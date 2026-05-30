Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

La temporada de clubes llega a su fin con la final de la Champions League, que este sábado enfrenta al París Saint-Germain y al Arsenal en un encuentro con sabor español en los banquillos: Luis Enrique entrena al PSG, que busca su segundo título consecutivo, mientras que Mikel Arteta está al frente del Arsenal, que tratará de lograr su primera ‘orejona’.
El partido juega en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partir de las 18:00, hora española.
Una vez más, Luis Enrique tiene una cita con la gloria. El hito ya lo consiguió la pasada temporada, al conquistar la Champions por primera vez en la historia del PSG. Un título que ahora tiene la posibilidad de revalidar. Será ante el Arsenal. Las pizarras en juego, porque ambos tiran de estrategia. El técnico parisino con más carácter. Mikel Arteta con más mesura. El club parisino tiene la corona y, después de lo que le ha costado conseguirla, no está dispuesto a soltarla. Luis Enrique tampoco está por la labor. Armará un dibujo ganador, de esos que eclipsan, imponen y rinden.
Mikel Arteta (1982, San Sebastián) nació con el corazón roto, literalmente. Con apenas dos años, los médicos le abrieron el pecho en una intervención que, por su complejidad, lo convirtió en uno de los primeros niños en superar con éxito ese tipo de cirugía en España. No podía hacer nada que alterara demasiado su ritmo cardíaco.