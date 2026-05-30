Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

Mikel Arteta. (Reuters/Peter Cziborra)

Mikel Arteta (1982, San Sebastián) nació con el corazón roto, literalmente. Con apenas dos años, los médicos le abrieron el pecho en una intervención que, por su complejidad, lo convirtió en uno de los primeros niños en superar con éxito ese tipo de cirugía en España. No podía hacer nada que alterara demasiado su ritmo cardíaco.

Hoy disputará la final de la Champions. Hoy podría levantar la primera ‘orejona’ de la historia del Arsenal. No será fácil. Enfrente, todo un PSG de Luis Enrique que quiere revalidar el título. Pero ya sabe lo que es ganar. Viene de poner su nombre en las páginas del club tras lograr la Premier League después de 22 años.

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Y lo ha hecho después de cambiar su propia filosofía y aguantar tres subcampeonatos seguidos. Precisamente contra uno de sus maestros, Pep Guardiola, quien ha cerrado su etapa en Inglaterra tras 10 años en el Manchester City.

Arteta levanta la Premier League. (Reuters)

De La Concha a La Masía

Si algo define a Arteta es su capacidad para absorber contextos distintos. Antes de todo lo demás, hubo una infancia futbolera en San Sebastián. En el Antiguoko, el club de base de referencia en Guipúzcoa, compartió vestuario durante nueve años con Xabi Alonso. Los dos soñaban con llegar a la Real Sociedad. Los dos llegaron, aunque no al mismo tiempo: cuando Arteta aterrizó en Anoeta, en 2004, lo hizo precisamente para ocupar el hueco que dejaba su amigo, recién traspasado al Liverpool.

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Antes de la Real, vino el FC Barcelona. En 1997, La Masía llamó a su puerta. Arteta se fue a la cantera culé con la ilusión de emular a su ídolo de infancia, Pep Guardiola, y allí coincidió con Iniesta, Xavi y Víctor Valdés. El problema fue que el tapón generacional era insalvable: con Guardiola en plenitud y la nueva hornada irrumpiendo con fuerza, el centrocampista donostiarra se quedó en el filial.

La solución llegó en forma de cesión al París Saint-Germain. Arteta tenía 18 años y la experiencia, según reconoció él mismo, fue “verdaderamente terrorífica”. Pero en París empezó a forjarse el entrenador: en las concentraciones de hotel, compartía noches de análisis con el central argentino Gabriel Heinze. Ese mismo Heinze es hoy parte de su cuerpo técnico en Londres.

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Después vino Escocia y el triplete con el Rangers entre 2002 y 2004. Luego la Premier League. En el Everton se convirtió en una referencia silenciosa, de esas que no siempre ocupan portadas pero sostienen equipos. Más cerebral que explosivo, centrocampista de orden más que de destellos. Y, por último, el Arsenal. Ya como capitán, bajo las órdenes de Wenger, asumió un liderazgo que anticipaba lo que vendría después. Tras colgar las botas en 2016, dio el paso definitivo: asistente de Guardiola en el Manchester City, donde consiguió levantar dos títulos de liga.

Mikel Arteta. (Reuters)

El método Arteta: respeto, compromiso, pasión

Cuando volvió al Arsenal como primer entrenador, en diciembre de 2019, el club estaba décimo en la tabla y los aficionados habían dejado de creer. Su respuesta no fue solo táctica, sino también cultural. Lo primero que hizo fue establecer sus famosos “no-negociables”: respeto, compromiso, pasión.

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La temporada 2021-22 estuvo a punto de enterrar el proyecto. Tres derrotas seguidas sin marcar en el inicio del campeonato, el equipo en el fondo de la tabla y los aficionados protestando a la salida del estadio. Arteta ganó de milagro al Norwich por 1-0 y luego dijo algo que resume perfectamente cómo funciona su cabeza: aquellos 14 días habían sido “los mejores de su carrera profesional”, porque comprobó que nadie había dejado de creer en el plan.

Mikel Arteta. (Reuters/Paul Childs)

La perra, el olivo y los altavoces de Anfield

Para construir esa mentalidad, Arteta ha recurrido a métodos que mezclan la psicología con el simbolismo. Antes de un partido en Anfield, mandó instalar altavoces en los campos de entrenamiento para que los jugadores se ejercitaran con el himno del Liverpool sonando a todo volumen, preparándoles para la presión acústica de Merseyside. Antes de un derbi con el Tottenham, cedió el turno de la charla motivacional al fotógrafo oficial del club, un aficionado de toda la vida que transmitió la carga emocional del choque mejor que cualquier discurso técnico.

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Introdujo también a una perra labrador llamada Win (Victoria en español) con una placa al cuello que pone: “No soy un perro, soy un gunner”. El animal unifica el vestuario y obliga a los futbolistas a responsabilizarse de su cuidado diario. En los jardines de la ciudad deportiva, Arteta mandó plantar un olivo de más de 150 años como símbolo de raíces y longevidad. Y en el Emirates, ordenó retirar la cubierta plástica del túnel de vestuarios para que los rivales escucharan el ruido de las gradas antes del pitido inicial.

El ida y vuelta de Mikel Arteta con una periodista

La evolución del esquema de Arteta

Sobre el césped, el Arsenal de este curso es la versión más sofisticada y pragmática del proyecto. El equipo ha ido evolucionando desde la réplica inicial del juego de posición de Guardiola hacia un sistema híbrido y pragmático: estructuras de 4-3-3 y 4-2-3-1 que priorizan el equilibrio sobre el espectáculo.

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El gran secreto en Europa, sin embargo, está en los balones parados: el especialista Nicolas Jover ha convertido los córners en una ciencia con inteligencia artificial, logrando 19 goles de estrategia en la liga doméstica y generando acusaciones de “artes oscuras” por parte de los rivales.

Mikel Arteta con Nicolas Jover. (Reuters)

El duelo del sábado tiene una capa de historia personal añadida. Luis Enrique y Arteta coincidieron en el Barcelona cuando el asturiano era ya un referente y el donostiarra daba sus primeros pasos. Si gana, será el séptimo técnico español en levantar la Champions League.

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