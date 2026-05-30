Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Stephanie Lecocq/Reuters)

Una vez más, Luis Enrique tiene una cita con la gloria. El hito ya lo consiguió la pasada temporada, al conquistar la Champions por primera vez en la historia del PSG. Un título que ahora tiene la posibilidad de revalidar. Será ante el Arsenal. Las pizarras en juego, porque ambos tiran de estrategia. El técnico parisino con más carácter. Mikel Arteta con más mesura. El club parisino tiene la corona y, después de lo que le ha costado conseguirla, no está dispuesto a soltarla. Luis Enrique tampoco está por la labor. Armará un dibujo ganador, de esos que eclipsan, imponen y rinden.

En julio de 2023, el PSG oficializó la llegada de Luis Enrique como entrenador en reemplazo de Christophe Galtier. El objetivo era claro y exigente: conquistar la Champions League. Desde el inicio, el técnico asturiano mostró un enfoque centrado en el colectivo, dejando de lado las individualidades para priorizar el trabajo en equipo. Sin embargo, el proceso de construcción de una plantilla sólida y la instauración de un estilo propio resultaron más complejos de lo previsto. Luis Enrique no dispuso del tiempo necesario para desarrollar plenamente su proyecto, y la prensa francesa no tardó en señalarlo. En enero de 2024, apenas unos meses después de su llegada, las críticas aumentaron. Aficionados y periodistas analizaron minuciosamente cada decisión del entrenador. Entre los más severos se destacó Daniel Riolo, quien expresó públicamente su desconcierto ante la gestión y las tácticas implementadas en el PSG.

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A pesar de la obtención de tres títulos, el cuestionamiento mediático persistió con el comienzo de la nueva temporada. Durante el choque de Champions ante el Atlético de Madrid, en el que los españoles se impusieron 2-1, las dudas sobre el trabajo de Luis Enrique volvieron a ocupar los titulares. Se escucharon frases como “ningún jugador progresa” o “qué ha aportado desde que llegó al club”. La salida de Kylian Mbappé en el verano intensificó el debate sobre el rumbo del equipo. Frente a las críticas, el técnico español se mostró firme y transmitió confianza en el futuro: “Estoy convencido de que la próxima temporada seremos mejores”. Y lo fueron.

El entrenador del PSG, Luis Enrique. (Angelika Warmuth/Reuters)

Esa pasada campaña, el club parisino se hizo con su trofeo más deseado: la Champions. En el camino dejó clubes como Manchester City, Liverpool, Aston Villa y Arsenal. La final la disputó ante la gran sorpresa de la edición: el Inter. Allí el PSG protagonizó toda una fiesta tras firmar un aplastante 5-0. La corona ya estaba en París. Ahora buscan repetir la gesta.

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Luis Enrique, una táctica de carácter

A lo largo de la edición de la competición europea, el club parisino se ha enfrentado y ha salido victorioso ante equipos como Newcastle, Mónaco, Chelsea, Liverpool o Bayern Múnich. Solo un duelo le separa de la gloria. El partido ante el Arsenal se presenta complicado, aunque los parisinos acuden como favoritos, dado su título de vigente campeón y las capacidades que evidenciaron en el partido ante el Bayern, especialmente en el de ida. Todo un duelo de titanes antes del plato fuerte que será la final.

El entrenador del PSG apuntó contra los detractores del encuentro contra el Bayern Múnich

Luis Enrique siempre ha sido un entrenador diferente, que sabe leer los partidos y a los jugadores. Que apuesta por jugadores jóvenes y, sobre todo, no entiende de individualidades. Su trabajo es siempre en equipo y en base a eso se forma su estrategia. Sabe sacar el máximo partido de cada jugador, les entiende y les hace partícipes de su esquema. Les explica lo que espera de ellos, como hizo con Mbappé en su día, algo que quedó plasmado en el documental del técnico: una forma de trabajar y entender el fútbol que, unida a su potente carácter, forman una combinación ganadora. Así espera al menos que sea este sábado.

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