El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile con vehículos nuevos pero sin espectáculo aéreo por el mal tiempo

Los Ejércitos de Tierra y del Aire y del Espacio, la Armada, la UME y la Guardia Civil han exhibido este viernes sus capacidades operativas conjuntas, con simulaciones de combates y operaciones de rescate en la playa de Samil, a la que han asistido cientos de vigueses para demostrar su cariño a las Fuerzas Armadas en el marco de los actos previstos para conmemorar su día.

Vigo celebra este sábado el desfile central del Día de las Fuerzas Armadas, con la primera participación de la Princesa Leonor junto a sus padres, el rey Felipe VI y la reina Leticia. Más de 3.700 efectivos, 71 aeronaves y 141 vehículos estaban previstos que participaran en una jornada que reúne a autoridades, ciudadanía y representantes de todos los cuerpos militares. Sin embargo, el mal tiempo ha exigido la cancelación del apartado aéreo. El evento ocupa la Avenida de Samil y las calles adyacentes. Un pequeño incidente con la bandera, que se ha caído al ser izada, ha generado una pequeña incertidumbre al comenzar.

Miles de personas han acudido a la playa de Samil para presenciar una exhibición conjunta de las capacidades de los tres Ejércitos, la UME y la Guardia Civil. La demostración incluye simulaciones de combate, operaciones anfibias, rescates de emergencia y maniobras acrobáticas de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo (PAPEA) y la Patrulla ASPA. Durante el acto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en redes sociales el compromiso de los militares “al servicio de la ciudadanía y la paz”. “Representáis lo mejor del servicio público: trabajo, disciplina, entrega y solidaridad”, ha afirmado en X.

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El programa oficial arrancó el viernes con una revista naval en la ría de Vigo, presidida por el Rey Felipe VI a bordo del Buque de Acción Marítima Audaz. El monarca, acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, pasó revista a dotaciones de la Armada y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. El público pudo observar el despliegue de buques como el portaeronaves Juan Carlos I, el Castilla y varias fragatas, así como la participación de embarcaciones de la Guardia Civil, entre ellas la Duque de Ahumada y la Río Luna.

Desfile Día de las Fuerzas Armadas (Ministerio de Defensa)

Novedades del ejército y debut de la princesa Leonor

El desfile de este sábado presenta como gran novedad al VCR 8x8 Dragón, un blindado que simboliza la modernización del Ejército de Tierra tras años de retrasos y dificultades técnicas. Tres unidades del Dragón recorren hoy las calles de Vigo junto al nuevo vehículo terrestre sin conductor Alano, diseñado en España y capaz de transportar 650 kilos con control remoto o autonomía. Su incorporación supone un avance relevante en la capacidad operativa de las fuerzas terrestres y responde a una necesidad de actualización tecnológica, aunque los retrasos han generado dudas y polémicas alrededor.

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El acto central incluye honores a los Reyes y la Princesa Leonor, que, por primera vez, está presente en la tribuna junto a sus padres. La participación de la Princesa, próxima a terminar su formación militar, le da un carácter especial a la edición de este año. El despliegue de medios y personal convierte a Vigo en el centro de atención nacional durante la jornada. El izado de bandera y los saludos protocolarios entre la Casa Real y las distintas figuras presentes, como los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, han dado comienzo al desfile. Como es habitual, las diferentes unidades realizan su paso y saludan a Felipe VI al pasar por su tribuna.