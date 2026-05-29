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El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El extremo inglés ha firmado una buena temporada con el Newcastle: 17 goles y 5 asistencias

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Gordon ficha por el Barça.
Gordon ficha por el Barça.

Es oficial. El primer refuerzo culé ya está aquí. Anthony Gordon ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona en el Sporofy Camp Nou. Una operación que llega a los 70 millones de euros más 10 en variables y un contrato por cinco años.

El extremo inglés de 25 años aterrizó este jueves en el aeropuerto de El Prat. Con pulgar arriba, gafas de sol y sonriente, ha declarado que está “muy contento” antes de poner rumbo al hospital de Barcelona para pasar las pruebas médicas.

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Aunque el aficionado del FC Barcelona haya tenido que esperar más de la cuenta (en total, casi 8 horas de retraso del anuncio oficial), el fichaje de Gordon era simplemente una cuenta atrás. Una operación relámpago liderada por Deco que se ha completado a gran velocidad dado el interés de ambas partes. Eso sí, la firma, prevista para las 13:00 horas, tuvo finalmente que ser pospuesta por problemas burocráticos. Finalmente, ha llegado a eso de las 21:00 horas.

Gordon, con la camiseta del Barça.
Gordon, con la camiseta del Barça.

Por otro lado, la llegada del británico, que estará en el Mundial 2026 con su selección, estaría avalada por Hansi Flick, quien considera prioritaria la llegada de un delantero con gol, desborde y capacidad para actuar en las distintas posiciones de arriba. Gordon se convertiría así en el tercer inglés de la historia en vestir la camiseta azulgrana, por detrás de Gary Lineker y Marcus Rashford.

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¿Cómo juega Anthony Gordon?

Gordon encaja a la perfección en ese perfil. Esta temporada ha disputado 47 partidos y firmado 17 goles y cinco asistencias, consolidándose como una de las piezas clave en el Newcastle. Además, aunque su posición habitual sea extremo izquierdo, puede actuar en la derecha y en el centro.

Anthony Gordon. (AP/Ian Hodgson)
Anthony Gordon. (AP/Ian Hodgson)

Es más, podría haber participado en más goles si no fuera por las diferentes lesiones que ha sufrido a lo largo de este curso: En agosto de 2025, tres días por un percance en el tobillo; en noviembre, casi 20 días por problemas en la cadera; en febrero de 2026, cuatro días por molestias en los isquiotibiales y en abril, 15 días nuevamente por la cadera. En total, 41 días y seis partidos fuera.

Cambio de rumbo en el mercado del FC Barcelona

No obstante, la llegada de Gordon altera las operaciones de verano del Barça de cara a la próxima temporada. Su incorporación podría dejar las arcas del club vacías para nuevos fichajes en la zona de arriba, como el de Joao Pedro o el de Julián Álvarez.

Por otra parte, Gordon se tendrá que medir con Raphinha y Marcus Rashford por un hueco en la delantera, en la que parece que el brasileño parte como favorito. El rendimiento del inglés ha gustado en el banquillo, pero no ha convencido a todos. Además, el nuevo objetivo sería el jugador del Atlético de Madrid, quien ocuparía la punta y por la derecha estaría Lamine Yamal.

Anthony Gordon, nuevo jugador del FC Barcelona. (Reuters)
Anthony Gordon, nuevo jugador del FC Barcelona. (Reuters)

El movimiento confirma además la sintonía entre Deco y Flick en la construcción del nuevo proyecto. El Barça ha vuelto a apostar por un futbolista de enorme despliegue físico, intensidad competitiva y margen de crecimiento antes que por una estrella mediática consolidada.

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