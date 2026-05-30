España Deportes

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

El entrenador español conquistó el año pasado la competición europea por primera vez en la historia del club y este año tiene la posibilidad de sumar una segunda ‘orejona’ a las vitrinas

Guardar
Google icon
El entrenador del PSG Luis Enrique (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Stephanie Lecocq/Reuters)

Una vez más, Luis Enrique tiene una cita con la gloria. El hito ya lo consiguió la pasada temporada, al conquistar la Champions por primera vez en la historia del PSG. Un título que ahora tiene la posibilidad de revalidar. Será ante el Arsenal. Las pizarras en juego, porque ambos tiran de estrategia. El técnico parisino con más carácter. Mikel Arteta con más mesura. El club parisino tiene la corona y, después de lo que le ha costado conseguirla, no está dispuesto a soltarla. Luis Enrique tampoco está por la labor. Armará un dibujo ganador, de esos que eclipsan, imponen y rinden.

En julio de 2023, el PSG oficializó la llegada de Luis Enrique como entrenador en reemplazo de Christophe Galtier. El objetivo era claro y exigente: conquistar la Champions League. Desde el inicio, el técnico asturiano mostró un enfoque centrado en el colectivo, dejando de lado las individualidades para priorizar el trabajo en equipo. Sin embargo, el proceso de construcción de una plantilla sólida y la instauración de un estilo propio resultaron más complejos de lo previsto. Luis Enrique no dispuso del tiempo necesario para desarrollar plenamente su proyecto, y la prensa francesa no tardó en señalarlo. En enero de 2024, apenas unos meses después de su llegada, las críticas aumentaron. Aficionados y periodistas analizaron minuciosamente cada decisión del entrenador. Entre los más severos se destacó Daniel Riolo, quien expresó públicamente su desconcierto ante la gestión y las tácticas implementadas en el PSG.

PUBLICIDAD

A pesar de la obtención de tres títulos, el cuestionamiento mediático persistió con el comienzo de la nueva temporada. Durante el choque de Champions ante el Atlético de Madrid, en el que los españoles se impusieron 2-1, las dudas sobre el trabajo de Luis Enrique volvieron a ocupar los titulares. Se escucharon frases como “ningún jugador progresa” o “qué ha aportado desde que llegó al club”. La salida de Kylian Mbappé en el verano intensificó el debate sobre el rumbo del equipo. Frente a las críticas, el técnico español se mostró firme y transmitió confianza en el futuro: “Estoy convencido de que la próxima temporada seremos mejores”. Y lo fueron.

El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Angelika Warmuth/Reuters)
El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Angelika Warmuth/Reuters)

Esa pasada campaña, el club parisino se hizo con su trofeo más deseado: la Champions. En el camino dejó clubes como Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Arsenal. La final la disputó ante la gran sorpresa de la edición: el Inter. Allí el PSG protagonizó toda una fiesta tras firmar un aplastante 5-0. La corona ya estaba en París. Ahora buscan repetir la gesta.

PUBLICIDAD

Luis Enrique, una táctica de carácter

A lo largo de la edición de la competición europea, el club parisino se ha enfrentado y ha salido victorioso ante equipos como Newcastle, Mónaco, Chelsea, Liverpool o Bayern Múnich. Solo un duelo le separa de la gloria. El partido ante el Arsenal se presenta complicado, aunque los parisinos acuden como favoritos, dado su título de vigente campeón y las capacidades que evidenciaron en el partido ante el Bayern, especialmente en el de ida. Todo un duelo de titanes antes del plato fuerte que será la final.

El entrenador del PSG apuntó contra los detractores del encuentro contra el Bayern Múnich

Luis Enrique siempre ha sido un entrenador diferente, que sabe leer los partidos y a los jugadores. Que apuesta por jugadores jóvenes y, sobre todo, no entiende de individualidades. Su trabajo es siempre en equipo y en base a eso se forma su estrategia. Sabe sacar el máximo partido de cada jugador, les entiende y les hace partícipes de su esquema. Les explica lo que espera de ellos, como hizo con Mbappé en su día, algo que quedó plasmado en el documental del técnico: una forma de trabajar y entender el fútbol que, unida a su potente carácter, forman una combinación ganadora. Así espera al menos que sea este sábado.

Temas Relacionados

PSGChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El donostiarra se verá las caras con el PSG de Luis Enrique en busca de la primera ‘orejona’ de su historia

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El extremo inglés ha firmado una buena temporada con el Newcastle: 17 goles y 5 asistencias

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

La cita, celebrada en tres países distintos, dispara los precios en transporte y alojamiento

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

La lista Forbes llega a 10 días de que el socio del club blanco tenga que ir a votar el próximo 7 de junio

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

En los últimos días han crecido los rumores de que el argentino quiere poner rumbo a la ciudad condal

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

La finca donde Carrero Blanco cazaba desde un vagón y cuya seguridad le cuesta a Madrid 211.000 euros al año porque no puede venderla

Los socios reordenan su estrategia tras el caso Zapatero, pero sin abrir la puerta a la moción de censura: pedir elecciones o cuestión de confianza

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

ECONOMÍA

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

Todos miran a ‘La Casita’ de Bad Bunny, pero pocos pueden entrar: la metáfora perfecta del problema de la vivienda

El sector del aceite de oliva denuncia prácticas “especulativas” para forzar un hundimiento en los precios que no se traslada aún al supermercado

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

DEPORTES

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”