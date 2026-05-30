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Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

El encuentro se disputa este sábado a las 18:00 horas y enfrenta a dos entrenadores españoles: Luis Enrique y Mikel Arteta

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Vitinha regatea a Timber en las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada. (EFE)
Vitinha regatea a Timber en las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada. (EFE)

La temporada de clubes llega a su fin con la final de la Champions League, que este sábado enfrenta al París Saint-Germain y al Arsenal en un encuentro con sabor español en los banquillos: Luis Enrique entrena al PSG, que busca su segundo título consecutivo, mientras que Mikel Arteta está al frente del Arsenal, que tratará de lograr su primera ‘orejona’.

El partido juega en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partir de las 18:00, hora española.

09:25 hsHoy

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

El entrenador español conquistó el año pasado la competición europea por primera vez en la historia del club y este año tiene la posibilidad de sumar una segunda ‘orejona’ a las vitrinas

El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Stephanie Lecocq/Reuters)
El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Stephanie Lecocq/Reuters)

Una vez más, Luis Enrique tiene una cita con la gloria. El hito ya lo consiguió la pasada temporada, al conquistar la Champions por primera vez en la historia del PSG. Un título que ahora tiene la posibilidad de revalidar. Será ante el Arsenal. Las pizarras en juego, porque ambos tiran de estrategia. El técnico parisino con más carácter. Mikel Arteta con más mesura. El club parisino tiene la corona y, después de lo que le ha costado conseguirla, no está dispuesto a soltarla. Luis Enrique tampoco está por la labor. Armará un dibujo ganador, de esos que eclipsan, imponen y rinden.

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09:11 hsHoy

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El donostiarra se verá las caras con el PSG de Luis Enrique en busca de la primera ‘orejona’ de su historia

Mikel Arteta. (Reuters/Peter Cziborra)
Mikel Arteta. (Reuters/Peter Cziborra)

Mikel Arteta (1982, San Sebastián) nació con el corazón roto, literalmente. Con apenas dos años, los médicos le abrieron el pecho en una intervención que, por su complejidad, lo convirtió en uno de los primeros niños en superar con éxito ese tipo de cirugía en España. No podía hacer nada que alterara demasiado su ritmo cardíaco.

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