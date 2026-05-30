El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

El líder de la Iglesia católica y una de las mayores estrellas latinas del momento coincidirán en Madrid durante junio en una combinación inédita para la capital española. La visita del Papa León XIV y los diez conciertos de Bad Bunny convertirán la ciudad en un enorme foco turístico y económico, con hoteles acercándose al lleno, refuerzo de transportes y cientos de millones de euros en movimiento. La pregunta que sobrevuela el sector turístico es cuál de los dos fenómenos tendrá un mayor impacto económico.

Sobre el papel, León XIV será quien movilice a más personas. La visita del Pontífice a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, reunirá a cientos de miles de fieles en Madrid, Cataluña y Canarias. Según las previsiones recogidas por EFE y Europa Press, solo los actos centrales en la capital podrían concentrar alrededor de 1,5 millones de asistentes.

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La Comunidad de Madrid calcula que la visita papal generará un impacto económico de entre 90 y 120 millones de euros. El operativo preparado para recibir al Pontífice refleja la dimensión del acontecimiento: alrededor de 14.000 agentes desplegados, refuerzo del transporte público, ampliación de dispositivos sanitarios y habilitación de colegios y polideportivos para alojar a peregrinos y voluntarios. Además, la Real Casa de Correos se transformará en un gran centro internacional de prensa para más de 2.100 medios acreditados.

Más allá de la dimensión religiosa, la visita supondrá una enorme proyección internacional para Madrid y una intensa actividad para hoteles, comercios y restaurantes. También obligará a un esfuerzo logístico excepcional por parte de las administraciones públicas.

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Un impacto conjunto potencial de hasta 340 millones en la capital

En el otro lado aparece Bad Bunny, cuyo impacto económico podría incluso superar al de la visita papal. Según datos difundidos por Europa Press, los diez conciertos previstos en Madrid generarán entre 185 y 220 millones de euros, con hasta 28 millones destinados únicamente a restauración y hostelería.

Bad Bunny en un concierto. (Europa Press)

El artista puertorriqueño ha vendido alrededor de 600.000 entradas entre Madrid y Barcelona, movilizando a miles de visitantes nacionales e internacionales. A diferencia de la visita papal, el turismo musical genera un consumo mucho más concentrado en hoteles, ocio, restauración y transporte. Madrid ya concentra el 23% de las reservas nacionales coincidiendo con los conciertos y los precios hoteleros superan los 200 euros por noche durante varias fechas de la gira.

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Madrid se acerca al lleno hotelero

La diferencia entre ambos fenómenos está, sobre todo, en el tipo de actividad económica que generan. León XIV moviliza más personas y exige un gran despliegue institucional y de seguridad. Bad Bunny, en cambio, concentra un gasto privado más intenso y prolongado durante varias semanas gracias a sus diez actuaciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El papa León XIV saluda al salir de su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La coincidencia entre ambos eventos llevará a Madrid a uno de sus mayores picos recientes de actividad turística. Según datos recogidos por EFE, la ocupación hotelera ya se sitúa entre el 82% y el 83% durante los días centrales de junio, con una fuerte presión sobre alojamiento, transporte y restauración. El Papa moviliza masas y proyecta imagen institucional; el artista puertorriqueño convierte el entretenimiento global en una poderosa máquina de consumo turístico. Durante unas semanas, Madrid tendrá que absorber ambos fenómenos al mismo tiempo.

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