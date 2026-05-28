Última hora del caso Zapatero, el auto de Pedraz sobre el PSOE, Cerdán y Leire Díez y el juicio al hermano de Pedro Sánchez, en directo

Este miércoles 27 de abril, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, donde permaneció durante unas 12 horas tras acudir con un requerimiento de información por orden del juez Santiago Pedraz en una causa que investiga presuntos pagos irregulares relacionados con el ‘caso Leire Díez’. También se realizaron registros en el domicilio del empresario Pérez Dolset; del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarría; y del exsecretario de Organización Santos Cerdán en Milagro (Navarra), de donde los agentes salieron con seis mochilas, dos maletas y dos cajas de cartón.

Cerdán y Zarrías han sido imputados, así como Ana María Fuentes, gerente socialista sobre quien Pedraz observa indicios de posible complicidad en la operación presuntamente orquestada desde Ferraz para obstaculizar las investigaciones judiciales abiertas contra cargos del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez. Pedraz también ha ordenado a la UCO que recopile información sobre los movimientos internos y la actividad registrada en la sede central del PSOE, además de ampliar el acceso a las comunicaciones electrónicas y los documentos contables vinculados a la investigación.

También hoy comienza en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Junto a él, se juzga a otros diez investigados, entre ellos el exsecretario del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Hace poco más de una semana, la UDEF llevó a cabo un registro, ordenado por el juez José Luis Calama, del despacho del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del ‘caso Plus Ultra’. El magistrado le atribuye el papel de presunto líder de una estructura estable y jerarquizada destinada a obtener beneficios mediante gestiones ante organismos públicos en favor de la aerolínea, que en 2021 accedió a una ayuda estatal de 53 millones de euros. Zapatero deberá comparecer ante el juez los días 17 y 18 de junio.