que examine los libros de la contabilidad del partido y que rastree los registros de acceso a su sede de Ferraz, en Madrid. Todo ello en el marco del caso Leire Díez, la investigación sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Pedro Sánchez. El auto, al que ha tenido acceso Infobae, fija un plazo de ejecución “con carácter inmediato” y abarca información desde 2021 hasta la actualidad.

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