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Bertín Osborne expone su estado de salud con una neumonía aguda: “Tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo o qué”

El presentador y cantante ha informado de que tiene “manchas en los pulmones”, aunque ya está en proceso de recuperación

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Bertín Osborne habla de su neumonía aguda en un vídeo en sus redes sociales (Instagram)
Bertín Osborne habla de su neumonía aguda en un vídeo en sus redes sociales (Instagram)

Bertín Osborne ha reaparecido este sábado 30 de mayo para aclarar su estado de salud tras la cancelación de sus conciertos en Madrid y Pontevedra por una neumonía aguda que le ha obligado a guardar cama varios días. El cantante ha explicado que arrastra secuelas del Covid, que ya ha sufrido dos neumonías desde su segundo contagio y que los médicos le han detectado manchas en los pulmones, aunque le han trasladado que no son graves por el momento.

El artista ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que ha explicado que no puede cantar porque apenas puede hablar y que la infección pulmonar le mantiene en reposo. Su actuación de este fin de semana en Galicia, prevista en la Fiesta Gastronómica do Galo de Curral de Vila de Cruces, será finalmente asumida por Carlos Baute en la Praza do Concello.

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La preocupación se había disparado en las últimas horas después de que su hija Alejandra Osborne confirmara ante los medios que su padre había estado “muy chungo” en la cama. También detalló que, tras encontrarse mal y acudir al médico, descubrieron que no se trataba de un virus, sino de una neumonía.

Bertín Osborne habla de su neumonía aguda en un vídeo en sus redes sociales (Instagram)
Bertín Osborne habla de su neumonía aguda en un vídeo en sus redes sociales (Instagram)

La neumonía de Bertín Osborne

En su mensaje, Bertín Osborne ha intentado rebajar la alarma con humor, aunque se ha mostrado afectado por los rumores sobre su evolución. “Estoy aquí porque quiero explicaros un poco, porque se están oyendo unas cosas y tengo mucha gente que me llama para ver si me estoy muriendo o qué. Bueno, todavía no, espero”, ha dicho.

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El cantante ha vinculado su situación actual a los efectos persistentes de sus contagios por coronavirus. “El Covid ha sido muy malo y el mío, el segundo, ha sido malísimo”, ha asegurado. A partir de ese episodio, según ha relatado, ha encadenado dos neumonías. También ha explicado que en las revisiones médicas le han visto alteraciones pulmonares: “Tengo los pulmones con muchas manchas, pero me han dicho que no son graves. Es una infección de la que me estoy cuidando”.

Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)

Bertín Osborne cancela sus conciertos

La evolución de la enfermedad ha tenido una consecuencia directa sobre su agenda profesional. Osborne ha subrayado que la suspensión de la cita gallega le ha afectado de forma especial: “No he podido ir a cantar este fin de semana y me duele profundamente, porque ir a Galicia es de las cosas más maravillosas que me pueden pasar en este mundo”, ha afirmado. En otro momento del vídeo, ha pedido disculpas al público que ya tenía entrada: “Solo quiero decir a todos los que teníais entrada y ibais a ir a verme que lo siento una barbaridad, pero no puedo cantar. Hablo a duras penas, pero no puedo cantar”.

Antes de despedirse, Osborne ha insistido en su vínculo con Galicia y en su intención de volver cuanto antes. “Adoro ir allí y lo siento muchísimo. Lo he sentido más que ningún otro de los conciertos que he tenido que suspender”, ha reconocido. El cantante también ha cerrado su mensaje con unas palabras dirigidas al público gallego: “Me encantará volver y, aunque os voy a visitar muy a menudo, este fin de semana no he podido cantar. Galleguiños, un abrazo enorme”. Su hija había señalado previamente ante los medios que la evolución con medicación y antibióticos era favorable y que ahora “está mejor”.

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