Última hora de la final de la Champions League en directo: sigue el minuto a minuto del partido entre Paris Saint-Germain y Arsenal

Vitinha regatea a Timber en las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada. (EFE)

La temporada de clubes llega a su fin con la final de la Champions League, que este sábado enfrenta al París Saint-Germain y al Arsenal en un encuentro con sabor español en los banquillos: Luis Enrique entrena al PSG, que busca su segundo título consecutivo, mientras que Mikel Arteta está al frente del Arsenal, que tratará de lograr su primera ‘orejona’.

El partido juega en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría, a partir de las 18:00, hora española.